 العيد في غزة.. صلوات وتكبيرات بلا أضاحٍ- (فيديوهات)

فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المسجد العمري المدمر في غزة

غزة: أدى الآلاف من أهالي قطاع غزة صلاة العيد، اليوم الأحد، قرب أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء فيما بدا المظهر الوحيد الحاضر من مظاهر عيد الأضحى في القطاع.

وذكر “المركز الفلسطيني للاعلام” أنه “بفعل الحرب والحصار، لن يتمكن غالبية السكان من ذبح الأضاحي، وهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس من المهم والبيوت والمنشآت في عدوان الاحتلال المستمر”.

#شاهد | صلاة العيد في شمال غزة المحاصر والذي يتعرض لحرب التجويع والإبادة الجماعية pic.twitter.com/LAnMh3RDsT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 16, 2024

ووفق المركز الفلسطيني، فقد “حرص نشطاء في بعض المصليات على توزيع الهدايا للأطفال لإدخال الفرحة عليهم بعدما حولهم الاحتلال إلى أهداف مستباحة في بنك أهدافه الدموي على مدار الأشهر الماضية”.

وحرص بعض الآباء مع أبنائهم على ارتداء ملابس جديدة لإبقاء هذه المناسبة حاضرة رغم الأسى.

وطبقا للمركز، فقد “حرم أهالي قطاع غزة من أداء الحج وكذلك حرموا من الأضاحي ولا يزالون يواجهون القتل والتدمير اليومي من قوات الاحتلال”.

#شاهد | من بين الركام… يقيم الفلسطينيون في قطاع غزة صلاة العيد pic.twitter.com/KvKcZl7JaE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 16, 2024

صلاة عيد الأضحى في الفالوجا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/OYjszsfUKI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 16, 2024

( د ب أ)