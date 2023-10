الغارديان: سيدة وارسي تتنقد حزب العمال البريطاني لمنعه رموزه من المشاركة في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وستارمر قد يخسر المسلمين

لندن- “القدس العربي”: نقلت صحيفة “الغارديان”، في تقرير أعدّته أليثا دو، تحذيرات سيدة وارسي، المسؤولة السابقة البارزة في حزب المحافظين الحاكم، للمسؤولين العمال في المجالس المحلية، بعدما نصحت قيادة العمال بعدم مشاركتهم في التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وجاءت تحذيرات عضو مجلس اللوردات في وقت انتقد فيه أعضاء الحزب زعيم العمال كير ستارمر وموقفه من الحرب في غزة، وطالبوه بموقف “أكثر تعاطفاً مع محنة الفلسطينيين”.

وعبّر المسؤولون في المجالس المحلية عن حزب العمال عن عدم ارتياحهم من حظر المشاركة في التظاهرات المؤيدة لفلسطين، حيث قال أحدهم: “كيف سنظهر التضامن مع المجتمعات التي صوتت لأن نكون صوتهم وتمثيلهم”.

وقالت وارسي إن منع الحزب ممثليه من المشاركة في التظاهرات جاء في وقت ظل فيه الحزب يقاتل، وطوال فترة عطلة الصيف، “الحكومة وضرورة حماية حق الاحتجاج في قانون النظام العام”.

وفي خطاب ألقته وارسي بجامعة ليدز، قالت إن الرد على الاحتجاجات هو مثال عن الطريقة التي يحكم فيها على المسلمين “بمعايير قاسية”، وجعلهم يشعرون بأن لا أهمية لهم في المجتمع. ووصفت طريقة معاملة المجتمعات المسلمة في السياسة بالقول: “هناك مفارقة محددة لهذا الكفاح السياسي، لأن الحكومة من جهة تؤكد على ضرورة الالتزام بالقيم البريطانية الأساسية، ولكن عندما يتحدى المسلمون الأفعال التي تقوض التسامح، ويتحدثون عن إسلاموفوبيا مؤسساتية، وعندما يلتزم المسلمون بالقيم البريطانية الأساسية أثناء مشاركتهم في المجتمع الأوسع، فتتم شينطنتهم وتهميشهم واستبعادهم من الميدان السياسي ويعاملون كمنبوذين”. وأشارت إلى محنة النائبة نوس غاني داخل حزب المحافظين، فبعدما تمت تبرئة مسؤول الانضباط في الحزب مارك سبنسر من خرق القواعد، وأنه أخبر غاني أن كونها مسلمة لعب دوراً في عدم تعيينها بمنصب وزاري.

وانتقدت وارسي كلاً من حزبي المحافظين والعمال لبطئهم في معالجة الإسلاموفوبيا، حيث قالت: “حزب المحافظين يجرجر قدميه في تحديه بعد حملات سنين وتقرير لتبييض الصورة، وأشرف عليه مسؤول مثير للجدل لديه تاريخ في كراهية المسلمين والتعليقات المؤذية لهم، ولم يحصل على دعم النواب المسلمين في حزب المحافظين”، أما “حزب العمال فإنه، وبعد سنين، من التعامل مع أصوات المسلمين وكأنها أمر مفروغ منه، وحصوله على 80% من أصوات المسلمين، فقد فشل في الرد على العنصرية المعادية للمسلمين، والتي عانى منها الأعضاء المسلمون”.

وحذرت من أن غياب التحرك في الموضوع قد يترك آثاراً مدمرة، مشيرة إلى الأرقام الحكومية الأخيرة عن جرائم الكراهية، والتي تظهر أن “المسلمين مرة أخرى هم أكثر الجماعات الدينية استهدافاً”.

وطالبت وارسي البريطانيين بدعم المسلمين ومطلبهم في معاملتهم “على قدم المساواة بناء على القانون، وحقهم بأن يستمع لهم، وأن تكون مواطنتهم مثل الجميع”. وجاءت تعليقاتها بعدما كتب عمدة مدينة ليستر العمال رسالة إلى ستارمر يوم الخميس حول الإنطباع من ان حزب العمال “ينقصه التعاطف مع محنة الفلسطينيين والخطر الفظيع الحالي والمعاناة”.

وأخبر العمدة سير بيتر سولزبي الزعيم العمالي: “لا شك لدي بأنك وبقية الحزب كنتم محقين في شجب الهجمات الإرهابية الوحشية في إسرائيل النابعة من حماس في غزة”، و”مع ذلك، فالانطباع الذي انتشر هو الشجب للأحداث الأخيرة، يمتد للمصادقة على رد الحكومة الإسرائيلية وتجاهل عقود من الظلم والاضطهاد للفلسطينيين وانتهاكات حقوق الإنسان”. و”يتعرض أعضاء المجالس المحلية المسلمون لضغوط كبيرة من مجتمعاتهم، والذين يدعمون قيم حزب العمال“.

