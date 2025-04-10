العفو الدولية: قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جنسية واسعة ضد النساء والفتيات في السودان

لندن: قالت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث إن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جنسية مروعة ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء السودان خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين، بهدف إذلال السكان، وفرض السيطرة، وتهجير المجتمعات.

وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب المنظمة، جرائم اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، وتصنف كجرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان “اغتصبونا جميعا: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان” قيام عناصر من قوات الدعم السريع باغتصاب أو اغتصاب جماعي لـ36 امرأة وفتاة، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما، فضلا عن أشكال أخرى للعنف الجنسي، وذلك في أربع ولايات سودانية بين أبريل/ نيسان 2023 وأكتوبر/ تشرين الأول 2024.

ومن بين الانتهاكات التي أوردها التقرير، اغتصاب أم بعد أن انتزع منها طفلها الرضيع، واستعباد امرأة جنسيا لمدة 30 يوما في الخرطوم، بالإضافة إلى الضرب المبرح، والتعذيب باستخدام سوائل حارقة أو أدوات حادة، والقتل.

وقال ديبروز موتشينا، المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في منظمة العفو الدولية إن “اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات مروعة ومنحطة، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن. لقد استهدفت قوات الدعم السريع المدنيين، خصوصا النساء والفتيات، بقسوة لا توصف خلال هذه الحرب”.

وأضاف: “على العالم أن يتحرك لوقف هذه الفظائع عبر منع تدفق الأسلحة إلى السودان، والضغط على القيادة لوقف العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة، بمن فيهم القادة العسكريون الكبار”.

(د ب أ)