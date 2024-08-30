الغرب الملعون: كراهية غزيرة وبدائل منعدمة

من الحقائق البسيطة التي لا تحظى بالانتباه الكافي، رغم شدة وضوحها، اثنتان. الأولى أن الحضارة الغربية التي صعدت ثم هيمنت لمدة حوالي خمسة قرون هي الآن مكروهة ممقوتة على أوسع نطاق، ولكن العالم غير الغربي (ما يسمى عموما الشرق أو الجنوب) لم يبلور حتى اليوم بديلا حضاريا أفضل وأعدل وأرحم. أي أن الكراهية لا تزال في طورها السلبي غير المنتج، حبيسة ما يسميه سبينوزا بـ«الأهواء الحزينة». فليس ثمة حتى اليوم بديل عن النظام الرأسمالي ولا عن المدنية الاستهلاكية ولا عن الثقافة الجماهيرية، وهي أهم المنتجات الحضارية التي سبق الغربُ إلى تخليقها قبل أن يعممها، سواء بالقوة الغاشمة أم القوة الناعمة، على بقية المعمورة لتصير بحكم الأمر الواقع عالمية عابرة للحضارات. كما أنه لا بديل اليوم عن منتجات التكنولوجيا الغربية الحديثة نسبيا، والتي يأتي معظمها من الساحل الغربي للولايات المتحدة: وأهمها تكنولوجيا الكومبيوتر والمعلوماتية، فالإنترنت وما يقترن به (الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي)؛ فالذكاء الاصطناعي وما يتفرع عنه من تجديدات متناسلة؛ ثم التكنولوجيا البيولوجية الرامية إلى تحقيق ما يسمى بـ«البشرية المُحَسَّنة» (السليمة من الأمراض والأطول عمرا، بل والطامحة إلى تحقيق حلم الخلود!).
الحقيقة الثانية هي أن البشرية لم تتمكن حتى اليوم من استحداث نظام سياسي أفضل من نظام الديمقراطية الليبرالية الذي نشأ تاريخيا في حضن الحضارة الغربية، والذي لا يزال وجوده متماهيا، في الأغلب، مع البلاد الغربية. إذ لا وجود للديمقراطية الليبرالية، في العالم غير الغربي، إلا في حفنة من الدول: اليابان وتايوان في آسيا (بينما قضي الأمر في هونكونغ بعد أن أرجعتها الصين إلى بيت الطاعة) السنغال والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا في القارة السمراء، والبرازيل والمكسيك وكولومبيا في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك فالديمقراطية والحريات في معظم هذه الدول إما محدودة النطاق أو معرضة للهزات والانتكاسات لأن ثقافتها لم تختمر بعد. ولا مراء أن الديمقراطية الليبرالية هي أفضل نظام سياسي عرفته الإنسانية للأسباب التي حددها تشرشل عندما قال أواخر عام 1947: «لقد جُرّبت وستجرّب أنظمة حكم كثيرة في دنيا الإثم والبلاء هذه. ولا يسع أحدا أن يزعم أن الديمقراطية نظام يتسم بالحكمة أو الكمال. ذلك أنه قد قيل إن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم، باستثناء جميع الأنظمة الأخرى التي جربت من زمن إلى آخر».
لا بديل اليوم عن منتجات التكنولوجيا الغربية الحديثة نسبيا، والتي يأتي معظمها من الساحل الغربي للولايات المتحدة: وأهمها تكنولوجيا الكومبيوتر والمعلوماتية
والقول بأن الديمقراطية الليبرالية، على علاتها ونقائصها ومخاطرها، هي أفضل نظام حكم عرفته البشرية لا يتعارض بالضرورة مع الترتيب التفاضلي الذي وضعه أسلافنا للأنظمة السياسية: صعودا من حكم الطبيعة (تغلّب القوي على الضعيف: أي حكم الاستبداد)؛ فحكم العقل (التنافس السلمي ثم التداول السلمي على السلطة بفضل الحق الشعبي في الاختيار: أي الحكم الديمقراطي)؛ بلوغا إلى الأفضل على الإطلاق، حكم الشريعة (النبوة فالخلافة الراشدة). وثمة على عدم تعارض الموقفين بالضرورة دليلان على الأقل. الأول أن ابن خلدون يؤكد مرارا على وجوب انتهاج الأمة لما يسميه «السياسة العقلية». وهذه السياسة لا يمكن، مهما قلّبنا النظر، إلا أن تكون نظاما ديمقراطيا جمهوريا. لماذا ديمقراطي؟ لأنه لا يمكن للعقل أن يختار العبودية بدل الحرية، ولماذا جمهوري؟ لأنه لا وراثة للحكم في الإسلام المقاصدي (نعني مقاصد الإسلام كما تتجلى في روح الرسالة، وليس في حرفية النصوص أو في تجارب المسلمين في التاريخ).
