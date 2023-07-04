العملية العسكرية على مخيم جنين في يومها الثاني: حملات تفتيش ودهم من بيت لبيت واستمرار الاشتباكات المسلحة- (صور وفيديوهات)

جنين- “القدس العربي”:

استمر العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين لليوم الثاني على التوالي مخلفا 10 شهداء منهم 4 أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 120 جريحا 20 منهم بحال الخطر الشديد، فيما شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية حالة من الإضراب الشامل حيث اندلعت مواجهات عنيفة في نقاط التماس، فيما جاء الرد الميداني من مدينة الخليل عبر تنفيذ عملية دهس في مدينة تل أبيب أوقعت 7 إصابات إلى جانب استشهاد المنفذ.

واستمرت العمليات العسكرية الميدانية في قلب المخيم وإن كانت أخذت طابعا عملياتيا مختلفا حيث اتسمت العمليات في اليوم الثاني بالتفتيش من بيت إلى بيت أمام اصطدام وحدات الكوماندوز الخاصة بمقاومين خاضوا اشتباكات مسلحة وصفت بالعنيفة.

ونقل شهود عيان ومواطنون أن قوات الجيش ووحدات النخبة قامت بالتنقل في منازل المواطنين كما استخدمت صواريخ من أجل تفجير واجهات منازل بهدف دخولها والتنقل لمنازل أخرى بحثا عن متفجرات وأسلحة ومقاومين وذلك مخافة الوقوع في كمائن وعبوات ناسفة.

وكانت قوات الاحتلال قد دفعت، قبيل منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية لمدينة جنين ومخيمها وسط استمرار اندلاع مواجهات.

وبحسب مصادر أمنية فإن قوات الاحتلال قامت بحشد تعزيزات عسكرية بعشرات الآليات العسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذلك عبر شارعي جنين – الناصرة، وجنين – حيفا.

وأضافت المصادر أن المواجهات ما تزال مستمرة في جنين ومخيمها بين الشبان وقوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية وطائرات الرصد والتي لم تفارق سماء المحافظة.

وفي ساعات ما بعد الظهر سمعت أصوات انفجارات في حارة الحواشين في مخيم جنين، فيما تجددت الاشتباكات المسلحة مع مقاومين على مدخل مخيم جنين.

إرهاب وترويع المواطنين في مخيم جنين وين النخوة العربية 🔥📡🇦🇪 شعب فلسطين#يقاوم . pic.twitter.com/KRchz3tWcB — Souna Shanboura (@SounaShanboura) July 4, 2023

وأكدت مصادر محلية أن أحياء المخيم خاصة حيي الدمج والحواشين تشهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، فيما تسمع بين فترة وأخرى أصوات انفجارات، وتشاهد ألسنة النيران وأعمدة الدخان تخرج من المنازل التي يستهدفها الاحتلال.

فيما واصلت قوات الاحتلال شن حملة مداهمات واسعة للمنازل الواقعة على أطراف المخيم وتقوم بالانتقال من منزل إلى منزل عبر إحداث ثقوب في جدرانها، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال، خاصة الطائرات المسيرة.

وذكر الدفاع المدني في جنين أن طواقمه تمكنت من اخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة منازل ومطعم في المخيم بعد تعرضها للقصف من طائرات مسيرة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في ساعات الصباح الأولى عن استشهاد مواطن خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة، بالعثور على جثمان الشاب عدي إبراهيم خمايسة من بلدة اليامون غرب جنين في منطقة شارع حيفا في المدينة وذلك بعد ساعات من إعلان مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، استشهاد الفتى مصطفى نضال القاسم (17 عاما) من مخيم جنين.

تصاعد الدخان بعد انفجار داخل مخيم جنين تزامنا ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم. pic.twitter.com/fWDBzcvYfP — محمد العمودي (@MohmdAlamoudi) July 4, 2023

وجرى نقل جثامين الشهداء من مستشفى جنين الحكومي (خليل سليمان) إلى ثلاجات في قباطية وعرابة، بسبب تعطّل ثلاجة المستشفى الحكومي، وبسبب الخشية من ازدياد أعداد الشهداء في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء، وانهيار سور قريب من الثلاجة جرّاء الاستهداف الإسرائيلي.

