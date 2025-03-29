اختلاف في رؤية هلال عيد الفطر.. دول تحتفل الأحد وأخرى الاثنين

عواصم عربية: أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والسودان ولبنان، اليوم السبت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

بينما أعلنت كل من مصر وسوريا والأردن وسلطنة عمان وتونس وليبيا والجزائر أن الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.

وعلى صعيد متصل ، أعلنت دول إسلامية مثل أندونيسيا وباكستان رسميا أن بعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت ماليزيا أن تحرى رؤية هلال شهر شوال سيكون مساء غد الأحد الموافق الثلاثين من مارس /آذار 2025 ، وذلك فى 29 موقعا فى جميع أنحاء البلاد لتحديد موعد عيد الفطر.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن المحكمة العليا تقرر أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي فلسطين، أعلن المفتي في بيان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.

وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي عبر بيان، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يمثل المرجعية السنية في بيان، أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

بينما دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى استطلاع هلال شوال مساء الأحد، حيث يوافق اليوم لدى الشيعة في لبنان الـ28 من رمضان، وعليه سيكون العيد بالنسبة لهم إما الاثنين أو الثلاثاء.

في المقابل أعلنت دار الإفتاء المصرية،أن غدا الأحد الموافق 30 مارس/آذار، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها أعلنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك .2025

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

على النحو ذاته، أعلن مفتي الأردن أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ مطلع مارس/ آذار الماضي، 29 يوما للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الأحد، و30 يوما لمن أقرته الاثنين.

(وكالات)