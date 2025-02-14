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الغزيون من شمال القطاع يستمرون بالعودة إلى مناطقهم رغم الدمار- (صور)

14 - فبراير - 2025

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“القدس العربي”: رغم الدمار الكبير الذي حل بمناطق شمال قطاع غزة، يستمر السكان بالعودة إلى منازلهم عبر محور صلاح الدين.

 

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 8:22 ص

    حيا الله أحرار غزة ورب العزة لقد انتصر أحرار القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والمجاهدين وألوية الناصر صلاح الدين على حثالة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎💪🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 14, 2025 الساعة 8:28 ص

    الفلسطيني متجذر في أرضه ولن يرحل عنها أبدا أبدا مهما كان الثمن ✌️🇵🇸😎💪🔥🐒🚀

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