الغارديان: عاملون بوكالة إغاثة يكشفون وقف “بي بي سي” نداء إنسانيا لغزة

لندن ـ “القدس العربي”:

نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مصادر في “لجنة طوارئ الكوارث” البريطانية أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أوقفت نشر نداء إنساني من أجل سكان غزة، خشية رد فعل عنيف من مؤيدي حرب إسرائيل على القطاع.

وقالت اللجنة إن النداء وإن لا يفي بجميع المعايير الراسخة للنداءات الوطنية، فقد وافقت قنوات أخرى على بثه، وإن إمكانية بث النداء من قبل هيئة الإذاعة البريطانية لا يزال “قيد المراجعة”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المطلعين في اللجنة، وهيئة الإذاعة البريطانية ووكالات الإغاثة يشعرون بالفزع من التأخير. واتهم البعض بي بي سي “بعرقلة” الاستئناف، لأنها تخشى رد فعل عنيفا من مؤيدي إسرائيل في حربها على قطاع غزة. وقال أحد كبار الشخصيات في المنظمات غير الحكومية إن الموظفين “غاضبون” من موقف بي بي سي”.

وذكرت الصحيفة أن “لجنة طوارئ الكوارث” لديها 3 معايير لإطلاق النداء: أن يكون حجم الكارثة وإلحاحها جديرين بتقديم مساعدة إنسانية دولية سريعة، وأن تكون الوكالات قادرة على ” تقديم مساعدة إنسانية فعالة وسريعة على نطاق واسع لتبرير نداء وطني، وأن يكون هناك دليل على تعاطف الجمهور الحالي مع الوضع الإنساني ’أو‘ احتمال الحصول على دعم شعبي كبير في حالة إطلاق نداء”. ومن المفهوم أن المعيار الثاني في ما يتعلق بإيصال المعونة، هو محور المناقشات.

وأضافت الصحيفة أن “لجنة طوارئ الكوارث” هي مظلة شاملة من 15 جمعية إغاثة خيرية بريطانية رائدة تجمع الأموال للكوارث الإنسانية، وتنشر نداءاتها من خلال البث على الشبكات الرئيسية والإعلانات في الصحافة.

وأشارت إلى أنه منذ تأسيسها عام 1963، أطلقت 77 نداء، وجمعت 2.2 مليار دولار. وقد جمع نداءها لأوكرانيا عام 2022 نحو 560 مليون دولار.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم اللجنة، قوله إننا “قلقون للغاية بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وإن الوضع المتقلب في المنطقة، فضلا عن القضايا المعقدة حول وصول المساعدات، تشكل تحديا كبيرا عند مراجعة “معاييرنا” للنداء، حيث تطلب هيئة الإذاعة البريطانية من اللجنة أن يستوفي النداء قواعدها بشأن الحياد، لكن مثل هذا التقييم لا يتم إلا بعد استيفاء المعايير الثلاثة.