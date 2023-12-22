العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر.. تعيل مليون فلسطيني وتقف في مهب الريح دون رعاية اجتماعية

رام الله- “القدس العربي”:

طالبت ورقة حقائق أصدرتها “الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”/ “ديوان المظالم” بعنوان: “الحماية الِاجتماعِيَّة للعاملين داخل الخطّ الأخضر“، بالمزيد من الإجراءات الحكومية الخاصة بحماية العمال داخل الخط الأخضر قانونياً واجتماعياً وصولاً لإنفاذ رؤية الحكومة بتعزيز الصمود المقاوم والانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وأشارت الورقة إلى أنه وفي ضوء المؤشرات المتعلقة بمدة الحرب العدوانية على قطاع غزة وبالتالي وعدم وجود انفراجة سياسية – اقتصادية في الأمد القريب، وتعاظم التحديات التي تواجه العمال العاملين داخل الخط الأخضر، والذين فقدوا مصادر دخلهم، ويعيلون نحو مليون فلسطيني، فإنه يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية، مسؤولية المساهمة في تأمين الحماية الاجتماعية لهم.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات عبر سلطة النقد والوزارات ذات الاختصاص، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، من أجل حمايتهم قانونياً واجتماعياً، والعمل على تحفيز الاقتصاد المحلي.

طالبت الورقة بضرورة اتخاذ إجراءات عبر سلطة النقد والوزارات ذات الاختصاص، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، من أجل حماية العمال قانونياً واجتماعياً

وتناولت الورقة التي صدرت حديثا، معطيات حول العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، والعاملين داخل الخط الأخضر والحماية الاجتماعية، كون إغلاق المناطق داخل الخط الأخضر أمام العمالة الفلسطينية، وتقييد العمل في المستوطنات، بعد السابع من أكتوبر الماضي 2023، ترك العمال الفلسطينيين في مهب الريح، دون توفير حماية اجتماعية لهم.

وترصد الورقة عدة عوامل فاقمت أزمة العمال المُسرحين من العمل داخل الخط الأخضر، تتمثل في تحويل رواتب وأجور العمّال للبنوك، الأمر الذي أدى الى ارتباط والتزام عشرات الآلاف منهم بقروض بنكية، واستصدار دفاتر شيكات، والحصول على تسهيلات بنكية وائتمانية متعددة، مما أدى الى كشف العمال مالياً امام البنوك ومؤسسات الإقراض، وحتى مع التجار والمعاملات البينية بسبب الشيكات.

إلى عمال الضفة عليكم بالتضامن مع أهلكم في غزة وعليكم الرفض والزج بكم في العمل داخل الكيان لتخفيف عن معناتهم ولاتكونوا أداة لسلطة اوسلوا وحسين الشيخ والفرج عليكم التضامن وعدم الأنصياع لمن يقتل ويبطش بأهل غزة لا تكونوا شركاء pic.twitter.com/G5xvt29OFs — Jamal Zoopy (@JZoopy72541) December 21, 2023

وتحدثت الورقة عن أزمة انكماش الدورة الاقتصادية في الضفة الغربية وتوقفها تماما في قطاع غزة، ما أدى لعدم توفر فرص بديلة للعمال العاملين داخل الخط الأخضر للعمل في السوق المحلي، بل إن العاملين في السوق المحلي تم تسريحهم كلياً أو جزئياً.

ورأت ورقة تقدير الموقف أن الأزمة تعمقت مع عدم استعداد العمال العاملين داخل الخط الأخضر لهذه الأزمة، خاصة مع توسع العمل داخل الخط الأخضر في الأعوام الثلاثة الأخيرة، مما دفع العمّال للدخول بمشاريع انشائية أو استثمارية، أو حتى كمالية، مثل شراء سيارات، مما أفقد قسما كبيرا منهم توفيراتهم الشخصية من العمل.

ورأت الورقة أن الأزمة تعمقت مع عدم وجود قانون للضمان الاجتماعي الأمر الذي أدى الى ترك العمال الفلسطينيين، بمن فيهم العاملون داخل الخط الأخضر دون أي حماية اجتماعية، بعد وقف العمل داخل الخط الأخضر.

وخلصت الورقة إلى جملة من التوصيات تتمثل في ضرورة قيام الحكومة بتحفيز الاقتصاد المحلي منعاً ووقايةً من مزيد من الانهيار والتدهور، كتوفير فرص عمل للعمال العاملين داخل الخط الأخضر في السوق المحلي، وضرورة قيام سلطة النقد بالتعميم على المصارف العاملة في فلسطين من أجل المساهمة في حماية معتمديها من العمال العاملين داخل الخط الأخضر، ومنح تسهيلات بنكية، مثل تأجيل القروض لثلاثة أشهر بدون فوائد، واعفاء الشيكات الراجعة من الرسوم والتصنيف الائتماني السلبي، وغيرها.

بحسب بيانات الجهاز فإن إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يلزم غالبية العمال الفلسطينيين في إسرائيل منازلهم في الضفة الغربية وغزة، جراء منع دخولهم لأشغالهم، بينما عادت شريحة منهم ينشطون في قطاعي الزراعة والغذاء.

ولم تسمح سلطات الاحتلال إلا لما يقرب من 20 ألف عامل بالعودة إلى أماكن عملهم في ظل حاجة سوق العمل الإسرائيلي إلى 28 ألف عامل بشكل فوري، منهم 9500 لقطاع الزراعة.

وتعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد، والزراعة، والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وبحسب بيانات الجهاز فإن إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل، ويرتفع الرقم إلى أكثر من 200 ألف عامل، بحسب مؤسسات فلسطينية اقتصادية، واتحاد نقابات عمال فلسطين، فيما ينشط 90 ألف عامل من إجمالي العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات، في قطاع البناء والتشييد، بحسب اتحاد المقاولين الإسرائيليين.

وتتجاوز فاتورة أجور العمال الفلسطينيين في إسرائيل شهرياً 1.5 مليار شيكل (400 مليون دولار)، إذ تُعدّ من أهم الموارد المالية للاقتصاد. أما متوسط الأجر العامل الفلسطيني في إسرائيل فيبلغ قرابة 300 شيكل (81 دولاراً)، وفق بيانات الجهاز الفلسطيني.