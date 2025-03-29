اختلاف في رؤية هلال عيد الفطر.. دول تحتفل الأحد وأخرى الاثنين

عواصم عربية: أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن وفلسطين والسودان ولبنان، اليوم السبت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.
بينما أعلنت كل من مصر وسوريا والأردن وسلطنة عمان وتونس وليبيا والجزائر أن الاثنين هو أول أيام العيد بعد تعذر رؤية الهلال.
وعلى صعيد متصل ، أعلنت دول إسلامية مثل أندونيسيا وباكستان رسميا أن بعد غد الاثنين أول أيام عيد الفطر، بينما أعلنت ماليزيا أن تحرى رؤية هلال شهر شوال سيكون مساء غد الأحد الموافق الثلاثين من مارس /آذار 2025 ، وذلك فى 29 موقعا فى جميع أنحاء البلاد لتحديد موعد عيد الفطر.
وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إن المحكمة العليا تقرر أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال.
وفي قطر، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.
وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي الإمارات، أعلن ديوان الرئاسة أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي البحرين، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي فلسطين، أعلن المفتي في بيان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد ثبوت رؤية هلال شوال.
وفي السودان، أعلن مجمع الفقه الإسلامي عبر بيان، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي لبنان، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي يمثل المرجعية السنية في بيان، أن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
بينما دعا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى استطلاع هلال شوال مساء الأحد، حيث يوافق اليوم لدى الشيعة في لبنان الـ28 من رمضان، وعليه سيكون العيد بالنسبة لهم إما الاثنين أو الثلاثاء.
في المقابل أعلنت دار الإفتاء المصرية،أن غدا الأحد الموافق 30 مارس/آذار، هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 مارس/آذار هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها أعلنه الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك .2025
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن لجنة استطلاع الهلال أن يوم غد الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك بعد تعذر رؤية هلال شوال.
وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق أحمد محمد حمادة، أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وفي العراق، أعلن ديوان الوقف السني عبر بيان، أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
على النحو ذاته، أعلن مفتي الأردن أن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وبذلك يكون شهر رمضان الذي بدأ مطلع مارس/ آذار الماضي، 29 يوما للدول التي أعلنت بدء عيد الفطر الأحد، و30 يوما لمن أقرته الاثنين.
(وكالات)
في فرنسا يتم الإعلان عن العيد كلما تم ذلك في السعوديه
ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك .2025
السبب لأن الهلال مكث دقائق بعد الفجر يوم السبت بداية يوم الأحد ولايمكن رؤيته اليوم عند الغروب
لكن الإفتاء المصري
كتبو 2025 وهذا لايصح مفروض
يكتب 1446 هجري
ويكون البيان كالتالي
ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك 1446 هجري
والله الموفق التقويم الهجري
هو الأصح ونحن المسلمين
يربطنا بهذا التقويم أمور ولاتحصى
منها مبعث آخر الأنبياء وغيرها
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم كن مع اخواننا في فلسطين المحتله وكل مكان واعيد لهم حقوقهم واهزم عدوهم
اختلفوا على يوم عيد الفطر ولكنهم اتفقوا على إبادة اخواننا في غزة
في عهد الخلفاء هل كانت تونس او المغرب يفطر مع السعودية او العراق . من راء الشهر يفطر و من لم يره يكمل العدة . و كل شيئ عاااااادي جدا .
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ،لكن لابد بإستعمال عيون العلوم والتكنولوجيا عيدكم مبارك سعيد وكل عام والأمة الإسلامية بخير ونتمنى من العلي القدير أن يحفظ الامم الإسلامية والإنسانية من الفتن والحروب والكوارث.