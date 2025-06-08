العيد في الضفة ناقص… «الفرح عيب» بينما غزّة تُباد

الضفة الغربية ـ «القدس العربي»: على درجٍ حجريّ في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جلست الطفلة فرح صلاح تراقب أضواء زينة العيد الخافتة. لم تسأل هذا العام عن فستان جديد، ولم تتذمّر من غياب الحلوى، بل همست: “الفرح عيب… وأهل غزة يموتون”.

للعام الثاني على التوالي، يطل عيد الأضحى على الفلسطينيين بجناح واحد، بعدما غاب أطفال غزة عن المشهد، إما شهداء، أو نازحون، أو محاصرون في ركام ذاكرة يصعب ترميمها. وبينما تنشغل بعض العائلات في الضفة الغربية المحتلة بتحضير ما استطاعت إليه سبيلاً من مستلزمات العيد، يعيش كثيرون حالة خجل داخلي من الفرح، بل وأحياناً عزوفاً مقصوداً عنه، مثقلين بشعور العجز حيال أطفال قطاع غزة المحاصر

فلا يبدو عيد الأضحى حاضراً في الضفة هذا العام، في بيوت كثيرة، يؤجل الأطفال أحلامهم، ويكتفي الأهل بما توفر من ضروريات… أما قطاع غزة، فالعيد غائب قسراً حيث حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من عشرين شهرا، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمفقودين، وأطاحت بما تبقى من أمان.

“أتمنى أن أصل عيدياتي لأطفال غزة” يقول ينال الرومي (14 عامًا من بلدة الدوحة(، مشيراً إلى إخوة له يقتسم معهم الرغيف والحسرة. كلمات الأطفال في الضفة هذا العام ليست عفوية فحسب، بل محمّلة بوعيٍ جماعي، تكوّن تحت دخان الحروب وصور الأنقاض المتكررة

ويضيف الرومي: “يا ليت لو أستطيع أن أرسل كل عيدياتي وعيديات إخوتي إلى غزة… هناك أطفال لا يوجد لديهم أب أو أم، ويعيشون بلا بيوت، ولا طعام، الله يكون بعونهم”.

في الوقت الذي تتبادل فيه الأسر في بعض مناطق الضفة تهاني العيد، يشعر آخرون بالخجل من كل مظاهر الفرح، وبين جنين ونابلس وطولكرم، لا تزال طائرات الاحتلال تحلق، واقتحامات الليل تبدد نوم العائلات، وتذكّر أن العيد هنا ليس محطة انتظار في زمن طويل من الانتهاك.

ومن بيت لحم إلى رام الله، الأسواق شبه فارغة، الباعة أغلقوا محالهم قبل الموعد، وأصحاب الملاحم يشكون من قلة الإقبال. ليس فقط لأن القدرة الشرائية تراجعت، بل لأن الرغبة بالاحتفال نفسها فقدت معناها.

حصار مالي

تشرح الأرقام المأزق بوضوح، يقول الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة لـ”القدس العربي” إن الاقتصاد الفلسطيني يشهد حالة انكماش حادة، مع تراجع الناتج المحلي بنسبة 28%، وارتفاع معدل البطالة إلى 51% في عموم الأراضي الفلسطينية، منها 31% في الضفة الغربية وحدها.

ويضيف: “السلطة الفلسطينية عجزت عن صرف أكثر من 35٪ من الرواتب، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، والتي تتراوح بين 60 و70٪ شهريًا. هذا انعكس مباشرة على الأسواق، وعلى الحالة الاجتماعية، خصوصاً في المناسبات الدينية”

لكن الاقتصاد لا يتراجع بفعل المال وحده، بل بسبب الجغرافيا المحاصرة. يقول عفانة إن الاحتلال نشر أكثر من 890 بوابة عسكرية في الضفة، ما حول المحافظات إلى “جزر مقطعة الأوصال”، وخلق كلفة باهظة لحركة البضائع والأفراد”.

ويضيف: “حتى داخل المدن نفسها، هناك حواجز تقطع الحيّ عن الحيّ، كما في جنين. هذا ليس فقط تعطيلًا للتجارة، بل تشويها لأساس الحياة اليومية، وانتهاكًا لبنية السوق الفلسطيني”.

ويشير كذلك إلى أزمة سيولة حادة داخل البنوك، مع انخفاض الإيداعات وتراجع التداول النقدي، ما قد يفتح بابًا لتشكل سوق سوداء للعملات، في ظل انسداد الأفق المالي.

بعيداً عن الأرقام، لا تغيب الحرب في غزة عن تفاصيل يوميات الضفة، من مشاهد الركام، وأسماء الشهداء، ووجوه الأطفال من دون ذويهم، كلها تتكرر في الذاكرة كما في نشرات الأخبار.

ويقول محمد الجراشي (شاب من بيت لحم) لـ”القدس العربي”: “الوضع في الضفة خانق، لا شغل ولا أمل، لكن غزة؟ نحن لا نعرف كيف يعيشون. كل يوم مجزرة. الناس هناك فقدوا حتى الطفولة”.

عبّر عدد من الأطفال والشباب عن تضامنهم الكامل مع أطفال غزة، مؤكدين أنهم يشعرون بالعجز والحزن لعدم قدرتهم على مد يد العون. يقول الجراشي: “كل عام وغزة بخير… لكن عن جد، لا يوجد عيد، الوضع صعب جداً، وأصبح لا يطاق، لا يوجد عمل لفئة الشباب، جميعهم أصبحوا عاطلين عن العمل، ومن يمتلك عملاً يتقاضى أجوراً ضئيلة، وها قد أتى العيد ليفاقم الوضع سوءاً هذا في الضفة. أما قطاع غزة الحزين، فأتمنى أن تتوقف الحرب هناك، وأن يرجع العيد إلى بيوت غزة، ليس فقط بالحلوى، بل بعودة الأطفال إلى عائلاتهم، بعودة الأمن والأمان لهم”.

38 ألف نازح في الضفة

كان العيد مناسبة لجمع العائلات، وتبادل الهدايا، والخروج إلى الحدائق، لكن هذا العام، يغيب ذلك كله. أكثر من 40 ألف نازح في الضفة وحدها، معظمهم من مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين، يعيشون في ظروف قاسية، البنية التحتية متهالكة، والموارد محدودة، والمساعدات شحيحة.

وفي غزة، لا مكان حتى للنازحين. كثيرون يعيشون بلا مأوى، ولا كهرباء، ولا مياه، ولا علاج. أكثر من 39 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، هؤلاء ليسوا فقط خارج العيد، بل خارج طفولتهم.

هذا العام، لا تلبس غزة الجديد، ولا تسمع فيها الزغاريد، لكن في الضفة، وبين أصوات المدافع، يرفع الأطفال أيديهم بالدعاء: “اللهم أطفالك يا غزة.”

في هذا العيد، يرفع الفلسطينيون في الضفة الغربية أكفهم بالدعاء لا للفرح، بل لوقف الحرب. يحلم الأطفال أن تصل عيدياتهم إلى أطفال غزة، حتى لو لم تصلهم هم، ويتمنون أن تلبس غزة الفرح بدل الأكفان المنتشرة، وأن تعود زغاريد العيد لتغطي على صفارات الإنذار.