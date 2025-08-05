الغارديان: مسؤول عسكري بريطاني سابق حاول التأثير على محاكمة ناشطين من حركة “بالستاين أكشن” هاجموا مصنعا لتعامله مع إسرائيل

لندن- “القدس العربي”:

كشفت صحيفة “الغارديان” أن لورد دانات، رئيس هيئة الأركان السابق للجيش البريطاني، والمستشار لشركة تيليداين، حاول الحصول على “معلومات” عن التحقيق في الهجوم على المصنع الذي نفذه ناشطون من حركة “بالستاين أكشن” عام 2022، مضيفة أن عددا من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني حثوا الوزراء في حكومة كير ستارمر على قمع حركة “بالستاين أكشن” بناء على طلب الشركة التي يعمل فيها دانات كمستشار.

وكتب ريتشارد دانات سرا إلى وزيرين في وزارة الداخلية يطلب معالجة “التهديد” الذي تمثله الحركة، وذلك بعد نشاطات استهدفت المصنع في عام 2022.

وجاء في التقرير الذي أعده هنري داير وروب إيفانز، أن النشاطات هذه تسببت بأضرار للمصنع الذي تديره تيليداين، الشركة الأمريكية الدولية التي تبيع التكنولوجيا إلى الجيوش والطيران وغيرها من التطبيقات التكنولوجية، ويعمل دانات بأجر كمستشار للشركة منذ عام 2022.

وأدى تدخل دانات بعد الهجوم على المصنع في ويلز إلى مزاعم عُرضت لاحقا في المحكمة بأن اللورد كان “يسعى للتأثير” على التحقيق الجنائي مع ناشطين “بالستاين أكشن”. وكان ضابط الشرطة المسؤول عن التحقيق قد أخبر المسؤولين التنفيذيين في شركة تيليداين أنه “ليس من الحكمة أن يتدخل عضو في مجلس اللوردات في قضية جنائية قائمة”، وذلك وفقا للأدلة التي عُرضت في محاكمة أحد الناشطين. إلا أن دانات قال إنه لم يكن على علم بالمراسلات المتعلقة بالمحاكمة، وأن المزاعم “لا أساس لها من الصحة”. ومع ذلك، فإن أفعاله نيابة عن الشركة تظهر أهمية وجود عضو في مجلس اللوردات كمستشار للشركات التي تسعى للتأثير على سياسة الحكومة.

ودانات (74 عاما) هو عضو في مجلس اللوردات منذ عام 2011، وهو يخضع للتحقيق من سلطات المجلس بسبب اتهامين له بأنه خرق قواعد المجلس في عدم القيام بعمليات ضغط لصالح جهات أخرى، واحد منها نابع من تسجيل سري لصحيفة “الغارديان”. ونفى الاتهامات الأولى قائلا: “أنا واع جيدا بقواعد السلوك لمجلس اللوردات، وطالما تصرفت بناء على شرفي الشخصي”.

وفي تموز/ يوليو، حظرت الحكومة حركة “بالستاين أكشن”واعتبرتها جماعة إرهابية في أول حظر لجماعة عمل مدني سلمية. وقال داعمو الحركة بأن الحظر غريب وتعسفي. وقد سمح للمؤسسة المشاركة هدى عموري بتحدي قرار الحظر في المحكمة. وقبل عامين، أدين أربعة ناشطين في الحركة بتهمة اقتحام المصنع في بيرستين، ويلز، ووجهت لهم تهم بتحطيم النوافذ وأجهزة الكمبيوتر وتسببوا بأضرار في سقف المصنع ورشوا الطلاء الأحمر وأطلقوا قنابل دخانية. وقد هاجموه لأنه يبيع التكنولوجيا العسكرية لإسرائيل.

