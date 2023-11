“العفو الدولية” تطالب بوضع حد لـ”الكارثة الإنسانية” في غزة- (تغريدة) 

لندن: طالبت منظمة العفو الدولية، الجمعة، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في وضع حد لـ”الكارثة الإنسانية” المستمرة في قطاع غزة.

وكتبت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، لقد “تسببت الأزمة المستمرة في غزة وإسرائيل بأضرار مدمرة للمدنيين”.

وأضافت: “نطالب بوقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف للمساعدة في وضع حد للكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة”.

The ongoing crisis in #Gaza and #Israel, has caused devastating harm to civilians.

Demand an immediate #ceasefire by all parties to help put an end to the ongoing humanitarian catastrophe in the occupied Gaza Strip now ➡️ https://t.co/lvtEDgdAfB pic.twitter.com/apLyIHg9PD

— Amnesty UK (@AmnestyUK) November 3, 2023