العقود الآجلة للذهب تصعد لمستويات قياسية بعد تقرير عن رسوم جمركية

قفزت العقود الآجلة للذهب إلى مستوى جديد اليوم الجمعة عقب صدور تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات سبائك الذهب التي تزن كيلوجراما.

ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مستفيدا من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق بسبب الرسوم الجمركية وآمال خفض الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3389.37 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغه أعلى مستوياته منذ 23 يوليو تموز في وقت سابق من الجلسة. وكسب المعدن النفيس 0.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر كانون الأول 1.6 بالمئة عند 3509.10 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3534.10 دولار.

(رويترز)