وأبلغ الادعاء المحكمة أن الأضرار تجاوزت مليون جنيه إسترليني. وحكم على الناشطين الأربعة بالسجن لفترات تتراوح بين 23 و27 شهرا. وفي حين أن ثلاثة من الناشطين أقروا بالذنب، إلا أن الرابعة مثلت أمام المحكمة، وقد حصلت “الغارديان” على محاضر محاكمتها، وكشفت عن مزاعم قدمت للمحكمة مفادها بأن دانات سعى للتدخل في تحقيق الشرطة بشأن الاحتجاج.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، أي بعد عشرة أيام من أحداث مصنع ويلز، أرسل الرقيب أليكس ستيوارت من شرطة دايفيد-بوويز، المسؤول عن التحقيق، رسالة بريد إلكتروني إلى أربعة من رؤسائه. وكان تحدث مع المديرة العامة للمصنع في بريطانيا، وأخبرته أن مسؤولا تنفيذياً كبيراً في شركة تيليداين “تحدث مع اللورد ريتشارد دانات بشأن بالستاين أكشن”.

وكتب ستيوارت: “كان اللورد دانات رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش. وهو الآن عضو دائم في مجلس اللوردات. لديه اهتمام كبير بهذا الجانب من التجارة والاستثمار في بريطانيا وبخاصة المشاريع العسكرية”، و”كانت هناك مؤشرات عن رغبته في شرح هذه القضية وإبداء رأيه فيها. لم يشرحوا بالضبط ما يريده، ومع ذلك أخبرتهم أنه ليس من الحكمة أن يتدخل عضو من مجلس اللوردات في قضية جنائية جارية”. وأضاف: “لقد أوضحت أنهم بحاجة إلى تحديد ما يريده اللورد دانات”.

وكتب أنه إذا كان اللورد قلقا بشكل عام بشأن أساليب “بالستاين أكشن”، فعليه التحدث إلى كبار ضباط الشرطة على المستوى الوطني. وليس من الأفضل له التحدث بنشاط مع فريق تحقيق حول هذه المسألة بالطريقة التي أعتقد أنه يريدها.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، رد المفتش العام على ستيورات بأن رئيس الشرطة يعلم بالموضوع وقد تلقى معلومات. وقال: “في حين أن للورد دانات كل الحق في التواصل مع الشرطة بشأن المسائل المثيرة للقلق، فإن هذا لا يعني أن المسائل التي يثيرها تلقى الرد الذي قد يرغب فيه”.

وفي المحاكمة الجنائية في مايو/ أيار 2023، سأل جيمس مانينغ، محامي أحد المتهمين، ستيوارت عما إذا كان يشعر بالقلق من سعي دانات لإبداء رأيه في القضية التي كانت الشرطة تحقق فيها آنذاك باعتبارها تحقيقا جنائيا مباشرا. أجاب ستيوارت: “نعم، إلى حد ما، نعم”، ثم سأل مانينغ: “وهل كنت تعتقد أن ذلك غير لائق… وأخبرت [تيليداين] بذلك؟” أجاب ستيوارت: “نعم”.

من جهتها قالت المدعية العامة إيلين أوين للمحكمة بأنه “لا يوجد دليل على الإطلاق” على أن دانات قد حاول “التأثير” على التحقيق. وأضافت: “كان يطلب معلومات فقط، وسلسلة رسائل البريد الإلكتروني توضح بجلاء أن الشرطة اتخذت قرارا بأنه من غير اللائق التواصل معه، وانتهى الأمر عند هذا الحد”.

وقد وافق القاضي الذي نظر القضية، ريس رولاندز، على رأي الادعاء بأن دانات لا علاقة له بالمحاكمة، وأنه لا يوجد دليل يشير إلى محاولته التدخل. واستند رأيه إلى قرار بشأن إمكانية استجواب ضابط الشرطة بشأن مخاوفه.

وقد وصف دانات ادعاءات الضابط بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وأشار إلى رأي القاضي بأنه “لا علاقة له بالمحاكمة”. وألمح إلى أن المدير العام ربما سعى لاستخدام اسمه للمساعدة في عرض قضيتهم، ولم تستجب شركة تيليداين والمدير العام لطلب التعليق.