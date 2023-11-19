الغرب يسمح للكيان باستمرار تدمير غزة

من أغرب الأمور التي تحدث هذه الأيام إصرار الحكومات الغربية على رفض الدعوة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة على غزة. وربما لم يحدث ذلك من قبل إلا في حالات نادرة. فقد تنطلق الدعوة لوقف القتال ولكن لا يستجيب أحد طرفي الحرب أو كلاهما لذلك.

أما ان يرفض عالم القرن الحادي والعشرين دعوة لوقف النزيف الذي يقتل أكثر من مائة شخص يوميا، فذلك ليس خطأ سياسيا أو إنسانيا فحسب، بل يُعتبر شراكة في قتل الأطفال وقصف المستشفيات وتدمير البنى التحتية. ثم ما الهدف من استمرار القتال؟

من المؤكد أن أحد طرفيه يرغب بوقف النزاع المسلح، ولكن الطرف الآخر وضع لنفسه أهدافا أصبح واضحا أن تحققها شبه مستحيل. فالإصرار على استئصال جهة سياسية او عسكرية يعني قتل جميع من ينضوي تحت لوائها ومن يعيش في محيطها أيضا. وحتى لو كان بعض هؤلاء المنضوين او أغلبهم قد ارتكب جرما أو أزهق أرواحا، فهل يكمن الحل في تصفية جميع المنتسبين لتلك الجهة؟ فأين هو حكم القانون؟ وأين هي العدالة؟ وأين قداسة النفس الإنسانية؟ أين قيم التعايش والتسامح ومنع سفك الدماء؟ وكيف أصبحت تصفية البشر أمرا مقبولا لعالم يفترض أنه تعلم كثيرا من الحروب السابقة التي حصدت أرواح الملايين من البشر؟ وهل يعتقد من يرفض الدعوة لوقف إطلاق النار أن ذلك سيفضي إلى عالم أكثر أمنا؟ ولو افترضنا أن الطرف المطلوب القضاء عليه قد تمّت تصفيته تماما، ألا يؤسس ذلك لموجة عداء أشدّ ورغبة أعمق للانتقام في نفوس المحسوبين على الضحايا؟ الأمر الواضح أن القيم المذكورة تحولت إلى ديكور أو مساحيق تجميل تخفي وراءها حقائق أخرى لا تظهر إلا في حالات الغضب.

في الأسبوع الماضي جرى التصويت في مجلس العموم البريطاني على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة. هذا المشروع طرحه الحزب الوطني الأسكتلاندي الذي يطالب بالانفصال عن المملكة المتحدة. ولكن الغريب أن الحزبين الكبيرين، المحافظين والعمال، رفضا ذلك بشكل قاطع، ولم يُترك للأعضاء حرية اتخاذ الموقف الذي يرونه مناسبا. بل أن رئيس حزب العمال نفسه هدّد من لا يلتزم بقراره ويذهب للتصويت ضد وقف إطلاق النار بالفصل من الحزب. وكان من نتيجة ذلك فصل أربعين من النواب البريطانيين الأعضاء بحزب العمال لأنهم لم يلتزموا بقرار الحزب الرافض لوقف إطلاق النار. أهذا واقع أم خيال؟ الخطيئة التي ارتكبها هؤلاء الأعضاء الشرفاء أنهم دعموا مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار. مع العلم أن هذا القرار غير ملزم للإسرائيليين الذين يصرّون على الاستمرار في الحرب بهدف اقتلاع المقاومة الفلسطينية من جذورها. وبشكل طبيعي كان الكثيرون يتوقعون إقرار الدعوة لوقف الحرب، ولكن فوجئوا بما حدث. حتى أن النائب جيريمي كوربين، الذين كان رئيسا لحزب العمال يوما، قال: «إن من العار ان يتجاهل هذا العدد الكبير من النواب أصوات الفلسطينيين مطالبة بإقرار الدعوة لوقف إطلاق النار».

لقد أصبحت هناك حالة استقطاب غير مسبوقة في العالم، بين الشعوب التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والحكومات الغربية التي ترفض ذلك، وتصر على السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلية بالاستمرار في القتل والتدمير الذي أحدث دمارا لم يحدث مثله سوى في الحربين العالميتين. وخرجت مسيرات في عواصم عالمية منها لندن، برلين، باريس، أنقرة، وواشنطن العاصمة مندّدة بالحرب ومطالبة بوقف إطلاق النار. وقالت قناة «الحرّة» في 14 نوفمبر أن العالم شهد نحو 4200 تظاهرة، منها ما يقرب من 3700 مؤيدة للفلسطينيين، و520 مؤيدة لإسرائيل، في حين أخذت نحو 100 تظاهرة موقف الحياد، داعية إلى السلام، من دون اتخاذ موقف صريح مؤيد لإسرائيل أم للفلسطينيين. وتوزعت التظاهرات على 600 في الولايات المتحدة، و170 في ألمانيا، و1400 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من أغرب الأمور التي تحدث هذه الأيام إصرار الحكومات الغربية على رفض الدعوة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة على غزة. وربما لم يحدث ذلك من قبل إلا في حالات نادرة. فقد تنطلق الدعوة لوقف القتال ولكن لا يستجيب أحد طرفي الحرب أو كلاهما لذلك

