الغارديان: ازدراء الغرب لحياة الفلسطينيين سيترك تداعياته الخطيرة

لندن ــ “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” مقالا للكاتب أوين جونز بدأه بطرح هذا السؤال: “ما هي قيمة حياة الفلسطيني؟” ثم أجاب عن سؤاله قائلا: “لأولئك الذين يحتفظون بأوهام لم تدفن بعد تحت أنقاض غزة إلى جانب عائلات بأكملها – مثل عائلة زعرب، والقشطان، وآل عطا الله- قدم جو بايدن إجابة محددة الأسبوع الماضي …في البيان الذي أصدره بمناسبة مرور مئة يوم منذ بدأ الرعب الحالي، أظهر عن حق تعاطفه مع محنة الرهائن ــ الذين يمثل اختطافهم على يد حماس جريمة حرب خطيرة ــ وأسرهم المصابة بالصدمة. ومع ذلك، لم يكن هناك أي ذكر للفلسطينيين”.

وأكد جونز أن “عدم اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام على حد سواء بإخفاء ازدرائهم للحياة الفلسطينية سيكون له أهمية كبيرة. والحقيقة أن هذه الظاهرة ليست جديدة، وهذه التداعيات أصبحت محسوسة الآن بعنف. ولو لم تتجاهل الدول القوية في العالم بهذه الوقاحة ثلاثة أرباع مليون فلسطيني طردوا من ديارهم قبل 76 عاما، مصحوبين بما يقدر بنحو 15 ألفا قُتلوا بعنف، لما زرعت بذور الحصاد المرير اليوم”. وتساءل الكاتب: “كم من الناس يعرفون أنه في العام الماضي، قبل الفظائع التي لا يمكن تبريرها والتي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل 234 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وحدها، أكثر من ثلاثين منهم من الأطفال؟ يقولون أن الحياة رخيصة. يبدو أنها لا معنى لها إذا كنت فلسطينيا”.

وأشار إلى أنه لو كان هناك بعض القيمة المرتبطة بالحياة الفلسطينية، لربما لم تكن لتحدث عقود من الاحتلال والحصار والاستعمار غير القانوني والفصل العنصري والقمع العنيف والمذابح الجماعية، حيث يصبح قمع الآخرين أمرا صعبا عندما يتم قبول إنسانيتهم.

وقال إنه حتى البعض الذين استسلموا للامبالاة الغربية تجاه حياة الفلسطينيين ربما توقعوا أنه بعد هذه المذبحة القاتلة، سوف ينهار السد في نهاية المطاف. فمن المؤكد أن قتل 10000 طفل بشكل عنيف، أو 10 أطفال يتم بتر إحدى ساقيهم أو كلتيهما كل يوم، غالبا بدون تخدير، من شأنه أن يثير مشاعر قوية. ومن المؤكد أن 5500 امرأة حامل تلد كل شهر ــ العديد منهن يخضعن لعمليات قيصرية دون تخدير ــ أو وفاة الأطفال حديثي الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم والإسهال، من شأنه أن يثير اشمئزازا لا يمكن إيقافه.

وأضاف أنه من المؤكد أن التوقعات بأن ربع سكان غزة قد يموتون، في غضون عام واحد، بسبب تدمير إسرائيل لنظام الرعاية الصحية وحده، من شأنه أن يؤدي إلى مطالب ملحة لإنهاء هذا الفحش. من المؤكد أن القصص التي لا نهاية لها عن عمال الإغاثة والصحفيين والمسعفين الذين يتم ذبحهم مع العديد من أقاربهم – أو حتى عائلاتهم بأكملها – بسبب صاروخ إسرائيلي ستؤدي في النهاية إلى إثارة إدانات في المجتمع الغربي لإيقاف هذا الجنون.

ولكن هذا لم يحدث، ولهذا ستكون العواقب وخيمة، يؤكد جونز، الذي يقول إن التقليل من قيمة حياة الفلسطينيين ليس افتراضا، بل هو حقيقة إحصائية.