أما الدليل الثاني فهو أن الأمة الإسلامية لم تستطع طيلة أربعة عشر قرنا ونصف أن تطبق منظومة الشريعة بروحها ومقاصدها، وليس بمجرد أحكامها، إلا حوالي اثنين وثلاثين عاما تشمل حكم الخلفاء الراشدين وستة أشهر من حكم الحسن بن علي (قبل أن يستبد معاوية بالأمر) وعامين ونصف من حكم عمر بن عبد العزيز. ولهذه الحقيقة تفسيرات كثيرة أهمها في نظري أن الأخذ بنظام الإسلام في السياسة صعب جدا لأنه نظام أخلاقي-قانوني باقتران كلي مطلق. نظام لا يستقيم إلا بشرط انتشار مكارم الأخلاق لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء. أما في عصرنا هذا فإن المناداة بالحكم الإسلامي (حتى في صيغة «الديمقراطية الإسلامية» أسوة بالديمقراطية المسيحية في ألمانيا وإيطاليا) لم تنجح إلى اليوم في أي بلد لأن قطاعات واسعة من المجتمعات العربية تدين بدين الإسلام ولكنها لا تؤمن به مع ذلك نظاما للحكم، فضلا عن أنها لا تؤمن بالديمقراطية أصلا!
كاتب تونسي
” الأخذ بنظام الإسلام في السياسة صعب جدا .. لا يستقيم إلا بشرط انتشار مكارم الأخلاق لدى الحاكم والمحكوم على حد سواء”
مكمن الصعوبة في الاشتراط الذي وضعته استاذ مالك.
حتى عهد النبوة لم يخلو من سوء أخلاق و نفاق و من امرؤ فيك جاهلية ..و اعدل يا محمد (ص) ..الخ.
ثم هل جاء الاسلام و نظام حكمه إلى جاهلية ام إلى واقع تغيب فيه الأخلاق فقط؟
إذا عالج الاسلام واقع كان قبله ، فأحرى ان يعالج واقعا انحرف عنه.
اؤمن أنا بمقولة : ” الشعوب على دين ملوكها” . يكفي حاكما على قشرة دين ليتشكل غالب الشعب عليها، و هذا أعسر و أكلف مما لو تشكل على الدين إذا كان الحاكم عليه.
لم يكن الغرب الديمقراطي ليجعل الاسلام السياسي تحديدا خصمه لو تعسر تمثله و تطبيقه.
تحياتي استاذ مالك.
الإسلام نظام كامل متكامل ومحارب من الكل وحتى أهله وذويه(العالم المجتهد المجدد)إما بالسجن أو النفي.وبما أن الحرية مرتبطه بالفضيلة ولا تقبل الرذيلة يجعله لغير الملتزم صعب الإقبال، عكس الحكم الليبرالي الذي يحل كل شيء ولا يمنع الرذيلة بل يساعد عليها ويجد بها قوته وقبوله للبعض. وتبيين للعالم الآن أن تشجيع الانحلال وتشييع الفواحش أصبح عبا وعالة على المجتمعات ولا يؤذي لسعادة الإنسان في شيء بل العكس التعاسة والماسي فالامراض المنتجة من التدخين والمخدرات والكحول والدعارة والسموم المواد الغذائية المتغيرة الأصل (الصناعية) ذات التكلفة الباهضة واصحابها قل ما يغادرون المشافي ويكلف الدولة والمجتمع. أما إنسان الشارع (دون مأوى) فهو عرضة لكل المآسي والمشاكل والبؤس فالنظام الليبرالي غير عادل، والنظام الإسلامي أفضل بالعدالة والفضيلة وهو غير قايم ولا وجود له ويعارضة الكل.
