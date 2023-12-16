الغرفة الإسلامية للتجارة تتبنى مبادرة التمكين الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

الدوحة: استضافت غرفة قطر للتجارة أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، اليوم السبت، في الدوحة، برئاسة عبدالله صالح كامل رئيس الغرفة الاسلامية، و بحضور رؤساء وممثلي الغرف والاتحادات التجارية من 28 دولة.

ومن أهم قرارات اجتماع “الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية” وهو الأسم الجديد الذي تم اعتماده في الدوحة، إطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي لحقت بالبلاد.

ووفقا للبيان الختامي، الذي صدر اليوم، تهدف مبادرة التمكين الاقتصادي إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني “وتعزيز التمكين الرقمي للقوى العاملة فيه، ويتخلل ذلك إنشاء نظام شامل للتعليم عن بُعد، وربط التعليم الأكاديمي بتطبيقات مهنية مع التركيز على ثقافة التحول إلى العمل عن بُعد، بالإضافة إلى تعزيز الأعمال التجارية من خلال إطلاق مبادرات مالية شاملة متنوعة وتهيئة البنية التحتية لدعم العمل عن بُعد، الأمر الذي يسهم في تمكين الفلسطينيين من الانخراط في السوق العالمية وبناء اقتصاد رصين للبلاد”.

وقد وافق الاجتماع على طلب انضمام اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، كعضو منتسب في الغرفة الإسلامية، ليصبح عدد المؤسسات الأعضاء بالغرفة 67 عضوا.

(د ب أ)