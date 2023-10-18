الغارات الإسرائيلية الهمجية تستهدف محيط مستشفى رئيسي في غزة يأوي 8 آلاف نازح- (فيديو)

غزة: استهدف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بكثافة مساء الأربعاء، محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في مدينة غزة.

وأطلقت الجمعية في بيان عاجل مناشدة لتوفير حماية عاجلة للمدنيين والطواقم الطبية بعد استهداف الطيران الإسرائيلي محيط مستشفى القدس والمقر الرئيسي للجمعية في حي تل الهوى، غرب مدينة غزة.

وذكر البيان أن الغارات استهدفت عدة مبان سكنية وشوارع رئيسية في المنطقة في محيط المستشفى وأدت إلى تطاير الشظايا الى داخل المبنى الذي يأوي نازحين يزيد عددهم عن 8 آلاف شخص بالإضافة إلى طاقم العمل في الجمعية.

واستشهد وجرح المئات من الفلسطينيين مساء أمس داخل مستشفى المعمداني في غزة جراء قصف إسرائيلي

وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل شنت 58 هجوما على مرافق طبية ورعاية صحية في قطاع غزة منذ بدء جولة القتال الحالية في السابع من الشهر الجاري.

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان، أن هجمات إسرائيل أدت إلى استشهاد 16 عاملاً في مجال الرعاية الصحية وإصابة 28 آخرين، وإلحاق أضرار بـ 26 مستشفى ومنشأة رعاية صحية أخرى، بما في ذلك 17 مستشفى و23 سيارة إسعاف.

وأشار البيان إلى أن أربعة مرافق صحية وجميعها في شمال قطاع غزة هي “بيت حانون، ومؤسسة حمد للتأهيل، والكرامة، والدرة” لم تعد قادرة على العمل.

من جهة أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بسقوط شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت محيط مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تأوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 3478 جراء هجمات إسرائيل على القطاع المتواصلة للأسبوع الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن عدد المصابين الفلسطينيين تجاوز 12 ألف مصاب بجروح مختلفة.

(وكالات)