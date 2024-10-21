الغارديان تنشر شهادات معتقلين غزيين سابقين حول استخدام الجيش الإسرائيلي لهم كدروع بشرية

لندن – “القدس العربي”:

وصف فلسطينيون كيف استخدمهم الجيش الإسرائيلي كدروع بشرية. وفي تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” وأعدته ملك الطنطش وجوليان بورغر وسفيان طه، قالوا إن المعتقلين الفلسطينيين تم إرسالهم إلى بيوت لم تفتش وأنفاق في خرق واضح لميثاق جنيف.

وقال رامز الاسكافي إن الجنود الإسرائيليين فصلوه عن عائلته بعدما حرقوا بيته في غزة. وكان في ذهنهم مهمة محددة له. وعلى مدى 11 يوما من تموز/يوليو، قال الفلسطيني البالغ من العمر 30 عاما إنه أرسل من بيت لآخر في الحي الذي يقيم فيه بالشجاعية وتحت رقابة جنود إسرائيليين.

وبحسب رواية قدمها للغارديان، حولوه إلى درع بشري ضد المفخخات والمسلحين من حماس. وقال: “حاولت مقاومة طلباتهم ولكنهم بدأوا بضربي وأخبرني ضابط ألا خيار لدي وأنه يجب عمل ما يطلب مني” و”أخبرني أن عملي هو البحث في البيوت، وتقديم معلومات عن أصحابها. وبعد ضغوط شديدة لم يكن لدي أي خيار”. و”في اليوم التالي، طلب مني مرافقة دورية للجنود الإسرائيليين وكنت خائفا جدا لأن دبابة كانت أمامي والطائرات من فوقي” و”عندما لاحظوا [الجنود المشرفون عليه] خوفي أكدوا لي أنهم يعرفون أنك معنا”.

ويعتبر الإسكافي واحدا من ثلاثة فلسطينيين قابلتهم “الغارديان” قالوا إن وحدات إسرائيلية استخدمتهم وأرسلوا إلى بيوت غير مسكونة وأنفاق. وقالت منظمة “كسر الصمت” وهي مجموعة من الجنود السابقين في الجيش الإسرائيلي التي توثق انتهاكات الإسرائيليين في الضفة الغربية وغزة، إن الممارسات هذه معروفة ومنتشرة.

وكشف عن إكراه الفلسطينيين لدخول البيوت والأنفاق لأول مرة في تحقيق لقناة الجزيرة القطرية في تموز/يوليو، كما وجمعت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية شهادات في آب/أغسطس، حيث قالت إن الفلسطينيين الذين استخدموا كدروع بشرية أطلق على الواحد منهم لقب “شاويش”. وأكد الجنود أن الممارسة هذه صادق عليها قادة الجيش. وقال مجند في وحدة قتالية “تم عملها على الأقل بمعرفة قائد الكتيبة”.

وجاءت هذه الممارسة مع أن “الأوامر والتوجيهات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي تحظر استخدام المدنيين من غزة الذين يتم أسرهم في الميدان في مهام عسكرية تعرضهم للخطر. وقد تم توضيح البروتوكولات والأوامر للقوات على الأرض”، كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان، مضيفا أن المزاعم المذكورة “أُحيلت إلى السلطات المختصة لفحصها”.

وقالت الصحيفة إن الشهادات التي جمعتها من المعتقلين السابقين، تتوافق إلى حد كبير مع التقارير التي نشرتها قناة الجزيرة وصحيفة هآرتس. وقال الإسكافي إنه أجبر في أكثر من مرة وأثناء فترة اعتقاله على حمل مسيرة (مروحية صغيرة) مزودة بكاميرا إلى البيوت التي يتم تفتيشها حتى يتمكن الجنود رؤية ما بداخلها. و”عندما انتهيت من تصوير البيوت من الداخل وخرجت، دخلوا وبدأوا بتدميره”، وأضاف “في كل يوم وبعد أن ينتهوا مني كانوا يقيدون يدي ويعصبون عيني، وكانوا يزيلون القيد عندما يقدمون الطعام لي أو عندما كان يسمح لي بدخول الحمام”.

غزي: استخدموني كدرع بشري، وكنت في الوسط، وقالوا لمقاتلي المقاومة: سلموا أنفسكم وإلا قتلنا هذا المدني

وقال الإسكافي إنه وفي اليوم السادس الذي استخدم فيه لتفتيش البيوت في حي الشجاعية تعرض الجنود لنيران مقاتل من حماس، مما أدى إلى مواجهة وإطلاق نار استمر حتى المساء و”خلال كل هذا استخدموني كدرع بشري، وكنت في الوسط، وقالوا لمقاتلي المقاومة: سلموا أنفسكم وإلا قتلنا هذا المدني”. ونجح الجنود في النهاية بقتل المقاتل الوحيد. وأجبر الإسكافي على دخول البيت وتصوير المقاتل الذي كان يطلق النار من موقع قناص وتصوير جثته بهاتف نقال. وقال الإسكافي إن وحدة الجيش كانت غاضبة منه لأن القناص كان في بيت فتشه في البداية واتهموه بمساعدة المسلح.

