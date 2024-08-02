الغزواني يعين مدير ديوانه المختار ولد أجاي رئيسا للحكومة

نواكشوط: عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، مدير ديوانه المختار ولد أجاي رئيسا للحكومة، خلفا للمستقيل محمد ولد بلال.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إنه بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الغزواني، جرى تعيين المختار ولد أجاي رئيسا جديدا للحكومة.

وسبق لولد أجاي أن شغل العديد من المناصب الحكومية، بينها وزير للاقتصاد والمالية، وكان آخرها منصب مدير ديوان الرئاسة.

وفي وقت سابق الجمعة، قدم ولد بلال استقالته للرئيس الغزواني.

وجاء تقديم ولد بلال استقالة حكومته بعد 24 ساعة من تنصيب الغزواني رئيسا للبلاد لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، حيث تعد استقالة الحكومة إجراء روتينيا بموريتانيا عقب كل انتخابات رئاسية.

وفاز الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 29 يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 56 بالمئة.

والخميس، أدى الغزواني اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وفي كلمة له خلال حفل التنصيب، تعهد الغزواني بشن حرب على الفساد، وتهدئة سياسية خلال ولايته الرئاسية الثانية.

(الأناضول)