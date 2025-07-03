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الغارديان: القصف الإسرائيلي لمقهى غزة بذخيرة أمريكية ثقيلة قد يشكل جريمة حرب

منذ ساعة واحدة

كافتيريا على الواجهة البحرية لمدينة غزة دمرت في غارة إسرائيلية في 30 يونيو 2025. ا ف ب

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لندن- “القدس العربي”: كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الجيش الإسرائيلي استخدم ذخيرة ثقيلة وعشوائية في القصف الذي استهدف مقهى “الباقة” المطل على شاطئ مدينة غزة، مساء الإثنين، وأسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، في واقعة قد تُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وبحسب تحليل أجرته الصحيفة لصور من موقع الهجوم، أكد خبراء ذخائر أن الشظايا التي عُثر عليها في المكان تعود لقنبلة أمريكية من طراز MK-82، وهي قنبلة متعددة الأغراض تزن نحو 230 كيلوغراماً، وتُحدث موجة تفجيرية ضخمة مع انتشار واسع للشظايا.


وأضافت الصحيفة أن استخدام هذا النوع من الذخائر في منطقة مكتظة بالمدنيين، مثل المقهى المطل على البحر، “يعكس استخداماً غير متناسب للقوة، ويطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية جدية حول نية الاستهداف وطبيعته”.
في المقابل، أفادت مصادر طبية في غزة أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 39 شهيداً على الأقل وأكثر من 100 جريح خلال أقل من ساعة. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة: “الوضع الصحي خارج عن السيطرة تماماً، ونحن مضطرون للمفاضلة بين الجرحى بحسب خطورة حالاتهم”.
وأوضح أن معظم المصابين في القصف يعانون من إصابات حرجة، مؤكداً نفاد المستلزمات الطبية الأساسية، واقتراب المنشآت الصحية من نفاد الوقود، ما يهدد بتوقفها عن العمل خلال ساعات.
يُذكر أن الهجوم على مقهى “الباقة” يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر في قطاع غزة، وسط تنديدات دولية متزايدة بشأن الاستهداف المتكرر للمدنيين واستخدام أسلحة ثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان.

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  1. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    يوليو 3, 2025 الساعة 7:57 ص

    جرائم وحشية قل مثيلها في التاريخ. لكم الله ياشعب فلسطين.

    رد
  2. يقول وزني الثبتة:
    يوليو 3, 2025 الساعة 8:13 ص

    من ينبري من الدول العربية ويجرؤ على رفع دعوى جريمة حرب ضد امريكا

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