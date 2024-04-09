العليمي يؤكد التزام الحكومة اليمنية بخيار السلام القائم على “ثلاثة مبادئ”

عدن – “القدس العربي”:

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، التزام الحكومة المعترف بها بخيار السلام القائم على ما اعتبرها “ثلاثة مبادئ”.

وأوضح في خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك: “أولا الانفتاح على كافة جهود الوساطة وفي المقدمة مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل بموجب مرجعياته المتفق عليها وفي المقدمة القرار 2216، وثانيا التأكيد على شمولية أي عملية سلام، وحمايتها بضمانات كافية وإجراءات رادعة، وثالثا عدم التفريط بالمركز القانوني، والسياسي للدولة العضو في الامم المتحدة”.

واستعرض العليمي خطابه ما قال إن مجلس القيادة حققه خلال العامين المنصرمين منذ إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي إلى مجلس قيادة جماعي في أبريل/ نيسان 2022.

وقال: “لقد صارت مؤسسات الدولة أكثر تماسكا وفاعلية رغم تكوينها الجماعي والتعددي، لتدير أزماتها وتحدياتها الداخلية بكثير من الحكمة، دون اللجوء إلى العنف”.

وأشار إلى أن المجلس “على مدى العامين الماضيين كان ملتزما بمبادئ إعلان نقل السلطة وتعهداته المعلنة في خطاب القسم بشأن خيار السلام كمصلحة للشعب اليمني الذي لم يختر أبدا هذه الحرب المدمرة، وإنما كانت بالنسبة له حرب الضرورة للدفاع عن النظام الجمهوري، وهوية وسيادة اليمن وسلامة أراضيه”.

وأعلن الرئيس منح المعتقل السياسي منذ تسع سنوات لدى جماعة “أنصار الله” محمد قحطان، وسام 26 سبتمبر من الدرجة الأولى، كما منح الأوسمة ذاتها إلى القيادات المفرج عنها العام الماضي من سجون الحوثيين وهم: اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، واللواء فيصل رجب، وترقيتهم إلى رتبة فريق.