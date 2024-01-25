العنف الجنسي ضد الأسيرات الفلسطينيات منذ السابع من أكتوبر

منذ أكتوبر اعتقلت السلطات الصهيونية 6255 فلسطينيا وفلسطينية في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة، ليزيد عدد من هم داخل الزنازين عن 11 ألفا. ويقبع في المعتقلات والسجون الآن 210 نساء وقاصرات و355 طفلا تحت سن الثامنة عشرة، و35 صحافيا، كما استشهد سبعة أسرى من جراء التعذيب المباشر والضرب حتى الموت، أو منع الأسير من الوصول إلى المستشفى. وقد بلغت الاعتداءات ذات الطابع الجنسي على النساء حدا لا يطاق، ولا بد من فضح هذه الممارسات الهمجية والمحرمة دوليا.

نلاحظ نفاق المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بالأسرى والمخطوفين والرهائن الفلسطينية، فالحديث في اللقاءات الدولية وتصريحات المسؤولين لا يشير إلا إلى الرهائن الإسرائيليين، والاعتداءات الجنسية لا تخص إلا الأسيرات الإسرائيليات. وهذا هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الذي عاد وانصاع للرواية الإسرائيلية، بعدما هبوا فيه وأخافوه وطالبوه بالاستقالة، هكذا افتتح كلمته يوم الثلاثاء الماضي في جلسة مجلس رفيعة المستوى حول الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والحرب على غزة: «لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين عمداً، أو إصابتهم، أو اختطافهم، أو استخدام العنف الجنسي ضدهم ـ أو الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه أهداف مدنية. وأطالب مرة أخرى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وفي هذه الأثناء يجب معاملتهم معاملة إنسانية والسماح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من الصليب الأحمر». فالعنف الجنسي مقصود به ما قام به الفلسطينيون ضد الإسرائيليات فقط، والرهائن الذين يطالب بإطلاق سراحهم أولئك الـ129 المحتجزون في غزة عند فصائل المقاومة فقط.

لدول الغربية التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الإنسان والمساواة والالتزام بالقانون واحترام المرأة ورفض التعذيب، تعفي الكيان الصهيوني من كل تلك الالتزامات

وقد تكررت هذه العبارات في معظم، إن لم يكن كل، كلمات ممثلي الدول الداعمة للكيان الصهيوني مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا والنمسا وأستراليا وغيرها.. وحتى الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع براميلا باتن، ذهبت أبعد من ذلك وعبرت في بيان شديد اللهجة، عن بالغ قلقها إزاء التقارير الناشئة عن العنف الجنسي، ضد النساء والرجال على حد سواء، أثناء احتجازهم في أسر حماس، وأعربت عن قلقها أيضا إزاء المدنيين الذين ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس، ودعت «إلى إطلاق سراحهم الفوري والآمن وغير المشروط». وتمادت أكثر من ذلك واستجابت لدعوة من حكومة إسرائيل للقيام بزيارة رسمية، التي رحبت بها باعتبارها فرصة للقاء الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الرهائن المفرج عنهم مؤخرا، من أجل إيصال أصواتهم. وسماع الشهادات مباشرة منهم، وأدانت بشكل لا لبس فيه الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير المروعة عن العنف الجنسي والفظائع التي يُزعم أنها ارتكبتها، وأعربت عن تعاطفها مع الصدمة الجماعية الشديدة التي سببتها هذه الوحشية. أما الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين والتعذيب والقتل داخل السجون والإهانات التي تواجهها النساء الفلسطينيات في السجون والمعتقلات الصهيونية، فلا يهتم بها أحد ولا تعني باتن ولا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ولا ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاعات المسلحة فرجينيا غامبا، ولا الممثلة الخاصة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أليس وريمو نريديتو. الدول الغربية التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الإنسان والمساواة والالتزام بالقانون واحترام المرأة ورفض التعذيب، تعفي الكيان الصهيوني من كل تلك الالتزامات، وتعامله ككيان مسموح له فقط دون غيره أن يكون فوق القانون، وفوق المساءلة وفوق المحاسبة.

