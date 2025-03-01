الغارديان تنشر تفاصيل قتل جندي إسرائيلي طفلا فلسطينيا بالخليل- (فيديو)

لندن: نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، مقطعا مصورا يوثق لحظة قتل جنود من الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطيني، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة، في تقرير نشر السبت، بأن كاميرات المراقبة اطلعت عليها سجلت لحظة قتل الطفل الفلسطيني أيمن الهيموني (12 عاما) برصاص جندي إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

ونقلت الغارديان، عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، أن الرصاص أصاب الطفل في ظهره واستقر في رئتيه، مستندة في معلوماتها إلى مصادر طبية في مستشفى الخليل، حيث نُقل الطفل إليها عقب إصابته.

وأوضحت الصحيفة أن اللقطات المصورة أظهرت أن الرصاصة القاتلة أطلقت من جهة تمركز الجنود الإسرائيليين في المنطقة.

الغارديان البريطانية تنشر مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى بعد إطلاق النار على الشهـ.ـيـد الطفل أيمن الهيموني في #الخليل#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/lOWzDxKs0c — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2025

في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن نصار الهيموني، والد الطفل أيمن، أن جنديا إسرائيليا ناطقا بالعربية سخر منه، قائلا إنه أطلق النار على نجله “بلا سبب”.

وأضاف أن الجندي نفسه وجه له عبارة مستفزة قائلا: “نأمل أن تتبع ابنك”.

وأشارت الغارديان، إلى أن قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعد أمرا غير عادي، لا سيما بعد تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في المنطقة عقب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أن وتيرة هذه العمليات تصاعدت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن معدل قتل الأطفال الفلسطينيين (في الضفة الغربية) بلغ طفلين أسبوعيا في 2024، وهو معدل أعلى بقليل من المتوسط السنوي، حيث تم تسجيل استشهاد 93 طفلًا خلال نفس العام.

ويخشى العاملون في مجال حقوق الإنسان أن تستمر الأعداد في الارتفاع مع نقل جيش الدفاع الإسرائيلي تقنيات غزة إلى الضفة الغربية، وطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، وتسوية أحياء بالأرض، والتساهل في قواعد الاشتباك بطريقة تتيح مزيدا من الحرية في إطلاق النار، بحسب الصحيفة نفسها.

يشار أنه في فبراير/ شباط الماضي، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها نقلت الشهيد الطفل أيمن الهيموني، نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل جوهر، وسط الخليل، إلى المستشفى.

(الأناضول)