بالإثباتات الموثّقة.. #الجزيرة تحصل على صور تكشف استخدام جنود الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعا بشرية في قطاع غزة، وتظهر الصور ربط أسرى بحبالٍ وإجبارهم على الدخول إلى منازل مدمرة أو البحث عن متفجرات وأنفاق | تقرير: صهيب العصا #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/xdBixXO3Tj — قناة الجزيرة (@AJArabic) June 30, 2024

وأقسم سكافي أن المسلح لم يكن موجودا عندما فتش المكان، لكن احتجاجه لم يمنع من تعرضه للضرب. ولم يتوقف الضرب إلا بعد أربعة أيام من التحقيق حيث أحضر له ضابط بارز صحن أرز وأكد له أن روايته صحيحة. وأخبره نفس الضابط أن العمليات العسكرية في الشجاعية تقترب من النهاية ولا حاجة إليه بعد ذلك. وفي اليوم الحادي عشر من اعتقاله فكت قيوده وأعطي كيسا يحتوي على الطعام والماء وطلب الذهاب إلى بيته. واشتكى الإسكافي للجنود بأنه متعب ولا يستطيع حمل الكيس الثقيل، لكنهم قالوا إن الكيس هو الذي سيعلمه بأنه واحد عمل مع الجيش ولن يتم استهدافه وهو في طريقه لعائلته في الشجاعية. وقد تأكدت رواية الإسكافي من روايات جنود إسرائيليين لصحف أخرى.

وفي حادثة أخرى، قدم تفاصيلها رفاق جندي إسرائيلي، أمسك “شاويش” فلسطيني بسلاح جندي وفي المواجهة بينهما أطلق الفلسطيني النار على قدمه قبل أن يقتله الجنود الآخرون في الوحدة. وكشفت شهادات من مبلغين لمنظمة كسر الصمت أن الممارسة معروفة وشائعة، أي استخدام الأسرى كدروع بشرية. وقال أحدهم “كان لدينا في المجموعة واحد يتحدث بالعربية وأرسلهم [المعتقلين الفلسطينيين] لفتح البيوت حتى إذا وجدوا قنبلة فهم الذين ستنفجر بهم”.

جندي إسرائيلي سابق: إنه بروتوكول مستخدم بشكل واسع، وهو ما يعني أن مئات الفلسطينيين في غزة استخدموا كدروع بشرية

ونقلت الصحيفة عن نداف فايمان، وهو قناص سابق في الجيش الإسرائيلي ومدير منظمة كسر الصمت: “مما نفهمه فإنه بروتوكول مستخدم بشكل واسع، وهو ما يعني أن مئات الفلسطينيين في غزة استخدموا كدروع بشرية”.

وقال إن الفلسطينيين يعتقلون في الممرات الإنسانية داخل غزة ثم ينقلون إلى الوحدات المختلفة داخل غزة، وحدات مشاة نظامية أو قوات خاصة، مضيفا أنه يتم استخدامهم لتفتيش الأنفاق والبيوت. ويتم تزويدهم في بعض الحالات بكاميرات “غوبرو” مثبتة على صدورهم أو رؤوسهم، وفي معظم الحالات وضعت القيود في أيديهم ويرتدون الزي العسكري الإسرائيلي. ويعتبر ارتداء الزي العسكري الإسرائيلي بمثابة عار للمعتقلين الفلسطينيين.

وقال ثلاثة قابلتهم الصحيفة إنهم قاوموا وبنجاح الضغوط لارتداء زي الجيش الإسرائيلي. ولكن تم وضعهم في أماكن خطيرة لحماية الجنود. وقال إسماعيل الصوالحي، 30 عاما من مخيم جباليا، إنهم أخذوا في مهمة إلى بيت ووضعوهم في المقدمة ويطلبون منهم الدخول للبيت وبعدما يتركونه يفجرونه وراءهم. واعتقل الصوالحي في كرم أبو سالم في جنوب غزة بتموز/يوليو واستخدم كدرع بشري لتفتيش البيوت في رفح ولمدة 12 يوما.

وقال أبو سعيد من بيت لاهيا إنه اعتقل في شباط/فبراير واستخدم كدرع بشري لمدة 4 ساعات. وقال إن الجنود وضعوا في يده جهاز جي بي أس وقالوا له إنه لو حاول الهرب فإنهم سيطلقون النار عليه “ونعرف أين تكون”. وقد طلب منه الدق على أربعة أبواب وأبواب مدرستين والطلب من الناس الخروج، النساء والأطفال أولا ثم الرجال. وفي واحدة من المدارس كان الوضع خطيرا، “صرخت على الجميع لمغادرة المدرسة بهدوء، ولكن في تلك اللحظة كان هناك إطلاق نيران كثيف من الجيش الإسرائيلي، واعتقدت أنني سأموت”. وفي نهاية اليوم أزيل جهاز التتبع وأعطي راية بيضاء لترك المنطقة. وقال أبو سعيد “لو لم تفعل ما يريدون منك فإنهم يقتلونك بلا تردد”.