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصدرت اليمن بـ 490 مظاهرة تليها تركيا بـ357 وإيران بـ 276 والمغرب بـ267. وما تزال التظاهرات مستمرة في أغلب مدن العالم، وهناك تظاهرات واحتجاجات يومية أمام السفارات الإسرائيلية للتنديد بجرائم قوات الاحتلال. وقد أصيب الرأي العام العربي بحالة اشمئزاز وتقزز بعد انتهاء القمة الإسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض لعدم صدور قرار باتخاذ إجراءات عملية إذا لم توقف الحرب، كوقف إمدادات النفط واستدعاء السفراء من العواصم الغربية خصوصا واشنطن الداعمة الكبرى للاحتلال والعدوان.

وفي مقابل هذا الموقف الضعيف لم تكتف الحكومات الغربية برفض الدعوة لوقف إطلاق النار فحسب، بل بدأوا باستخدام المساعدات التي يقدمونها لبعض منظمات المجتمع المدني لمنعها من انتقاد «إسرائيل» لما تمارسه من جرائم حرب واضحة. فقد أوقفت النمسا والدنمارك والسويد مشاريع التنمية في غزة والضفة الغربية، وفق ما أفادته منظمة هيومن رايتس ووج. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وعلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقالت منظمات عربية كثيرة أن المانحين الغربيين أوقفوا دعمهم المالي عن المؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات الدراسات والعصف الذهني. وعبّرت هذه الجهات عن استغرابها الشديد من مواقف الدول الغربية والمؤسسات المانحة إزاء القصف الإسرائيلي وحصار غزة. وقال حسام باغات، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «إن حجم الغضب والامتعاض ليس محصورا تجاهنا كأشخاص، بل ضدنا كناشطين حقوقيين في المنطقة العربية. ولا نعلم ما إذا كان بالإمكان عودة التواصل مع بعض الحكومات الغربية والشركاء مرة أخرى». وربما من أبرز المؤسسات الغربية المانحة «الوقف الوطني للديمقراطية» وهي مؤسسة أمريكية يموّلها الكونغرس وتوزع منحا سنوية لمؤسسات كثيرة من بينها بعض المؤسسات العربية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وبتوقف هذا الدعم المالي سيصبح أغلبها عاجزا عن الاستمرار. وتجدر الإشارة إلى أن سياسات هذه المؤسسة قد خضعت للتغير بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة قبل ستة أعوام، وبدأت تسحب الدعم عن المؤسسات الإسلامية انسجاما مع سياسات ترامب وتوجهاته.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة دعمها العسكري للكيان الإسرائيلي، وجهت دول غربية عديدة تهديدات لإيران بالانتقام إذا قدّمت دعما للأطراف الفلسطينية التي تواجه الاحتلال. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنها أبلغت نظيرها الإيراني الأسبوع الماضي في جنيف بأن طهران ستتحمل مسؤولية كبيرة إذا امتد الصراع في غزة إلى المنطقة. وأضافت «الاجتماع اليوم مع نظيري الإيراني كان على شكل تحذير من أن توسعة نطاق النزاع الحالي في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة». هذا برغم ما تعانيه غزة من وضع اقتصادي ومعيشي بائس، وتصدع في البنية التحتية بشكل عام خصوصا في المجال الصحي. وقبل أيام حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن قطاع غزة يواجه «مجاعة واسعة النطاق» مضيفا أن جميع السكان تقريبا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. وقالت سيندي ماكين المديرة التنفيذية للبرنامج: «إمدادات الغذاء والمياه معدومة فعليا في غزة ولا يصل سوى جزء صغير مما هو مطلوب عبر الحدود». وأضافت: «في ظل اقتراب فصل الشتاء بسرعة، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا فوريا بحدوث مجاعة».

كما تتعرض منظمات الإغاثة الدولية لمضايقات غير مسبوقة، خصوصا مع قطع الكهرباء والطاقة من قبل الإسرائيليين. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني يوم الأربعاء 15 نوفمبر: «لقد دقت الأونروا ناقوس الخطر بشأن وضع الوقود منذ ثلاثة أسابيع، محذّرة من استنزاف الإمدادات بسرعة وتأثير ذلك على عمليات انقاذ الأرواح».

ويضاعف معاناة الفلسطينيين استهداف القوات الإسرائيلية المستشفيات بشكل متعمد. فبعد تدمير مستشفى «المعمداني» في 17 أكتوبر وقتل المئات في ساحته، عمدت قوات الاحتلال الآن لاستهداف مستشفى الشفاء الذي هو الأكبر في قطاع غزة.

كاتب بحريني