الغزيون من شمال القطاع يستمرون بالعودة إلى مناطقهم رغم الدمار- (صور)

عاجل..بوليتيكو: روبيو أمر السفارات الأمريكية بوقف جدولة مقابلات جديدة لطلبات تأشيرات الطلاب
“القدس العربي”: رغم الدمار الكبير الذي حل بمناطق شمال قطاع غزة، يستمر السكان بالعودة إلى منازلهم عبر محور صلاح الدين.
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حيا الله أحرار غزة ورب العزة لقد انتصر أحرار القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والمجاهدين وألوية الناصر صلاح الدين على حثالة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎💪🚀🐒🔥
الفلسطيني متجذر في أرضه ولن يرحل عنها أبدا أبدا مهما كان الثمن ✌️🇵🇸😎💪🔥🐒🚀
حيا الله أحرار غزة ورب العزة لقد انتصر أحرار القسام والسرايا والكتائب وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم والمجاهدين وألوية الناصر صلاح الدين على حثالة جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎💪🚀🐒🔥
الفلسطيني متجذر في أرضه ولن يرحل عنها أبدا أبدا مهما كان الثمن ✌️🇵🇸😎💪🔥🐒🚀