سأقدم نماذج قليلة عما تتعرض له النساء الفلسطينيات في زنازين الفاشيين، وقد دخل السجون الصهيونية منذ حرب عام 1967 ما يزيد عن 17 ألف امرأة وفتاة. وهؤلاء النساء يمثلن قطاعات حية وأساسية في الشعب الفلسطيني، فمنهن المعلمات والطبيبات والصحافيات والكاتبات ومنتخبات للبرلمان والمجالس المحلية. وهن أمهات وبعضهن أنجبن أطفالا في الزنازين، وقد نشر العديد من المقابلات مع النساء المحررات أخيرا في فترة الهدنة في أواخر نوفمبر، وجمعت الأسيرة المحررة، التي أعيدت للاعتقال مؤخرا، خالدة جرار، بحثا ممتازا حول الموضوع ونشرته الهيئة المستقلة لحقوق المواطن. تبدأ معاناة الأسيرة ساعة الاعتقال التي تتم عادة في ساعات الليل، حيث يتم وضع القيود في أيدي الأسيرة ولا يسمح لها بتغيير ملابس النوم، أو ارتداء ملابس ساترة. وتعصب عيناها ويتم إطلاق أقذع المسبات واللعنات البذيئة على الفتاة أمام أهلها، الذين يحشرون عادة في غرفة واحدة. تؤخذ الفتاة الفلسطينية معصوبة العينين إلى مركز الاعتقال للتحقيق، وفي الطريق يساء لها وتسمع التهديد بالاغتصاب، ثم توضع في مكان للتحقيق المطول، وهنا تتم تعريتها وتفتيشها بشكل دقيق ومهين للكرامة. والتحقيق يقوم به رجال وبعضهم يلامس السيدة قيد التحقيق وراح أحدهم يهددها بالاغتصاب موضحا أنواع هذا الاغتصاب. وفي حالات أخرى يتم اعتقال أفراد من عائلة الأسيرة ويوضعون في المكان نفسه، ويبدأ المحققون باستخدام الألفاظ النابية التي تخدش حياء الأسيرة، أمام والدها أو شقيقها. وقد مارس المحققون في حالة أخرى تفتيش خمس أسيرات وهن عاريات جميعا كنوع من الحط بالكرامة. وكان يطلب منهن أن يؤدين حركات تضاعف من الحرج والشعور بالامتهان، وقد أفادت إحدى الأسيرات التي تمت تعريتها تماما في سجن الجلمة، أن المحقق كان يسأل أسئلة حقيرة حول حياتها الجنسية، ويتعمد أن يقوم بحركات جنسية مع محققة كانت معه في التحقيق، ويتلفظ بمفردات خادشة للحياء. ويتعمد المحققون أن يسيئوا للرموز الدينية، التي تثير غضب الأسيرة حيث يتعمد المحقق الإساءة للرسول، أو الإله أمام الأسيرة، ويهزأ من حجابها وبعضهم ينزعه عنها. وقد أشار أحد المحققين لأسيرة محجبة أنها تستخدم الحجاب لخداع والدها وهي تذهب وتمارس الرذيلة من ورائه.

وتعاقب النساء أيضا عن طريق حرمانهن من الاحتياجات الخاصة كالفوط ما يجبرهن على غسيل ملابسهن يوميا وإعادة استعمالها قبل جفافها. لقد أبلغ السجانون الأسيرات في سجن الدامون أن لديهم الضوء الأخضر بعد عملية 7 أكتوبر ليفعلوا ما يشاؤون بالأسيرات بسبب انتباه كل الناس لما يجري في غزة. ومنعهن من الصراخ وحرمانهن من «الفورة» أو الفسحة القصيرة التي يمكن خلالها رؤية الشمس. ويؤكد محامي الأسرى الحيفاوي المعروف، حسن عبادى بأن الأسيرات يتعرضن للتصوير دون إرادتهن وأحيانا يخلع الجنود الحجاب ويأتي المصور ويلتقط صورا دون إذن الأسيرة. وتزدحم زنازين الأسيرات بعدد أكبر مما تحتمله غرفة السجن فتوضع ثماني أسيرات في غرفة واحدة وتقدم لهن وجبة واحدة لا تكفي لاثنتين والطعام سيئ جدا وله رائحة تسد الشهية. كما تمنع النساء من مقابلة المحامين كما يحرمن من زيارة الأهل.

الحقيقة أن الكيان الصهيوني يشن حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني بأشكال مختلفة، لكن الهدف واحد وهو تفريغ فلسطين من سكانها الأصليين والاستيلاء على أراضيهم. وهذه الحرب تأخذ عدة أشكال تكمل بعضها بعضا. ففي غزة يستخدمون المجازر الجماعية ضد جميع السكان، خاصة الأطفال والنساء. وفي الضفة الغربية المحتلة يمارسون القتل والاقتحامات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، أو بناء مستوطنات جديدة وزج الآلاف في السجون نساء ورجالا وأطفالا. وفي الداخل يعملون على كتم الصوت الفلسطيني ويهددون بالعقاب الشديد، ليس لمن يكتب رأيه على وسائل التواصل الاجتماعي، بل لتعليق على كتابات الآخرين أو إبداء أي نوع من التعاطف مع المقاومة الشجاعة، ثم يمارسون حرب الإبادة هذه في السجون الفاشية. يعتقلون الآلاف ويمارسون أبشع أنواع القمع والتعذيب والقتل والتجويع والإهمال الطبي. إنهم يبحثون عن الأمن والأمان على جثث الفلسطينيين، وهذا لن يحدث أبدا ما دام في هذا الشعب «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا». إننا أمام التحول العظيم والذي سيوصلنا إلى فجر الحرية عن قريب.

كاتب فلسطيني