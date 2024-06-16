الغزيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة

غزة: أدى الآلاف من أهالي قطاع غزة صلاة العيد، اليوم الأحد، قرب أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء فيما بدا المظهر الوحيد الحاضر من مظاهر عيد الأضحى بالقطاع.