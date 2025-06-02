الغموض يكتنف نفوقا جماعيا للأسماك في النجف العراقية- (صور)

بغداد: أعرب مواطنون عراقيون عن قلقهم من ظاهرة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في هور أبن نجم في محافظة النجف الأشرف، مطالبين الجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع لإيجاد الحلول المناسبة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير بيئة محافظة النجف رئيس فيزيائيين أقدم جمال عبد زيد قوله “وردتنا شكاوى كثيرة من المواطنين ومجموعة من المسؤولين حول نفوق الأسماك في هور بن نجم”، مبينا أنه “بناء على ذلك تم تشكيل فريق عمل كشفي متخصص للذهاب إلى الموقع وسيتم التواصل مع بقية الدوائر ذات الشأن للوقوف على الأسباب الحقيقية”.

وأضاف أنه “من المبكر الحديث حول الأسباب الحقيقية للنفوق، لكن ربما تكون بسبب انحسار المياه والجفاف الموجود لاسيما وأن أذناب الجداول المتصلة بهور ابن نجم والتي هي نهايات أنهار وفي الغالب خلال هذه المواسم تشح فيها المياه وتكون راكدة، ما يؤدي إلى نفوق الأسماك التي تحتاج إلى الأكسجين المذاب في الماء”.

ولفت إلى أن “السبب الآخر ربما يعود إلى أفعال بعض الصيادين من خلال الصيد بطرق الكهرباء أو بمواد سمية بفعل متعمد”.

(د ب أ)