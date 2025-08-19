العمل الإنساني على مقصلة إسرائيل.. عاملو الإغاثة: الموت يلاحقنا والجوع ينهكنا

غزة – “القدس العربي”:

بينما كان محمد الموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، والذي يعمل حاليا في مجال الإغاثة الإنسانية، يستذكر ستة من زملائه قضوا في غارة جوية استهدفت أحد مراكز الإيواء في مخيم النصيرات وسط القطاع، قبل عدة أشهر، دوى صوت انفجار ناجم عن قصف إسرائيلي قريب، اهتز له مكان عمل هذا الموظف في أحد “مراكز الإيواء”، نظر يمينا وشمالا وقتها وقال “ما حد بعرف موعد القصف.. يمكن يقصفوا المركز، لا أمان على حياتنا”.

ويخرج هذا الموظف “محمد ل”، وقد طلب عدم ذكر اسمه كاملا، حيث لا تسمح له منظمته الأممية بالحديث إلى وسائل الإعلام، صباح كل يوم من منزله متجها إلى أحد مراكز الإيواء، وهناك يبدأ بعمله في تنظيم أمور النازحين وعملية إحصائهم، وتوزيع مساعدات إن وجدت.

شهادات الاستهداف المتعمد

وهذا الموظف وهو في نهاية الأربعينيات كان حتى قبل يوم واحد من الحرب يعمل مدرسا للغة العربية في إحدى مدارس “الأونروا”، ليتم استبدال عمله بعد توقف الخدمات التعليمية في غزة في اليوم الأول للحرب، ليكون أحد أفراد طواقم العمل الإنساني بحكم الحاجة، ويقول لـ “القدس العربي”: “أخرج كل يوم من منزلي ولا أضمن العودة.. كل شيء وارد، ممكن غارة تستهدف المركز أو الشارع وتوقعني من بين الضحايا”، وقد تحدث كثيرا عن غارات استهدفت مركز الإيواء الذي يخدم به، ومناطق قريبة، أوقعت ضحايا، وكانت أكثر القصص التي لا تزال تؤلم هذا الموظف، تلك التي قضى فيها ستة من زملائه، في استهداف مباشر لمركز إيواء، كان يرفع علم الأمم المتحدة، فقضوا أثناء تقديم الخدمة الإنسانية، مع عدد آخر كبير من النازحين بينهم أطفال.

في ذلك اليوم الأسود في شهر سبتمبر من العام الماضي، كان هذا الموظف قد غادر المركز، بعد أن سلم مهمة الإشراف للفريق الآخر، ويضيف “وصلت إلى المنزل وسمعت صوت انفجار عال، بعد دقائق علمت بأن القصف استهدف المركز، توجهت مسرعا للمكان وشاهدت المجزرة”، حبس أنفاسه قليلا كما حبس دموعه في عيونه، عندما استذكر مشهد المجزرة، ومفارقة زملائه ونازحين كان يعرفهم بحكم عمله، ورغم تلك الصدمة القوية يواصل هذا الموظف كآلاف العاملين في المجال الإنساني عملهم اليومي، في مسعى لتقديم الخدمات لسكان غزة المنكوبين بفعل الحرب.

ويعيش هؤلاء كباقي سكان غزة، على فتات الطعام في هذا الوقت، وباتوا كما الطواقم الطبية غير قادرين على مواجهة ظروف الحياة والعمل، وفي أوقات كثيرة يضطرون للنزوح من منازلهم والسكن وأسرهم إما في مراكز الإيواء أو معسكرات الخيام.

ولا يشعر أي من العاملين في مجال العمل الإنساني بالأمان في أي مكان يتواجدون فيها، خلافا لنصوص القانون الدولي الإنساني، وعن “اليوم العالمي للعمل الإنساني” الذي يحل في التاسع عشر من أغسطس من كل عام، يقول نبيل طهراوي الذي ينشط في مجال تقديم الطعام المطبوخ للغزيين في مناطق النزوح جنوب قطاع غزة “ما في أحد يضمن عدم تعرضنا للاستهداف من قبل إسرائيل”، وقد تحدث عن عمليات قصف عديدة طالت مراكز توزيع المساعدات و”تكايا” الطعام في قطاع غزة، أسفرت عن ارتقاء عدد من العاملين في المجال الإنساني، وآخرين من المواطنين الجوعى، خلال عمليات التوزيع، ويوضح أن المطابخ المجتمعية “التكايا” التي تحصل على مساعدات من منظمات أممية، تبلغ عن مكان عملها لتلك المنظمات الدولية، والتي توصل تلك الأماكن إلى الجانب الإسرائيلي، غير أن إسرائيل لا تلتزم بذلك وكثيرا ما تستهدف تلك المناطق الإنسانية، وتطرق في حديثه إلى تلك “التكايا” التي اضطرت للتوقف عن العمل بعد مقتل أفرادها وتخريب مقتنياتها.

وفي غزة تعرض عاملون في المجال الإنساني لغارات مباشرة من قبل جيش الاحتلال، استهدفت عرباتهم ومكاتبهم خلال تقديم الخدمات لسكان قطاع غزة، ومن بين من سقطوا في تلك الهجمات موظفون يحملون جنسيات دول أجنبية، بالإضافة إلى عدد كبير قضى إما داخل مراكز الإيواء، أو في مناطق سكنهم ونزوحهم، ما أظهر أن إسرائيل لا تضع اعتبارا لأحد، وتواصل خرق القوانين الدولية، بما فيها قرار محكمة العدل الدولية الأخير.

نصف الضحايا في غزة

ومع احياء الأمم المتحدة “اليوم العالمي للعمل الإنساني”، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إلى ارتفاع وفيات عمال الإغاثة بنسبة 31% مقارنة بعام 2023، وذلك بسبب الصراع المتواصل في غزة، حيث قُتل 181 عاملا إنسانيا، وهذا العدد يمثل نصف العدد الإجمالي لعمال الإغاثة الذين قضوا في جميع مناطق الصراع في العالم خلال الأشهر الماضية.

وفي هذا اليوم الذي تحيي فيه الأمم المتحدة العمل الإنساني، يقول توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: “إن هجوما واحدا على زميل في المجال الإنساني هو هجوم علينا جميعا وعلى الأشخاص الذين نخدمهم”، وقد عبر عن امتعاضه من عدم مساءلة الجهات المسؤولة عن هذا الأمر، وقال “الهجمات بهذا الحجم، دون أي مساءلة، تعد إدانة مخزية للتقاعس واللامبالاة الدوليين”، وطالب بـ “محاسبة الجناة”، وقال “العنف ضد عمال الإغاثة ليس حتميا، ويجب أن ينتهي”.

وفي هذه المناسبة، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش رسالة إلى العاملين في المجال الإنساني، أشار فيها إلى أن عدد الضحايا من العاملين في هذا المجال “رقم قياسي في ارتفاعه”، وقال “الخطوط الحمراء يتم تجاوزها دون أن ينال متجاوزوها أي عقاب”، ودعا إلى تكريم شهداء الواجب الإنساني باتخاذ إجراءات لحماية كل عامل في المجال الإنساني والاستثمار في سلامته، ووقف الأكاذيب التي تزهق الأرواح، وتعزيز المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة، وإنهاء تدفقات الأسلحة إلى الأطراف التي تنتهك القانون الدولي.