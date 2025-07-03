الغارديان: القصف الإسرائيلي لمقهى غزة بذخيرة أمريكية ثقيلة قد يشكل جريمة حرب

لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخيرة ثقيلة وعشوائية في القصف الذي استهدف مقهى “الباقة” المطل على شاطئ مدينة غزة، مساء الإثنين، وأسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، في واقعة قد تُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وبحسب تحليل أجرته الصحيفة لصور من موقع الهجوم، أكد خبراء ذخائر أن الشظايا التي عُثر عليها في المكان تعود لقنبلة أمريكية من طراز MK-82، وهي قنبلة متعددة الأغراض تزن نحو 230 كيلوغراماً، وتُحدث موجة تفجيرية ضخمة مع انتشار واسع للشظايا.

كيف حول الاحتلال مقهى على شاطئ غزة لمقبرة جماعية لكل من فيه؟ هذه بيان أبو سلطان زميلتي التي تجيد تحدث الإنجليزية بطلاقة ما أهّلها للعمل مع العديد من وكالات الأنباء ملطخة بدمائها، وهذا زميلي المصور الصحفي أبو شمالة فقد ساقه، وهذا صاحب المقهى الذي كان يقدم لنا المشروبات بتحية… pic.twitter.com/Prj0SEvanP — المصدر أونلاين (@almasdaronline) July 1, 2025



وأضافت الصحيفة أن استخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة مكتظة بالمدنيين، مثل المقهى المطل على البحر، “يعكس استخداماً غير متناسب للقوة، ويطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية حول نية الاستهداف وطبيعته”.

في المقابل، أفادت مصادر طبية في غزة أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 39 شهيداً على الأقل وأكثر من 100 جريح خلال أقل من ساعة. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: “الوضع الصحي خارج عن السيطرة تماماً، ونحن مضطرون للمفاضلة بين الجرحى بحسب خطورة حالاتهم”.

وأوضح أن معظم المصابين في القصف يعانون من إصابات حرجة، مؤكداً نفاد المستلزمات الطبية الأساسية، واقتراب المنشآت الصحية من نفاد الوقود، ما يهدد بتوقفها عن العمل خلال ساعات.

يُذكر أن الهجوم على مقهى “الباقة” يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر في قطاع غزة، وسط تنديدات دولية متزايدة بشأن الاستهداف المتكرر للمدنيين واستخدام أسلحة ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان.