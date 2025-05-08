الغموض يكتنف مباراة الجزائر وغامبيا بتصفيات أمم إفريقيا للمحليين

الجزائر: يكتنف الغموض مصير مباراة منتخب الجزائر أمام ضيفه منتخب غامبيا، المقررة غدا الجمعة، بإياب الدور التصفوي الثاني المؤهل لأمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وكان يفترض ان تصل بعثة منتخب غامبيا، اليوم الخميس، الجزائر، ومنها تطير مباشرة عر رحلة جوية لمدينة عنابة التي تستضيف المباراة، لكن ذلك لم يحدث.

وكشف الاتحاد الغامبي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن بعثة منتخب بلاده تتواجد حاليا بنواكشوط عاصمة موريتانيا بعدما فاتتها الرحلة التي كانت متوجهة نحو الجزائر مساء أمس الأربعاء، بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية الموريتانية التي أقلت الفريق من العاصمة السنغالية داكار، والتي كانت قادمة من غينيا.

وأوضح الاتحاد الغامبي أنه يبذل كل ما في وسعه لتمكين الفريق من مغادرة موريتانيا والالتحاق بالجزائر اليوم، لافتا أنه أبلغ الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بالموضوع.

من جهته، وصل المنتخب الجزائري لعنابة صباح اليوم، على متن طائرة خاصة.

وكان التعادل السلبي حسم مباراة الذهاب التي لعبت السبت الماضي، بمدينة باكاو في غامبيا.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة سيلعب ضمن المجموعة الثالثة بنهائيات المسابقة القارية رفقة منتخبات أوغندا، النيجر وغينيا، والمتأهل من مباراة جنوب إفريقيا ومالاوي في التصفيات.

ومن المقرر أن تقام البطولة في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس/آب المقبل.

(د ب أ)