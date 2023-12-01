الغارديان: جدل حول “عنصرية” الملك تشارلز وأميرة ويلز وحديث عن لون بشرة ابن الأمير هاري

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا حول العائلة المالكة في بريطانيا ومسألة العرق والتحقيق الجاري لكتاب ألّفه متخصص بالعائلة المالكة وبدا أنه يكشف عن اسم الملك تشارلز وأميرة ويلز كاثرين، وأنهما شاركا في نقاش حول لون بشرة ابن الأمير هاري، الأمير أرتشي قبل ولادته.

وقد تم سحب الترجمة الهولندية للكتاب من الرفوف نظرا للتحقيق الذي بدأ. ويزعم الكتاب أن الحوارات حول أرتشي مرتبطة بفتح حوارات حول وجود “تحيز غير واع” داخل العائلة المالكة. ورفض قصر باكنغهام التعليق يوم الخميس، وقال: “هذا أمر لا نريد التعليق عليه”.

واستخدم المذيع بيرس مورغان برنامجه يوم الأربعاء لذكر أسماء أفراد العائلة المذكورين في الكتاب المترجم، والذي كتبه أوميد سكوبي بعنوان “نهاية اللعبة: داخل العائلة المالكة وكفاح الملكية للنجاة”.

وأكد سكوبي في تصريحات لقناة “أي تي في” يوم الخميس “لم أقدم أبدأ كتابا فيه اسميهما” وأنه لا يستطيع إلا الحكم على النسخة الإنكليزية.

وقال إنه لم يستخدم أبدا كلمة “عنصرية” وأن كتابه تحدث عن “تحيز غير واع”، لكنه أكد أن العاملين في شارع الصحافة يعرفون الأسماء. وقال إن تضمين الأسماء في الترجمة الهولندية لا يزال تحت التحقيق، “كتبت وحررت النسخة الإنجليزية من الكتاب مع الناشر، وهذا ينسحب على رخص الناشرين الآخرين، ولا أستطيع كما هو واضح التحدث بالإيطالية والفرنسية والألمانية أو الهولندية. والطريقة الوحيدة التي تسمع بالكتاب عندما يطرح في المجال العام”. وقال إنه محبط، وهذه المعلومة كما يقول ليست حصرا عليه، بل إن العاملين في الصحافة وعدد كبير منهم يعرف بها ويتحدثون عنها.

وقال إن النسخة الهولندية سُحبت ويتم إعادة طباعتها من جديد وهو ما يمثل ارتياحا له. وعبّر الكاتب عن إحباطه من نشر الأسماء، ولكنه ليس غاضبا لنشرها.

وتعود قصة العنصرية هذه إلى لقاء مع أوبرا وينفري في آذار/ مارس 2021، عندما زعمت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، أن أحد أعضاء العائلة المالكة شارك في “حوار” مع هاري حول لون بشرة الطفل.

وقال سكوبي: “أولا، لم أستخدم العنصرية في هذا الموضوع، مع أن الكتاب يؤكد أننا نتحدث عن تحيز غير واع”، و”نحن نتحدث عن حوار طرح في موضوع لون بشرة أرتشي”.

والسؤال لماذا لم يتحدث دوق ودوقة ساسكس عن الموضوع مرة ثانية. ويقول القصر إن الموضوع عولج بطريقة خاصة، ولكن كيف؟

ويقول مراسل الشؤون الملكية ريك إيفرز، إن الكتاب المترجم يكشف عن الملك تشارلز والأميرة كاثرين بأنهما المشاركان في الحوار، مع أن النسخة الإنجليزية لا تذكر هذا.

وقال مورغان يوم الأربعاء إنه يردد الزعم من أجل فتح نقاش عام. وقال للمشاهدين: “سأخبركم باسم عضوي العائلة المالكة البارزين اللذين ورد اسماهما في النسخة الهولندية، لأنه لو كان بإمكان الناس الهولنديين أن يعرفوا بهما، وعندها، فأنتم الشعب البريطاني هنا ومن تدفعون للعائلة المالكة، لكم الحق بمعرفة الاسمين أيضا”، إنها “الملك تشارلز، وكاثرين أميرة ويلز”.