الغارديان تكرم أنس الشريف وزملاءه وتقول إن إسرائيل تدير حربا عسكرية وأخرى للسيطرة على الرواية

لندن – “القدس العربي”:

كرمت صحيفة “الغارديان” ذكرى الصحافي الفلسطيني البارز أنس الشريف بنشر آخر كلماته في مقال بصفحة الرأي “إذا وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي”.

كما وخصص رسام الكاريكاتير بن جيننغز في “الغارديان” رسمه لذكرى الصحافيين القتلى، وبدا فيه نتنياهو المتضخم وهو يدير ظهره للعالم وإلى جانبه صحافي قتيل ممدد على الأرض إلى جانب كاميرته ومن البعيد تبدو أطلال غزة وعلم فلسطيني، وتعليق صادر من نتنياهو “لا شيء لكي تراه هنا”.

وقال جيسون بيرك مراسل الصحيفة في تقرير له إن الصحافيين كانوا أبرز ضحايا الحرب في غزة، حيث كان بعضهم يعمل في مؤسسات معروفة وآخرون يعملون لصالح مؤسسات محلية. وكان العدد الأكبر منهم صحافيين بخبرة طويلة والبعض الآخر جددا على المهنة.

وأشار إلى إحصائيات لجنة حماية الصحافيين التي اعتبرت حرب غزة الأكثر دموية منذ بداية توثيقها الصحافيين القتلى في الحروب عام 1992، حيث قتل أكثر من 186 صحافيا إلى جانب أكثر من 61,000 فلسطيني، وربما كان العدد أعلى. وتتهم لجنة حماية الصحافيين إسرائيل بأنها المسؤولة عن مقتل 20. وقدم بيرك سيرة للصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل، إلى جانب الشريف، إسماعيل أبو حطب وفاطمة حسونة وحسن اصليح وحسام شبات وحمزة الدحدوح.

وفي تقرير مطول آخر بصحيفة “الغارديان” أعدته مراسلتها في القدس إيما غراهام- هاريسون قالت إن قتل الصحافيين الفلسطينيين ومنع الصحافيين الأجانب من تغطية الحرب في غزة هو جزء من حرب إسرائيلية أخرى للسيطرة على الرواية. وقالت إن الصحافيين والمؤثرين الذين يقدمون تغطية لدمار غزة يتعرضون للقتل والتكميم والإسكات. وقالت إن إسرائيل تدير حملتين في غزة: واحدة للسيطرة العسكرية على القطاع، وأخرى للسيطرة على كيفية فهم العالم لما يحدث هناك.

ونظريا، يعتبر الصحافيون الفلسطينيون والمؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يوثقون المجاعة والقتل الجماعي وجرائم الحرب الإسرائيلية الأخرى في غزة مدنيين محميين بموجب القانون الدولي. إلا أن الحماية هذه والمكتوبة على الورق، لم يكن لها أي معنى على أرض الواقع في غزة، التي تعتبر أخطر مكان في العالم على الصحافيين، حيث قتل أكثر من 180 صحافيا فلسطينيا خلال 22 شهرا من الحرب، وفقا للجنة حماية الصحافيين.

ومع أن استهداف الصحافيين محظور قانونيا، إلا أن اللجنة قالت إنه خلال الفترة نفسها، كان 26 صحافيا ضحايا لعمليات قتل مستهدف، وصفتها بالاغتيال. وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة، أنس الشريف، البالغ من العمر 28 عاما، والذي قتل يوم الأحد في غرفة أخباره المؤقتة خارج مستشفى، مع أربعة من زملائه.

وتقول جماعات حرية الصحافة والصحافيين إن عمليات القتل المستهدف هذه جزء من حملة ترهيب لمنع التقارير الحيوية، والتي بررتها إسرائيل دوليا بتشويه سمعتها وادعاءات كاذبة بأن المستهدفين كانوا مقاتلين سريين من حماس. ومع منع الصحافيين الدوليين من العمل في وسائل الإعلام المستقلة، فإن العمل الذي يقوم به الصحافيون الفلسطينيون له أهمية بالغة، مع أن عددا من الصحافيين الأجانب دخلوا غزة ولكن بحراسة ورعاية الجيش الإسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إلى ما قالته جودي غينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين: “لا شك لدي في أن منع الوصول الدولي، وقتل الصحافيين، واستهداف المنشآت الإعلامية، ومعاقبة وسائل إعلام إسرائيلية مثل “هآرتس” جزء من استراتيجية إسرائيلية متعمدة لإخفاء ما يحدث داخل غزة”.

