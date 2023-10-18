الغضب الإسلامي والدولي بعد مجزرة مستشفى «المعمداني» يتواصل

لندن ـ «القدس العربي»: تواصلت أمس الأربعاء، درور الفعل المنددة بقصف الجيش الإسرائيلي محيط مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ما خلف حوالي 500 شهيداً، حسب وزارة الصحة في القطاع.

إذ نددت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، بالدول الداعمة لإسرائيل التي منحت «حصانة وإفلاتاً من العقاب» للدولة العبرية في حربها في غزة.

وقالت المنظمة، التي تضم 57 بلدا ذات غالبية مسلمة، في بيان بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية إنها «تستهجن المواقف الدولية التي تساند العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمنح إسرائيل الحصانة والافلات من العقاب مستفيدة من ازدواجية المعايير التي توفر الغطاء للمحتل».

وحمّل البيان نفسه إسرائيل مسؤولية الهجوم الصاروخي على مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة والذي أسفر عن استشهاد 471 شخصاً، حسب وزارة الصحة.

كما ألقت الدول العربية باللوم بشكل فردي على إسرائيل في الحادث الذي أثار الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي، ومقرها مدينة جدة الساحلية السعودية، المجتمع الدولي إلى «محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب جرائم الحرب البشعة هذه تجاه الشعب الفلسطيني» مطالبة «بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة».

كما دعت إلى «فتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة».

كما دان البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفشله في وقف العنف.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في كلمته أمام الاجتماع: «لقد تواطئ مع هذه الجريمة كل من أعطى إسرائيل تفويضا مطلقا لشن هذه الحرب القاتلة، وزودها بالسلاح، بل وأرسل تعزيزات عسكرية لدعمها في ارتكاب هذه الجريمة النكراء».

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل بذل الجهود من أجل تأمين وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بادئ الأمر، ومن ثم إرساء استقرار دائم في المنطقة.

جاء ذلك في منشور له على منصة «إكس» علق فيه على اجتماع منظمة التعاون الإسلامي

وأعرب عن تقديره للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي «لكونه مؤشرا ملموسا على صمود العالم الإسلامي أمام الظلم الإسرائيلي المتزايد». وقال: «تركيا ستواصل العمل من أجل تأمين وقف إطلاق نار إنساني في بداية الأمر، ثم وقف إطلاق نار دائم».

«التعاون الإسلامي» تندّد بـ«الحصانة» الممنوحة لإسرائيل… وإيران: نهاية النظام الصهيوني ستبدأ مع هذا الهجوم

وشدد على أن وسائل الإعلام العالمية دخلت في سباق لتبرير المذابح البشرية بمطبوعاتها المنحازة والمنافقة.

وأضاف أن «المجزرة في غزة انتقلت إلى بُعد آخر أمس عبر الهجوم الشنيع على المستشفى الأهلي العربي» قائلا: «ألعن مرتكبي هذا الهجوم الذي يعد جريمة ضد الإنسانية ويرقى إلى مستوى المجزرة بحق سكان غزة».

وأكد أن الدول الغربية التي تدعي ريادتها لحقوق الإنسان والحريات، لم تتخذ أي خطوات سوى صب الزيت على النار.

كذلك بين، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن إسرائيل تتصرف «بدعم كامل من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية».

واتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والتطهير العرقي والابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المضطهد».

وأفاد للصحافيين في جدة إن الدول الإسلامية التي لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يجب أن تطرد سفراء الدولة العبرية و«توقف تصدير النفط إلى هذا النظام» إلا أنّ بيان منظمة التعاون الإسلامي لم يذكر مثل هذه الخطوة.

وفي طهران، اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة الأربعاء بأنها «متواطئة في جرائم» إسرائيل.

وقال في كلمة ألقاها أمام آلاف المتظاهرين المحتشدين بدعوة من السلطات في ساحة بوسط طهران تضامنا مع الفلسطينيين، إن «القنابل التي تتساقط على سكان غزة أمريكية العالم يعتبر الولايات المتحدة متواطئة في جرائم النظام الصهيوني».

ورأى أن «نهاية النظام الصهيوني ستبدأ مع الهجوم على المستشفى».

وأكد أن «العالم الإسلامي والرأي العام العالمي» يطالبان بـ«وقف عمليات القصف بأسرع ما يمكن ووضع حد لحصار غزة وقطع العلاقات السياسية» التي أقامتها دول عربية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة.

وقال «يجب طرد سفراء (إسرائيل) وإغلاق السفارات» في البلدان التي تقربت من الدولة العبرية وصولا إلى تطبيع العلاقات معها.

دوليا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بأنه «مأساة وحدث مرعب وكارثة».

جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين، على هامش زيارته للصين.

وقال بوتين: «مأساة وحدث مرعب وكارثة، أصيب مئات الأشخاص ومات المئات في مكان ذو طبيعة إنسانية».

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الأمر «مؤشرا على ضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن».

وشدد على ضرورة «أن يبدأ الطرفان بطريقة ما في إجراء مفاوضات على الأقل».

وأكد بوتين أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مضيفا بالقول: «لدينا موقف مبدئي ولا علاقة له بأزمة اليوم، كنا دائما مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية».

كذلك، أدانت الصين «بشدة» الهجوم الإسرائيلي على المستشفى

قائلة إنها «مصدومة» من الحادث. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية: «نعرب عن حزننا لفقدان الضحايا وتعاطفنا مع المصابين». ودعت بكين إلى «وقف فوري لإطلاق النار والأعمال العدائية من جهة (بين الفلسطينيين وإسرائيل) وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب وقوع كارثة إنسانية أسوأ من جهة أخرى» حسب البيان نفسه.