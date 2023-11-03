“العفو الدولية” تطالب بوضع حد لـ”الكارثة الإنسانية” في غزة- (تغريدة) 

لندن: طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في وضع حد لـ”الكارثة الإنسانية” المستمرة في قطاع غزة.

وكتبت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، لقد “تسببت الأزمة المستمرة في غزة وإسرائيل بأضرار مدمرة للمدنيين”.

وأضافت: “نطالب بوقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف للمساعدة في وضع حد للكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة”.

The ongoing crisis in #Gaza and #Israel, has caused devastating harm to civilians. Demand an immediate #ceasefire by all parties to help put an end to the ongoing humanitarian catastrophe in the occupied Gaza Strip now ➡️ https://t.co/lvtEDgdAfB pic.twitter.com/apLyIHg9PD — Amnesty UK (@AmnestyUK) November 3, 2023

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

(وكالات)