الاسلام كعقيدة ونظام حكم وتعامل وتعمير جاء ليغير الاوضاع الشائنة في المعتقد والسلوك والتصور وليس لمباركة ما هو سائد من انحراف وظلم وغياب العدالة والامن المادي و المعنوي. فلسفة الاسلام هي ان تكون كلمة الله هي العليا وليس كلمة الرئيس او الجماعة أو النظام. وكلمة الله هي العدل لانه اسم لله وصفة له .
شكرا لوجهة النظر العقلانية والموضوعية والمصداقية الصحفية والإعلامية، في مقالاتك
الإسبوعية والتي أتابعها بإستمرار، تجارب الغرب الاستعماري غرب الأطلسي وشرقه،
الجيدة كالنهضة والتقدم العلمي والثقافي والتقني في كافة المجالات، والسيئة كالحروب
والدمار والخراب في الحربين العالمين مثال، فهل إستفاد العالم العربي من تجاربه
ليكون بذلك ندا قويا في التعامل مع الأصدقاء والأعداء، وما يجري في حرب الإبادة الجماعية لقطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين المحتلة مثال صارخ وفاضح.
ان خروج معاوية عن سيدنا علي هو الانحراف الاول في الحكم والثانية هو توريثه ابنه يزيد الحكم ضاربا بنظام الشورى والبيعة الاختيارية .والمصيبة هي تشدده على العلماء فتواروا ولم يحكموا اية الله تعالى الناصة:”وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينها فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ الى امر الله.. فالجماعة لم يكملوا الاية حتى تفيئ اي عدم التوقف عن القتال ومقاتلة معاوية حتى يرجع ويحتكم الى الله…والحكام الى اليوم يمجدونه والسلفية كذلك لانه اول من علمهم الخروج دون عواقب وعقاب من الامة
قبل الزج بالإسلام في مناقشة مآلات ما بعد الحضارة الغربية علينا ان نتبين الخطوط الكبرى الموجهة للمآلات الممكنة لما بعد الحضارة الغربية ثم دراسة الكيفيات التي سيتعامل معها الإسلام مع شتى تلك المآلات مع الأخذ بعين الإعتبار ان ما نعني به الإسلام هو حيز واسع من تصورات و مذاهب شتى قد تمثل نوعا من المجموعة المعرفية(paradigm) التي يجب التعامل مع كل مكوناتها على حدة مع احتمال إمكانية تجدد هذه المجموعة المعرفية حين تفاعلها مع المستجدات التي ستحدثها مختلف محطات اضمحلال الحضارة الغربية.
كما يجب أن ننبه أن العلوم الإنسانية الحديثة (علم اجتماع،انثروبولوجيا،علم الإقتصاد التاريخي…) قد اكدت أن النظم الإجتماعية التي تتحكم فيها خصائص طبيعة التفاعلات التي تحدث بين الجماعة البشرية و بين محيطها الطبيعي و البشري و مآلات تلك التفاعلات هي التي ستنتج عناصر التركيبة الحضارية و معني هذا أن حضارة ما بعد الحضارة الغربية لا يمكن لأحد ان يستبقها بوصفة حضارية معدة مسبقا و إنما على كل البشر و بالخصوص النخب المستنيرة التي لها إمكانية إدارة التفاعلات المشار إليها سابقا هي التي سترسم الخطوط العريضة لما ستكون عليه الحضارة المقبلة رسما متأنيا و متواصلا يستجيب حتما لمتطلبات الواقع المتجدد كل يوم.
الكاتب المتميز اخلط هذه المرة بين الديمقراطية و الديمقراطية اللببيرالية
الديمقراطية اللببيرالية في ترجع في كل الدول تقريبا.