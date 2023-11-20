سياسة | عربي | فلسطين

“العفو الدولية” تحث على التحقيق بجرائم حرب إسرائيلية في غزة

20 - نوفمبر - 2023

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اسطنبول: حثت منظمة العفو الدولية، الإثنين، المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية على “اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتسريع التحقيق في جرائم الحرب بقطاع غزة”.
وأضافت المنظمة في بيان، أن القوات الإسرائيلية أظهرت مجدداً “لامبالاة تقشعر لها الأبدان إزاء الخسائر الكارثية التي لحقت بالمدنيين بسبب قصفها المستمر بلا هوادة لقطاع غزة”.
وفي إطار تحقيقاتها المستمرة في انتهاكات قوانين الحرب، وثقت منظمة العفو الدولية حالتين توضيحيتين قتلت فيهما الغارات الإسرائيلية 46 مدنياً، من بينهم 20 طفلاً، حسب المصدر نفسه.
وأشار البيان إلى أن “أكبر الضحايا في تلك الغارات امرأة تبلغ من العمر 80 عاما وأصغر الضحايا طفل يبلغ من العمر 3 أشهر”.
وشددت المنظمة أنه “يجب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب”.
وأردف البيان: “نحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ملموسة فورية لتسريع التحقيق في جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي”.

(الأناضول)

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