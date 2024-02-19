الغنوشي يبدأ معركة الأمعاء الخاوية تضامنا مع معتقلي الرأي في تونس- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

قرر رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الدخول في إضراب عن الطعام تضامنا مع معتقلي الرأي في البلاد.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن الغنوشي بدأ الاثنين في مقر اعتقاله في سجن “المرناقية” قرب العاصمة، إضرابا عن الطعام “تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين في مختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي”.

وجاء قرار الغنوشي بعد أسبوع من إعلان عدد من المعتقلين السياسيين على غرار عصام الشابّي وجوهر بن مبارك وغازي الشوّاشي وخيّام التّركي، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على تواصل اعتقالهم في قضية “التآمر على أمن الدولة”.

كما دعا الغنوشي التونسيين إلى “التمسك بتونس ديمقراطية تسع الجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء”.

وكان القضاء التونسي أصدر قبل أيام حكما جديدا بسجن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي (الموقوف منذ أشهر) لمدة ثلاثة أعوام في قضية تتعلق بتلقي الحركة تمويلا أجنبيا ضمن ما يُعرف إعلاميا بقضية “اللوبينغ”.

كما أصدر القضاء التونسي العام الماضي حكما يقضي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وتغريمه 300 يورو، ضمن ما يعرف بقضية “تمجيد الإرهاب”، قبل أن يقوم بتشديد الحكم إلى 15 شهرا، وهو ما اعتبرته الحركة حينها أنه يدخل في إطار المحاكمات السياسية.

وكان الغنوشي أعلن في كانون الأول/ ديسمبر الماضي الدخول في إضراب مؤقت عن الطعام استمر لثلاثة أيام، مطالبا السلطات التونسية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.