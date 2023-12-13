الغنوشي يقاضي مسؤولة بالهلال الأحمر التونسي اتهمته بمحاولة “تدميره”

تونس – “القدس العربي”: أعلنت حركة النهضة التونسية أن زعيمها راشد الغنوشي سوف يتقدم بشكوى قضائية ضد بثينة قراقبة الناطقة باسم الهلال الأحمر التونسي، بعدما اتهمته بمحاولة “تدمير” المنظمة.

وكانت قراقبة قالت في مقابلة تلفزيونية إن الغنوشي “أراد تدمير الهلال الأحمر التونسي عندما كان رئيسا للبرلمان، إلا أنه صمد وتمكّن من استعادة بريقه ومكانته”.

https://www.facebook.com/AttessiaTV/videos/695193046009784

وقالت الحركة، في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك “لقد وجهت ممثلة الهلال الأحمر التونسي في ذلك البرنامج الحواري اتهامات كاذبة كلها زور وبهتان للأستاذ راشد الغنوشي متهمة إياه بعرقلة عمل هذه المؤسسة”.

وأضاف البيان “من غير الأخلاقي لممثلة منظمة عريقة ملك لكل الشعب التونسي أن تستغل صفتها وحضورها الإعلامي لاستهداف الشخصيات السياسية المعارضة للنظام القائم في برنامج كان في الأصل معدّا للحديث عن حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني عامة وأهلنا في غزة خاصة، في الوقت الذي كان يجدر البحث عن سبل دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة ومساعدة الضحايا وخاصة العائلات والجرحى والتبرع لفائدتهم”.

وأشارت الحركة إلى أن الغنوشي “لم يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد في عمل هذه المؤسسة ولا في غيرها من المؤسسات، وبالعكس تماما ممّا تحاول ترويجه تلك المدعية، فإنه قد تبرع بكامل قيمة الجوائز الدولية التي كان يتم تكريمه بها باعتباره وبصفته شخصية وطنية ودولية تنشط في مجال السلام وحقوق الإنسان والفكر، إلى منظمة الهلال الأحمر التونسي إيمانا منه بقيمة تلك المنظمة وما تبذله من إعانات وإغاثات لفائدة الجماعات والأفراد المستحقين لمساعداتها ولتدخلاتها”.

وأكدت أن الغنوشي “سوف يباشر عبر السادة المحامين الإجراءات القانونية الواجبة ضد الناطقة الرسمية لمنظمة الهلال الأحمر وللقائمين على البرنامج والقناة التي تقف وراء هذه الاتهامات والتشويه وبث الكراهية”.

كما دعت جميع الأطراف في البلاد إلى “التحلي بحد أدنى من الأخلاق والروح المهنية والحياد، وعدم استغلال الوضع السياسي بالبلاد لمحاولة التقرب إلى أي جهة أو الإساءة إلى أي طرف”.

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