سياسة | عربي | فلسطين

الغارديان تنشر تفاصيل قتل جندي إسرائيلي طفلا فلسطينيا بالخليل- (فيديو)

1 - مارس - 2025

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لندن: نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، مقطعا مصورا يوثق لحظة قتل جنود من الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطيني، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحيفة، في تقرير نشر السبت، بأن كاميرات المراقبة اطلعت عليها سجلت لحظة قتل الطفل الفلسطيني أيمن الهيموني (12 عاما) برصاص جندي إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

ونقلت الغارديان، عن المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، أن الرصاص أصاب الطفل في ظهره واستقر في رئتيه، مستندة في معلوماتها إلى مصادر طبية في مستشفى الخليل، حيث نُقل الطفل إليها عقب إصابته.

وأوضحت الصحيفة أن اللقطات المصورة أظهرت أن الرصاصة القاتلة أطلقت من جهة تمركز الجنود الإسرائيليين في المنطقة.

في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن نصار الهيموني، والد الطفل أيمن، أن جنديا إسرائيليا ناطقا بالعربية سخر منه، قائلا إنه أطلق النار على نجله “بلا سبب”.

وأضاف أن الجندي نفسه وجه له عبارة مستفزة قائلا: “نأمل أن تتبع ابنك”.

وأشارت الغارديان، إلى أن قتل الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية لم يعد أمرا غير عادي، لا سيما بعد تكثيف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في المنطقة عقب 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أن وتيرة هذه العمليات تصاعدت بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن معدل قتل الأطفال الفلسطينيين (في الضفة الغربية) بلغ طفلين أسبوعيا في 2024، وهو معدل أعلى بقليل من المتوسط السنوي، حيث تم تسجيل استشهاد 93 طفلًا خلال نفس العام.

ويخشى العاملون في مجال حقوق الإنسان أن تستمر الأعداد في الارتفاع مع نقل جيش الدفاع الإسرائيلي تقنيات غزة إلى الضفة الغربية، وطرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من منازلهم، وتسوية أحياء بالأرض، والتساهل في قواعد الاشتباك بطريقة تتيح مزيدا من الحرية في إطلاق النار، بحسب الصحيفة نفسها.

يشار أنه في فبراير/ شباط الماضي، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن طواقمها نقلت الشهيد الطفل أيمن الهيموني، نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جبل جوهر، وسط الخليل، إلى المستشفى.

(الأناضول)

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  1. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    مارس 1, 2025 الساعة 7:49 م

    الغطرسة الاستعمارية الصهيونية الإجرامية المفيوزيه العنصريه النازيه عدوه الإنسانية جمعاء يجب أن تنتهي..
    اين العالم من هاولاء الزناديق الذين لا يعرفون للانسانيه من قيمه..
    أين الأنظمة العالميه والعربيه والإسلامية من كل هذه الانتهاكات

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  2. يقول صامؤيل:
    مارس 1, 2025 الساعة 8:25 م

    العزة لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات.
    لعنة الله وملائكته والمؤمنين على الفاسدين والمفسدين والقتله والمطبعين والمطبلين.

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  3. يقول ابو علي / الاردن:
    مارس 1, 2025 الساعة 9:10 م

    نحن أكدنا دائما أن الجندي الإسرائيلي هو انذل جندي في العالم

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  4. يقول سليمان ادريس:
    مارس 1, 2025 الساعة 9:25 م

    الحكام العرب على لسان عماد اديب يطالبون بتجريد المقاومة من اسلحتهم

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  5. يقول سالم بن ناصر:
    مارس 1, 2025 الساعة 9:42 م

    ما هو رأي حكام اتفاقيات ابراهام بهذه الجريمة ، هل يجرؤون على التعبير عن رأيهم

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  6. يقول ساري الفجر:
    مارس 2, 2025 الساعة 7:50 ص

    دماء هذا الطفل الشهيد ستكون وقودا لطوفان تحرير فلسطين من النهر الى البحر من دنس النازية الصهيونية

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