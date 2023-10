الغارديان: عضو مجلس محلي عربية ومسلمة تستقيل بسبب دعم ستارمر لإسرائيل

لندن- “القدس العربي”: قالت صحيفة “الغارديان” إن أول عضو مجلس محلي من أصول عربية مسلمة بمنطقة مانشستر، شمال- غرب إنكلترا كانت واحدة من عدة أعضاء في مجالس محلية يسيطر عليها العمال، قدموا استقالاتهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر المؤيد إسرائيل.

وانتخبت آمنة عبد اللطيف في مجلس أردويك، منذ عام 2019. وقالت إنها لم تجد أي خيار بل الاستقالة من حزب العمال بسبب تعليقات ستارمر وعدد من نواب المقاعد الأمامية المرعبة بشأن حق إسرائيل في محاصرة 2.2 مليون فلسطيني في غزة وحرمانهم من الماء والطعام والكهرباء والوقود، وهو دعم فعلي لجرائم الحرب كما تقول.

Statement of resignation from the Labour Party, Cllr Amna Abdullatif, Manchester City Council. pic.twitter.com/8Wap2EFUjI

— Cllr Amna Abdullatif (@Amna4A) October 16, 2023