وأشارت المصادر الطبية إلى أنّ الشهداء العشرة بينهم 4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والشهداء إلى جانب خمايسة والقاسم هم: سميح فراس أبو الوفا (20 عامًا)، حسام محمد أبو ذيبة (18 عامًا)، أوس هاني حنون (19 عامًا)، نور الدين حسام مرشود (16 عامًا)، محمد مهند الشامي (23 عامًا)، أحمد محمد عامر (21 عامًا)، مجدي يونس عرعراوي (17 عامًا)، علي هاني الغول (17 عامًا).

بدوره، أفاد المتحدث بلسان جيش الاحتلال داني هاجري، في مؤتمر صحافي أنه باق أمام القوات عشر وجهات في مخيم جنين ستقوم بمهاجمتها خلال ساعات النهار وذلك بقيادة 4 وحدات عسكرية وهي: آجوز وماجلان ودوفدوفان والمظليين.

وأضاف أنه بتوجيه من جهاز الشاباك “أنهينا عملية ازالة العبوات الناسفة من الشوارع، وكذلك نفذنا 20 غارة جوية حتى الان، وقتلنا عشرة مسلحين”.

وادعى أنه لا يوجد قتلى مدنيون فيما أقر بإصابة أكثر من 100 شخص، واعتقال 120 مطلوبا، وبقاء 40 مطلوبا يجري الجيش عمليات بحث عنهم.

#تغطية_صحفية إعطاب مركبة للقوات (الإسرائيلية) إثر تفجير قنبلة فيه عند مدخل بلدة كفر دان غرب جنين. pic.twitter.com/Sb6gLPL4R5 — حطين TV (@Hettin_Tv) July 4, 2023

وفي وقت لاحق، قال الجيش إنه وبعد مرور 48 ساعة على اقتحام مخيم جنين، لا يستبعد احتمال هروب المسلحين من المخيم تحت حماية السكان، وربما حتى في سيارات الإسعاف.

وقال المتحدث باسم الجيش: “خرجت نحو 3000 عائلة من سكان المخيم ليلة أمس، الجيش سمح لهم بالمغادرة ولم يجبرهم، لكن قد يكون هناك مسلحون استغلوا هذه النقطة وفروا من المخيم”.

وكان الحدث الأبرز مساء أمس إرغام قوات الاحتلال مئات العائلات من مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

ونشرت قوات الجيش فيديوهات تدعي اكتشاف أنفاق داخل مسجد في مخيم جنين، والعثور على عتاد عسكري.

ونفت مصادر محلية صحة الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي معتبرين أنه يحتوي على تضليل سياسي.

كما واستهدفت قوات الجيش طواقم الإسعاف والمواطنين في محيط مستشفى جنين الحكومي، ما أدّى لعشرات حالات الاختناق.

40 ساعة من الاجتياح و #جنين_تقاوم وصامدة وكتيبتها ومقاوميها واهلها مستبسلين في الدفاع عنها والضفة والقدس وغزة لم تهدا منذ بدا العدوان وذروتها كانت بعملية تل ابيب اليوم 🫡🫡 فلسطين ومقاومتها باقية مابقي الاحتلال المجد كل المجد للنفس الشريف ولدماء الشهداء🫡❤️‍🔥✌🇵🇸 #بأس_جنين pic.twitter.com/wVor793q1n — هاجر☪️DZ (@lissarealmh) July 4, 2023

بدوره، اعتبر مدير مؤسسة الحق شعوان الجبارين أن العدوان على مدينة جنين ومخيمها يعد “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الانسانية”، و”قتلا ممنهجا واسع النطاق”، ضمن سياسة رسمية واضطهاد لأبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل صمت دولي، وتخاذل في تحمل مسؤولياته القانونية.

وفي ذات السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” عن القلق إزاء حجم العمليات الجوية والبرية التي تجري في جنين بالضفة الغربية المحتلة، والضربات الجوية الاسرائيلية التي تستهدف مخيمًا مكتظًا بالسكان اللاجئين، لافتًا إلى أن تلك العمليات تعد الثانية التي تتضمن ضربات جوية خلال أسبوعين.