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الغزيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة

16 - يونيو - 2024

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غزة: أدى الآلاف من أهالي قطاع غزة صلاة العيد، اليوم الأحد، قرب أنقاض المساجد المدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء فيما بدا المظهر الوحيد الحاضر من مظاهر عيد الأضحى بالقطاع.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 16, 2024 الساعة 9:09 ص

    نتمنى أن يكون هذا آخر عيد للفلسطنيين تحت الاحتلال الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي اللعين الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀🐒

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 16, 2024 الساعة 9:09 ص

    اللهم اجعله عيدا يمر بردا وسلاما على الفلسطينيين في غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 16, 2024 الساعة 9:39 ص

    سيدمر الله المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي يا انريكي وإن غدا لناظره قريب وارتقب إنهم مرتقبون والقادم أسوأ بانتظار حثالة البشر حفدة القردة و الخنازير ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀🐒🚀

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