الغاني كواسي أبياه مدربا لمنتخب السودان

الخرطوم: تعاقد الاتحاد السوداني لكرة القدم مع الغاني كواسي أبياه (63 عاما) لتدريب منتخبه الأول لمدة 3 سنوات خلفا للمغربي بادو الزاكي الذي رحل عن الفريق في أغسطس/ آب الماضي.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام الغانية منها موقع “ghana soccernet” تفاصيل التعاقد حيث كتب: “عاد المدرب الغاني كواسي أبياه إلى السودان هذه المرة كمدرب للمنتخب الوطني”.

وأضاف: “سبق لأبياه تدريب نادي الخرطوم السوداني في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى أبريل/نيسان 2017، حيث حقق نجاحا ملحوظا، بما في ذلك مسيرة جديرة بالثناء في كأس الاتحاد الإفريقي”.

وسيقود المدرب الغاني منتخب السودان خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي ستنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتستضيف مصر مباريات الفريق بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

وتولى أبياه، مهمة تدريب المنتخب الغاني، خلال الفترة ما بين 2012 إلى 2014، ولعب دورا كبيرا في تأهله إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وتم تعيين المدرب الغاني في أغسطس الماضي رئيسا للجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لإدارة شؤون نادي أشانتي كوتوكو الغاني لفترة مؤقتة، وكمرحلة انتقالية.

وسيخوض منتخب السودان، مواجهتين أمام كل من توغو والكونغو الديمقراطية، في مباراتي الجولتين الأولى والثانية لتصفيات مونديال 2026، في نوفمبر المقبل.

وكان الاتحاد السوداني قد فسخ تعاقده مع المدرب بادو الزاكي حارس المرمى الأسبق لمنتخب المغرب، وذلك بعد رحلة قصيرة مع منتخب “صقور الجديان” عقب إخفاق الفريق في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024.

(الأناضول)