الغابون: الصدع الانقلابي الافريقي يتوسّع!

في مشهد تكرّر في بلدان عربية وأفريقية شتى، ظهرت مجموعة من كبار الضباط على شاشة التلفزيون الرسمي لدولة الغابون، في الساعات الأولى من الصباح، وأعلنت الاستيلاء على السلطة. ظهر بعدها جنود يحتفون بالانقلاب يتوسطهم العقيد بريس أوليغي أنغيما، قائد الحرس الجمهوري، الذي يظهر أنه قائد الانقلاب.

مثلما حدث في انقلاب النيجر، الذي قاده أيضا قائد الحرس الجمهوري، أعلنت فرنسا (الدولة التي كانت تحتلّ الغابون حتى عام 1960) التنديد بالانقلاب، وبحث الرئيس النيجيري، الذي ترأس بلاده منظمة الاتحاد الأفريقي، إمكانية الرد على إزاحة الرئيس علي بونغو واستيلاء العسكر على السلطة بالقوة.

ليس هذا الانقلاب الأول على بونغو الابن، فقد وقعت محاولة سابقة في بداية عام 2019، من بعض ضباط الجيش، لكن الحكومة ألقت القبض على المتورطين.

رغم التشابهات بين انقلابي النيجر والغابون فإن الاختلاف الرئيسي هو أن انقلاب عسكر الغابون جاء ليقطع إرثا سياسيا دكتاتوريا، عبر منع الرئيس من تولّي ولاية رئاسية ثالثة إثر إعلان نجاحه في الانتخابات، وهو أمر قرّر العسكر أنه لا يجب أن يتكرر كما حصل خلال حكم أبيه، وأعلنوا، بالتالي، أنه لا يحقّ للرئيس الاستمرار بالسلطة لولاية ثالثة، وهو ما يمكن أن ينهي حكم عائلته الطويل، الذي بدأ مع والده الذي حكم البلاد 40 عاما (منذ عام 1967 حتى 2005) واستؤنف، بعد انقطاع قاده رئيس مجلس الشيوخ لأربع سنوات، مع علي بونغو منذ عام 2009 حتى وقت قيام الانقلاب.

في المشهد العام، على أية حال، سيتابع انقلابيو الغابون، عمليا، الإرث الدكتاتوري ولا يقطعون معه، والأغلب أن إدارتهم للبلاد ستكون أسوأ من إدارة الرئيس الذي انقلبوا عليه، فرغم مساوئ حكم بونغو، فإن فترة حكمه شهدت وضع دستور حديث يسمح بعملية انتخابية شفافة وبإصلاح المؤسسات الحكومية (وهو أمر ساهمت فيه طبعا نضالات الأحزاب المعارضة) وقد تضافر هذا مع موارد طبيعية غنية، واستثمارات أجنبية، مما جعل البلد الصغير نسبيا (عدد السكان مليون ونصف المليون نسمة) من أكثر بلدان المنطقة ازدهارا، ويعد الغابون الأعلى في منطقة افريقيا جنوب الصحراء في مؤشر التنمية البشرية.

سيتابع الانقلاب أيضا اتجاها عريضا ضمن القارة التي تقول الإحصاءات إنها شهدت، منذ استقلال دولها، قرابة 200 انقلاب في أغلب دولها، وهو ما يعادل انقلابا كل 55 يوما، وبذلك حصلت على نسبة تقارب 37٪ من جميع انقلابات العالم.

تعتبر منطقة غرب أفريقيا، التي تنتمي إليها الغابون، «حاضنة انقلابات» وهو أمر يعود لأسباب كثيرة، منها ضعف المنظومات الديمقراطية، والذي لا يعود للحوكمة السيئة، وتلاعب الزعماء والأحزاب الحاكمة بنظم الانتخاب فقط، بل يعود أيضا إلى ضعف ديمقراطية المعارضات، التي تفضّل، كما رأينا في أوضاع عربية، تأييد انقضاض العسكر على الحكم بدل الاستمرار في النضال لتأسيس ديمقراطيات أكثر شفافية وتعبيرا عن مصالح المواطنين، وهو ما يمكن أن يفسّر مظاهر التأييد الشعبي للانقلابات.

في التبرير لتأييد تلك الانقلابات، يستخدم الانقلابيون والأحزاب المؤيدة لهم خطابا مناهضا للاستعمار، الفرنسيّ بشكل خاص، وتلعب باريس، في الحقيقة، دورا في تأجيج هذا الخطاب ضدّها، حيث تتضافر مواقف سياساتها الداخلية المناهضة للأفارقة والمسلمين والأقليات، مع انتشارها العسكريّ الخارجي في القارة، ومواقف الغطرسة السياسية، والتحالفات المشبوهة.

في المقابل، لا يجد الانقلابيون، ومؤيدوهم السياسيون، تناقضا، في أنهم يعزّزون حكما دكتاتوريا جديدا جائعا للسلطة، ولا في كونهم يستدعون استعمارا جديدا، عبر استخدام مرتزقة «فاغنر» ورفع أعلام روسيا بدل فرنسا، ولا في أن نموذج الحكم هذا محكوم بالفشل على كافة الأصعدة، وأن الشعوب التي كافحت لاستقلالها، ستضطر لكفاح جديد ضد مستبدين جدد مدعومين باستعمارات أخرى!