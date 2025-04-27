«الغرفة الزهراء»… روايةٌ من الزنزانة إلى فضاء فلسطين

الضفة الغربية – «القدس العربي» : في زنزانة داخل سجن نفحة الإسرائيلي، عاشت مجموعة من الأسرى القدامى الذين ارتبط اسمهم بالحركة الوطنية الفلسطينية، ومنها يوثق كاتب فلسطيني وأسير سابق، بالرواية، تجربة الأسرى.

فمن داخل سجون الاحتلال، حيث تحاول آلة القمع إسكات الوعي الفلسطيني، تخرج رواية «الغرفة الزهراء» للأسير المحرر والكاتب وليد الهودلي، كأحد أبرز الأعمال الأدبية التي تحاكي تجربة الأسرى الفلسطينيين، وتسلط الضوء على مفهوم الصمود الثقافي والفكري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وهذه الرواية، التي تزامن إطلاقها مع «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تأتي لتوثق مرحلة جديدة من الوعي المقاوم، الذي يتمثل في الكتب والنصوص الأدبية الفلسطينية.

أبعاد رمزية وتاريخية

تدور أحداث الرواية في سجن نفحة الإسرائيلي، تحديدًا داخل غرفة الزنزانة، حيث وجدت مجموعة من الأسرى القدامى الذين حملوا همّ القضية الفلسطينية لسنوات طويلة. وهذه الزنزانة التي تضم في جدرانها تاريخًا طويلًا من النضال الفلسطيني، شكلت نقطة انطلاق لعدد من أبرز الشخصيات الفلسطينية، من بينهم يحيى السنوار، وصالح العاروري، وإسماعيل هنية، هذه الأسماء، التي كانت جزءاً من تحولات القضية الفلسطينية، تخرج من هذه الزنزانة إلى فضاءات أوسع.

ويختار الهودلي «الغرفة الزهراء» لتكون عنواناً لروايته، ليُسجل بذلك معنى آخر للزنزانة، حيث لا تعد المكان الذي يتم فيه «حبس» الثوار، بل هي المكان الذي يُخلق فيه الوعي الثوري، ويزدهر فيه الفكر المقاوم.

في هذا السياق، تطرح الرواية قضايا عدة: أولها معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من عنف واعتداءات ممنهجة من قبل وحدات القمع الإسرائيلية، والجانب الثاني هو المجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

الرمزية الثقافية

وفي مقابلة مع «القدس العربي»، تحدث وليد الهودلي عن دلالة هذه الرواية وما تحمله من رمزية، فقال «الرواية تسير في خطين متوازيين: الأول ما يحدث في السجون من وحشية ضد الأسرى، والثاني ما يحدث في غزة من مجازر وتدمير. اخترت الزنزانة لأنها كانت مهداً للأبطال، وقدمت للثورة الفلسطينية أكثر من مجرد نضال ميداني، بل قدمت أفكاراً ومشاريع سياسية وثقافية تحققت فيما بعد على أرض الواقع».

ويشير الهودلي إلى أن هذه الرواية، رغم كونها تتناول موضوعاً مأساوياً يتعلق بالسجون والاحتلال، فإنها «تحمل في طياتها مشروعاً فكرياً ثقافياً يهدف إلى تعزيز السردية الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية التي تسعى لتزوير الحقائق». ويضيف: «الرواية الفلسطينية اليوم تُكتب بدماء الشهداء، وهي ليست مجرد سرد للأحداث، بل هي اشتباك ثقافي وفكري في مواجهة محاولات طمس الهوية الفلسطينية».

أداة مقاومة

ومن خلال روايته، يعكس الهودلي مفهوم الكتابة الأدبية كأداة مقاومة ضد الاحتلال، فالأدب في نظره سلاح نضالي يُساهم في تعزيز الهوية الفلسطينية، ويكسر الرواية الصهيونية التي تسعى للتغول على الحق الفلسطيني، ويقول الهودلي: «الرواية الفلسطينية ليست مجرد سرد للأحداث، بل هي تفعيل لثقافة المقاومة التي تنطلق من الفكر، وتواصل الاشتباك مع العدو على جميع الأصعدة».

وإضافة إلى ذلك، يسلط الهودلي الضوء على دور الكتابة الأدبية في عملية تثبيت الهوية الثقافية الفلسطينية، وخصوصًا في هذا التوقيت الحساس الذي تشهد فيه فلسطين تصاعداً في حملات التضييق على الحريات وتصفية الهوية الفلسطينية في جميع المجالات.

«الغرفة الزهراء» بهذا المعنى، ليست فقط رواية تسرد محنة الأسرى، بل هي مشروع فكري ثقافي يهدف إلى رفع الوعي، فلسطينيا وعربيا.

وبهذا، لم يكن السابع من تشرين الأول/ أكتوبر مجرد لحظة اشتباك مسلح، بل منعطفًا حضارياً في الوعي الفلسطيني والعربي، كما يراه الهودلي. فالرواية، في تصوره، لا تكتفي بتسجيل اللحظة، بل تحوّلها إلى سؤال حضاري مفتوح: «ماذا بعد هذا العبور؟ وما الذي يجب أن يتغير في بنيتنا الفكرية والثقافية؟».

ويرى الهودلي أن «الغرفة الزهراء» تفتح هذا الباب، إذ تتحوّل الزنزانة فيها إلى فضاء للتفكير في العالم، في انحطاطه القيمي، وفي الحاجة إلى نهضة تستند لا إلى خطاب سياسي فقط، بل إلى مشروع ثقافي متجذر، فالمعركة، كما يقول، «لم تعد فقط على الأرض، بل على المعنى والهوية والسردية»، والرواية ساحة من ساحات هذا الاشتباك الممتد.

ويعرض يعرض الرواية كمنبر ثقافي، وأداة لتوثيق الأحداث، وهو يرى أن الكتابة ليست فقط موجهة للأجيال الفلسطينية، بل أيضاً للجيل العربي والعالمي الذي يعاني من تراجع القيم الإنسانية.

فـ»الغرفة الزهراء» ليست مجرد رواية تسرد أوجاع الأسرى، بل هي رؤية أدبية وثقافية فكرية، تحمل في طياتها تاريخاً طويلاً من الكفاح والمقاومة، وتطرح أسئلة وجودية على مستوى الإنسانية، وهي اليوم تواصل تأكيد حقيقة أن الفكر الفلسطيني لا يُسجن، بل يتنقل من زنزانة إلى عالم الفكر والثقافة، مُضيئاً دروب الحرية لجميع الأحرار في العالم.