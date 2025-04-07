الغضب لغزة يتوسّع عالميا: تظاهرات وإضرابات في بلدان عربية وأوروبية

عواصم ـ «القدس العربي» مراسلون ووكالات: شهدت دول ومدن في العالم فعاليات تضامنية مع فلسطين، التي يواجه شعبها في قطاع غزة حرب إبادة إسرائيلية قتلت حتى الآن أكثر من 50 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 115 ألفا، فضلا عن جثث الشهداء التي لا تزال تحت الأنقاض، وأرقام مرعبة أخرى تكشف المدى الذي وصل إليه توحش الحكومة الإسرائيلية وجيشها، والتواطؤ الدولي.

وكان نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات تضامنية مع غزة، أطلقوا نداء من أجل إضراب عالمي من اجل غزة وتظاهرات تضامنية.

وتضامن الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مع إخوانهم في غزة، بمشاركة مختلف الطيف السياسي الفلسطيني بما في ذلك حركتا “فتح” و”حماس”، وفصائل، ونقابات وقوى اجتماعية وثقافية.

وساد إضراب عام، الإثنين، كافة مناحي الحياة في مدن ومخيمات وبلدات الضفة والقدس الشرقية المحتلة.

وشهدت دول عربية تظاهرات وفعاليات مماثلة. ونزل المئات من الناشطين وأهالي مدينة دمشق إلى ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية، في مظاهرة شعبية غاضبة، رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية والسورية، دعما لغزة، وطالبوا بوقف حرب الإبادة الجماعية فيها، وأكدوا رفضهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على درعا والقنيطرة جنوب سوريا. وشهدت مخيمات فلسطينية في سوريا إضرابات شاملة، كذلك نظمت فاعليات شعبية في حماة وحلب ودرعا.

وفي لبنان، نفذت مدن لبنانية عدة إضراباً تضامنياً مع غزة، والتزمت مدينة صيدا بالإضراب العام، حيث أقفلت المحال والمؤسسات التجارية وكذلك في عدد من الشركات في بيروت وصيد وطرابلس.

وفي تونس، عمّ الإضراب العام صفوف الطلبة في الجامعات، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات طلابية.

وفي الأردن، عمّ الإضراب العام مخيمات اللجوء. وفي المغرب، نظمت نقابات مغربية إضرابا عاما في عدد من المؤسسات التعليمية، تضامنا مع قطاع غزة.

كذلك عمّ إضراب شامل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ونظم ناشطون اعتصاما كبيرا متزامنا معه أمام السفارة الامريكية.

وفي المملكة المتحدة، شهدت العاصمة البريطانية مظاهرة منددة بالانتهاكات الإسرائيلية. كما استهدفت مجموعتا “تحرك من أجل فلسطين” و”تحرك من أجل فلسطين – اسكتلندا” في مدن دندي، غلاسكو، وإدنبرة، وغلينروثس، ولندن عددًا من مكاتب هيئة التنمية الاسكتلندية الحكومية ولطخت بالطلاء الأحمر، وسط مزاعم بأن الهيئة الحكومية تقدم منحاً ممولة من أموال دافعي الضرائب إلى شركات أسلحة مرتبطة بإسرائيل.

وشهدت العاصمة الألمانية برلين احتجاجاً على قرار السلطات ترحيل 4 ناشطين أجانب متضامنين مع فلسطين، بينهم 3 مواطنين في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

مجازر بحق الأطفال أمام تكايا الطعام في غزة

ارتقى عشرات الضحايا بينهم صحافيون في خيمهم، وأطفال كانوا أمام إحدى “تكايا” الطعام، في سلسلة غارات وهجمات إسرائيلية دامية على قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال إصدار أوامر إخلاء قسري لمناطق جديدة في قطاع غزة، لتضيق بذلك أكثر المساحة المتاحة للسكان والنازحين.

وذكرت مصادر طبية لشبكة “الجزيرة” أن 42 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس الإثنين وحتى الساعات الأولى من المساء.

وكان جيش الاحتلال أصدر أوامر تهديد جديدة للعديد من سكان وسط القطاع بالنزوح القسري، رغم أن تلك المناطق تزدحم بالسكان والنازحين,

كما استمرت الهجمات الجوية العنيفة على مدينة رفح، وتمت من جديد عمليات تفجير لمربعات سكنية في المدينة، وجاء ذلك على وقع استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ الهجوم البري الواسع الذي بدأه ضد المدينة منذ أسبوعين.

إنسانيا، دعا رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى تجديد عاجل لوقف إطلاق النار في غزة، محذرين من نقص حاد في المساعدات وارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ استئناف القتال في 18 آذار / مارس.

وأصدرت المنظمات الإنسانية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة بيانا مشتركا يحذر من انهيار شامل للوضع الإنساني في غزة والذي ينذر بكوارث إنسانية تشمل كل المدنيين وخاصة الأطفال.

