سياسة | دولي

“العفو الدولية” تناشد بايدن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

17 - مارس - 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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لندن:  ناشدت منظمة العفو الدولية، الأحد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، للتحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
جاء ذلك في منشور للمنظمة الدولية، مرفق بمقطع مصور فيه نداء موجه للرئيس الأمريكي للعمل على وقف الحرب على غزة، على حسابها عبر منصة إكس.

وأشارت العفو الدولية (غير حكومية)، إلى أن “أكثر من 30 ألف شخصا استشهدوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، العديد منهم بذخائر أمريكية الصنع”.
وجاء في النداء: “دعونا نتحد في المطالبة بإزالة القيود المفروضة على الإمدادات الإنسانية الحيوية، واستعادة الخدمات، لضمان حصول سكان غزة على المياه والوقود والغذاء والدعم الطبي الأساسي الذي يحتاجون إليه بشدة”.
وحثت العفو الدولية، على رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(وكالات)


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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 17, 2024 الساعة 9:10 م

    هه بايدن أعمى منقاد تحت تأثير سحر عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو 🤔😔🔥

    رد

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