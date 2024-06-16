الغزيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة

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غزة: أدى الآلاف من أهالي قطاع غزة صلاة العيد، اليوم الأحد، قرب أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء فيما بدا المظهر الوحيد الحاضر من مظاهر عيد الأضحى بالقطاع.
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نتمنى أن يكون هذا آخر عيد للفلسطنيين تحت الاحتلال الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒
اللهم اجعله عيدا يمر بردا وسلاما على الفلسطينيين في غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀
سيدمر الله المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي يا انريكي وإن غدا لناظره قريب وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀
نتمنى أن يكون هذا آخر عيد للفلسطنيين تحت الاحتلال الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒
اللهم اجعله عيدا يمر بردا وسلاما على الفلسطينيين في غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀
سيدمر الله المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي يا انريكي وإن غدا لناظره قريب وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