سياسة | دولي

العفو الدولية: ذخائر أمريكية قتلت 43 مدنيا في غارتين بغزة 

11 - ديسمبر - 2023

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لندن: كشفت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن “تحقيقاتها الجديدة أكدت أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنيًا في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا بعض المنازل بقطاع غزة”.
وقالت المنظمة الدولية في سلسلة تدوينات نشرتها على حسابها عبر منصة “إكس”: “إننا نطالب بالتحقيق بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مدنيين في غزة باعتبارهما “جرائم حرب”.
وأوضحت المنظمة أن “الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منزل عائلة النجار في مدينة دير البلح، وأسفرت عن مقتل 24 شخصًا”.
فيما استهدفت الغارة الثانية في 22 أكتوبر الماضي منزل عائلة أبو معيلق في المدينة نفسها، وأسفرت عن مقتل 19 شخصًا، بحسب المنظمة.
ويقع كلا المنزلين جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان شمال غزة بالانتقال إليها في 13 أكتوبر الماضي واعتبرها “مناطق آمنة”.
وأضافت: “يجب على الولايات المتحدة التوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يرجح أنها تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 11, 2023 الساعة 4:25 م

    هه بل قتلت أكثر من 18 ألفا من الفلسطينيين ناهيك عن ملايين الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن فلسطين منذ 1919 🇵🇸😫✌️🔥🐒

    رد

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