ووفقا لدراسة جديدة للتغطية في الصحف الأمريكية الكبرى، فإن مقابل كل وفاة إسرائيلية يتم ذكر الإسرائيليين ثماني مرات – أو بمعدل 16 مرة أكثر من وفاة الفلسطينيين. ووجد تحليل لتغطية بي بي سي أجراه متخصصان في البيانات دانا نجار وجان لييتافا تفاوتا مدمرا مماثلا، وأن المصطلحات الإنسانية مثل “الأم” أو “الزوج” كانت تستخدم في كثير من الأحيان أقل بكثير لوصف الفلسطينيين، في حين أن المصطلحات العاطفية مثل “مذبحة” أو “مجزرة” لم يتم استخدامها إلا للضحايا الإسرائيليين للفظائع التي ارتكبتها حماس.

وحذر الكاتب من أن كل هذا سيكون له تأثير عميق. وقال “بداية، علينا أن ننسى أي ادعاءات غربية مستقبلية بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لقد نظر قسم كبير من العالم بالفعل إلى هذا التبرير الذاتي بازدراء، باعتباره مجرد أحدث خدعة لتعزيز المصالح الاستراتيجية للبلدان التي أصبحت غنية على حساب بقية العالم: لقد ولدت قرون من الاستعمار الذي اتسم بالإبادة الجماعية في كثير من الأحيان سخرية دائمة، كما فعلت المزيد من حمامات الدم الأخيرة مثل حرب العراق، أو الدعم النشط للأنظمة الاستبدادية المرنة عبر قارات متعددة”. وأضاف “بعد أن قام الغرب بتسليح إسرائيل ودعمها في حين فرضت الموت الجماعي على غزة من خلال القنابل والرصاص والجوع والعطش وتدمير المرافق الطبية، لن يستمع أحد غير السذج إلى مثل هذه الادعاءات مرة أخرى”.

ثم قال لكن ليست الدول الأخرى فقط هي التي يجب أن تشعر النخب السياسية والإعلامية الغربية بالذعر منها. إنهم يواجهون الانهيار الأخلاقي في الوطن أيضا. لقد نشأت الأجيال الشابة في دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وهي تتعامل مع العنصرية بجدية أكبر بكثير من تلك التي سبقتها، وتظهر استطلاعات الرأي أنهم أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من المواطنين الأكبر سنا.

ويشير إلى أنهم مستخدمون متعطشون لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشاهدون لقطات من الفظائع التي لا نهاية لها على ما يبدو في غزة، والجنود الإسرائيليون الذين يقدمون بسعادة جرائم الحرب كعلف للتسلية العامة. ووصفت المحامية الأيرلندي بلين ني غراليغ، أثناء عرضها لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ما حدث بأنه “أول إبادة جماعية في التاريخ حيث يبث ضحاياها دمارهم في الوقت الحقيقي وسط أمل يائس.. بأن يفعل العالم شيئا ما”. بالنسبة للأجيال الشابة التي شاهدت العديد من مقاطع الفيديو لأمهات يصرخن بينما يحتضن جثث أطفالهن حديثي الولادة، أثبتت هذه الأحداث بأكملها أنها مفيدة.

ثم يتساءل قائلا: “ما رأي هؤلاء الشباب إذن في التغطية الإعلامية، أو تصريحات السياسيين، التي لا يبدو أنها تتعامل مع الحياة الفلسطينية على أنها ذات قيمة على الإطلاق؟ ما هي الاستنتاجات التي يتم استخلاصها بشأن الأقليات السكانية المتزايدة في الدول الغربية التي لا تبذل نخبها الإعلامية والسياسية سوى القليل من الجهد لإخفاء ازدرائها لحياة الفلسطينيين بينما يتم إزهاقها على هذا النطاق التوراتي؟”

ويخلص الكاتب إلى أن هذا التعامل مع حياة الفلسطينيين سيشكل بالتأكيد نقطة تحول لها تداعيات لن يتم فهمها إلا بعد فوات الأوان فيقول: “نعم، لقد رأينا كيف أن رفض معاملة الفلسطينيين كبشر جعل كابوس اليوم لا مفر منه. يمكننا أن نرى كيف يتم تمزيق الادعاءات الأخلاقية المستخدمة لتبرير الهيمنة الغربية على العالم بشكل دائم. لكن لم يتم التفكير كثيرا في كيفية قيام النخب السياسية والإعلامية في الدول الغربية بإشعال النار في سلطتها الأخلاقية، وتركها تتفاقم جنبا إلى جنب مع آلاف الجثث الفلسطينية المجهولة الهوية المدفونة تحت الأنقاض. من المؤكد أنها نقطة تحول، مع عواقب لن يتم فهمها إلا بعد فوات الأوان”.