وجاء في البيان: “منذ أكثر من شهر لم تدخل أي إمدادات تجارية أو إنسانية إلى غزة. لقد أصبح أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرين، يتعرضون للقصف والجوع مرة أخرى، في حين تتراكم الأغذية والأدوية والوقود وإمدادات المأوى عند نقاط العبور، كما أن المعدات الحيوية عالقة”.

إلغاء المؤتمر الصحافي لترامب ونتنياهو بعد لقائهما

الأناضول ـ من زين خليل: اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض في العاصمة الامريكية واشنطن التي وصلها الأخير.

واللقاء هو الثاني خلال شهرين. وأعلن البيت الأبيض إلغاء مؤتمر صحافي كان من المقرر عقده بعد انتهاء اجتماع الطرفين. وذكر أنه بدلا من ذلك سيقوم الجانبان بالإجابة على أسئلة الصحافيين داخل المكتب البيضاوي.

ولم يذكر البيت الأبيض أي توضيح بشأن سبب إلغاء المؤتمر.

وسبق لقاء ترامب ونتنياهو، لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وبحث معه الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل أسرى مع حركة “حماس”.

وأمس الإثنين، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن مكتب نتنياهو أنه سيحاول إقناع ترامب بتصعيد الضغط الأمريكي على الدول التي تسعى للتوسط في صفقة لإعادتهم

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن نتنياهو سيطلع ترامب على الدول التي وافقت بالفعل على استقبال فلسطينيين من غزة، مع أنها طلبت مقابلًا آخر غير التعويضات المالية”، وفق قولها، دون ذكر ما هي هذه الدول.

اتهام 10 بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً لمراسل الشؤون القانونية، هارون صديقي، قال فيه إن عشرة بريطانيين متهمون بارتكاب جرائم حرب لقتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة. وجاء في التقرير أن أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، سيقدم شكوى إلى شرطة العاصمة البريطانية يتهم فيها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي في غزة بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت أن المحامي البارز مايكل مانسفيلد، هو واحد من مجموعة من المحامين الذين سيسلمون الإثنين ملفاً من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد، يفصّل مزاعم ارتكاب عمليات قتل مستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك بنيران القناصة، وهجمات عشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات.

كما يتهم التقرير الذي أعده فريق من المحامين والباحثين البريطانيين في لاهاي، المشتبه بهم بشن هجمات منسّقة على مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والمواقع الدينية، والنقل القسري للمدنيين وتشريدهم. ولم يتم الكشف عن هوية المشتبه بهم لأسباب قانونية، ويضمون ضباطاً كباراً، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير بشكل كامل.

صحافيون يوثقون حرق إسرائيل زملاء لهم

استشهد الصحافي حلمي الفقعاوي وأصيب صحافيون آخرون بجروح جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية، استهدفت فيها خيمة للصحافيين قي جوار مشفى ناصر الطبي غربي المدينة.

وجرى استهداف الخيمة بشكل مباشر، ووثقت مشاهد مصورة عملية القصف، حين اشتعلت النيران في الخيمة المستهدفة، وقد ظهر أحد الموجودين في الخيمة وقد احترق جسده وتفحم جراء الحريق، فيما وثق الصحافيون اللحظات الأولى لنقل زملائهم للعلاج في المشفى وهم ينزفون دما. والمعروف أن الصحافيين يقيمون في خيام نصبت إما في ساحات المشافي أو في مناطق مجاورة، بعد أن دمر الاحتلال مكاتبهم ومنازلهم خلال الحرب، وذلك لمتابعة ونقل الأحداث الميدانية.

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه خيمة، وزعم أنه كان يستهدف أحد الصحافيين المنتمين لـ”حماس”.

وأدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، بأشد العبارات “المذبحة الفظيعة”. وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد من قتل إسرائيل الصحافية إسلام مقداد ليصل عدد الشهداء بين الصحافيين الذين قتلهم الاحتلال إلى 210.

طرد السفير الإسرائيلي في أديس أبابا من مؤتمر الاتحاد الافريقي

طُرد السفير الإسرائيلي في إثيوبيا، أبراهام نغويزا، من مؤتمر الاتحاد الأفريقي الذي عُقد أمس الإثنين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في رواندا، وذلك بعد أن رفضت دول أعضاء المشاركة في المؤتمر بحضوره، حسبما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود يوسف، وقالت: “من المشين أن يختار (يوسف)، في فعالية لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، والتي دُعي إليها السفير الإسرائيلي في أديس أبابا، أن يُدخل عناصر سياسية معادية لإسرائيل” .

وذكرت الصحيفة أن نغويزا، النائب السابق عن حزب الليكود، يشغل منصب سفير إسرائيل لدى إثيوبيا منذ آب / أغسطس 2024. وقد حضر المؤتمر السنوي الذي حمل عنوان “إحياء ذكرى الإبادة الجماعية عام 1994 ضد التوتسي في رواندا”، الذي أُقيم في قاعة نيلسون مانديلا في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية.