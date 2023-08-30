الغابون تواصل مسلسل الانقلابات الافريقية: العسكر يعيّنون قائدهم رئيسا… وإدانات دولية

لندن – «القدس العربي»- ووكالات: أعلن عسكريون، أمس الأربعاء، “إنهاء النظام القائم” في الغابون ووضع الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية، وتعيين الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية، وذلك بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز بونغو بولاية ثالثة.

وحتى هذا الانقلاب، بقيت عائلة بونغو تحكم الدولة الغنية بالنفط والواقعة في وسط أفريقيا منذ أكثر من 55 عاما. وأعلن العسكريون الذين نفّذوا الانقلاب أن بونغو الذي خلف والده في عام 2009 وضع قيد الإقامة الجبرية “وهو محاط بعائلته وأطبائه”، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”.

وقال الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء – الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش “إنهاء النظام القائم” إنه “تم توقيف” نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، إلى جانب عدد من المسؤولين المقربين من بونغو. وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم “الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات”.

وفي وقت لاحق، أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي مئات الجنود يحملون قائد الحرس الرئاسي الجنرال بريس أوليغي نغيما على الأكتاف احتفالا بالنصر.

وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64.27 ٪ من الأصوات، ليل الثلاثاء – الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكرياً عبر شاشة محطة “غابون 24” من القصر الرئاسي.

ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على هذا الانقلاب الجديد في الدولة الناطقة بالفرنسية. وأدان متحدث الحكومة أوليفييه فيران الانقلاب في الغابون، وطالب باحترام نتائج الانتخابات.

واعتبر الاتحاد الأفريقي في بيان لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، أن محاولة الانقلاب تعد “انتهاكا صارخا لقوانين وسياسة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن الانتخابات والديمقراطية ونظام الحكم”. وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو إنه يعمل بشكل وثيق مع الزعماء الأفارقة الآخرين بخصوص كيفية الرد على الانقلاب.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنّ “الوضع مقلق جداً”.

وقال متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “لن أقوم بتعميم أي استنتاجات، لكن الوضع في الغابون يثير قلقًا عميقًا، ونحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك”.

كما دعت الصين إلى “ضمان أمن” الرئيس علي بونغو، بينما اعتبرت دول الكومنولث الوضع في الغابون “مثيرا للقلق” مذكّرة البلاد بالتزاماتها فيما يتعلق باحترام الديمقراطية.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فقال الأربعاء إن “المنطقة بكاملها هي في وضع صعب للغاية”، وجاء ذلك في كلمة ألقاها بوريل خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يُعقد في مدينة توليدو الإسبانية. وأكد أنه “على الوزراء (المجتمعين في توليدو) أن يفكروا بعمق فيما يحدث هناك وكيف يحدث، وكيف يمكننا تحسين سياستنا فيما يتعلق بهذه الدول، هذه قضية كبيرة لأوروبا”.