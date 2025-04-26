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“الغذاء والدواء” السعودية تستقبل أولى الشحنات الطبية الواردة لبعثات الحج

منذ 54 دقيقة

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الرياض: استقبلت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية ا ليوم السبت أولى الشحنات الطبية الواردة لإحدى بعثات الحجاج، عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، بوزن يقدر بـ44 طنا من الأدوية والمنتجات الطبية.

ويأتي ذلك ضمن مهام “الهيئة” الرقابية في المنافذ الجوية والبحرية، تعزيزا لسلامة الغذاء والدواء والمنتجات الطبية الواردة، والتحقق من التزامها بالمواصفات والمعايير المعتمدة ـ ، وفق بيان رسمي اليوم السبت.

وأظهرت الجهود التحضيرية والتوعوية التي بذلتها “الغذاء والدواء” مع مكاتب شؤون الحج فاعلية كبيرة، وأسهمت تلك الجهود في تعزيز الالتزام بضوابط وشروط فسح الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المخصصة لاستخدام الحجاج.

وتتواجد فرق “الهيئة” على مدار الساعة لمتابعة المنتجات الواردة مع تكثيف الرقابة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركاء الهيئة من القطاع الخاص.

(د ب أ)

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