وأشارت إلى حادثة وقعت مؤخرا عندما غطّى طاقم من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من طائرة عسكرية أردنية كانت تسقط مساعدات إنسانية على غزة، لكن إسرائيل منعتهم من تصوير الدمار الذي خلفته و”لقد شهدنا مثالا على السماح لطواقم الأخبار الدولية بتصوير عمليات الإنزال الجوي، ولكن ليس الدمار الذي خلفته” الحملة العسكرية الإسرائيلية.

وفي تموز/يوليو، انتشر خبر الشريف، أحد أبرز الصحافيين الذين ما زالوا يعملون في غزة، على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي عندما انهار على الهواء أثناء تغطيته للجوع. حثه المارة على الاستمرار لأنه منح غزة صوتا. وبعد ذلك بوقت قصير، جدد متحدث عسكري إسرائيلي مزاعم، نشرت لأول مرة عام 2024، بأنه ناشط، بما في ذلك اتهامه بتزييف المجاعة الجماعية في “حملة حماس الكاذبة للتجويع”. وأصدرت لجنة حماية الصحافيين تحذيرا صارخا من أن هذه المزاعم الإسرائيلية تعد تهديدا بالقتل.

وقالت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين آنذاك: “تمثل هذه الاتهامات الأخيرة التي لا أساس لها من الصحة محاولة لاختلاق الموافقة على قتل الشريف”. وأضافت: “هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الشريف، لكن الخطر على حياته أصبح الآن شديدا”.

وكان الشريف قد توقع موته أيضا، ووصفه في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه انتقام من إسرائيل بسبب تقاريره: “إذا وصلتكم هذه الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي”. نشرت إسرائيل ملفا من الوثائق التي تقول إنها عثرت عليها في غزة وتربط الشريف بحماس. وتنتهي هذه الوثائق في عام 2021، أي قبل عامين من بدء الحرب، ولا تحاول حتى التطرق إلى ظهوره المنتظم على الهواء مباشرة. وسيكون من الصعب جدا أن يجمع الشريف بين عمله كواحد من أهم الصحافيين وعضويته في خلية تابعة لحماس، وبخاصة أن غزة تعتبر من أكثر مناطق الأرض مراقبة على وجه البسيطة.

وبنفس الطريقة نشرت إسرائيل وثيقة قالت إنها تربط الصحافي إسماعيل الغول بحماس التي منحته رتبة عسكرية مع أن عمره كان في ذلك الوقت عشرة أعوام.

وتقول الصحيفة إن الأدلة التي قدمتها إسرائيل غير متناقضة وغير مقنعة، ولكنها تعكس مخاوف إسرائيل من ضغوط الحلفاء الغربيين، والحاجة إلى تظاهر على الأقل بالامتثال للقانون الدولي.

لم يحاول الإسرائيليون حتى تبرير عمليات القتل الأخرى. لذا فهم يعترفون بقتل هؤلاء الصحافيين، وهم يعلمون أنهم صحافيون

ورغم الضغوط الدولية، لم تقدم إسرائيل أي تفسير لمقتل زملاء شريف الأربعة، وهم مدنيون محميون قُتلوا في مكان عملهم. وقالت غينسبيرج إنها تخشى أن يكون ذلك بمثابة تحذير من تفاقم المخاطر التي لا يمكن تصورها أصلا. وقالت: “ما يثير دهشتي هو أنهم لم يحاولوا حتى تبرير عمليات القتل الأخرى. لذا فهم يعترفون بقتل هؤلاء الصحافيين، وهم يعلمون أنهم صحافيون” و”أعتقد أن هذا مقصود لإحداث تأثير مخيف وإظهار أن إسرائيل قادرةٌ على فعل ما يحلو لها، وأن أحدًا لن يتخذ أي إجراء”. و”إذا كنا الآن في مرحلة يمكن فيها لإسرائيل استهداف طاقم إخباري بأكمله بهذه الوقاحة، فماذا يعني ذلك لسلامة أي من الصحافيين الآخرين العاملين هناك؟ من التالي؟”.

وقال المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو، الذي منح تصريحا نادرا لدخول غزة لإجراء بحثٍ أكاديمي خلال الصراع، إن شهرا من البحث هناك أقنعه أيضا بأن إسرائيل تحاول إسكات التقارير الواردة من غزة.

وقال في مقابلة مع صحيفة “هآرتس” بعد الرحلة: “الآن أفهم لماذا تمنع إسرائيل الصحافة الدولية من الوصول إلى مثل هذا المشهد المخيف”، و”على الرغم من أنني زرت عددا من مناطق الحرب في الماضي، من أوكرانيا إلى أفغانستان، مرورا بسوريا والعراق والصومال، إلا أنني لم أشهد قط، ولن أشهد قط، شيئا كهذا”.