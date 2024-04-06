الـ«سبيشال تو» الجديد آت أيضاً من البرتغال!

لشبونة ـ «القدس العربي»: بعدما اشتهر البرتغالي جوزيه مورينيو في عالم التدريب على مدى العقدين الماضيين بوصفه

«سبيشال وان» فان موهبة تدريبية أخرى صاعدة بقوة من البرتغال.

لم يُكتب للبرتغالي روبن أموريم النجاح الباهر كالعديد من أبناء جيله، فأجبرته الإصابة على الاعتزال في سن الـ32، لكنّه يشقّ اليوم طريق النجاح بسرعةٍ كمدرب بعدما قاد سبورتينغ إلى لقب الدوري الغائب عن خزائنه لـ19 عاماً، وبات أحد المرشّحين لخلافة يورغن كلوب في ليفربول. ووجد أموريم البالغ 39 عاماً والفائز مع بنفيكا بلقب الدوري ثلاث مرات نفسه مُجبراً على الاعتزال بعد موسمٍ قضاه مع الوكرة القطري بالإعارة، توقّف من بعده عن مزاولة اللعب لأكثر من عام بسبب الإصابة قبل أن يُنهي عقده مع ناديه ويُعلن اعتزاله.

ولم ينتظر أموريم أكثر من عامٍ لبدء مسيرته التدريبية مع كازا بيا في الدرجة الثالثة، لكنه دُفع إلى الاستقالة بسبب العقوبات التي فُرضت على النادي، كون مدربه الجديد لا يحمل الرخصة التدريبية المطلوبة. وتلقى عرضاً لتدريب الفريق الرديف لبنفيكا، لكنه اختار براغا وقاده إلى تحقيق الكأس ومن دون أي خسارة في الدوري حيث حلّ ثالثاً. نجاحه الباهر دفع سبورتينغ إلى الرهان عليه وتسديد قيمة فسخ عقده وجعله أحد أغلى التعاقدات في تاريخ كرة القدم البرتغالية. ولم يُخب أموريم رهان إدارة لشبونة، وقاد الفريق إلى لقب الدوري لأول مرة منذ 19 عاماً، وقد يفعلها مجدداً.

يتربّع لشبونة على صدارة الدوري بعد 27 مرحلة خاض منها الفريق 26، بفارق نقطةٍ عن ملاحقه بنفيكا. وبسبب نجاحه السريع، بات أموريم يُلقّب بـ«سبيشال تو»، نسبةً إلى أنه قد يكون خليفة جوزيه مورينيو المعروف بـ«سبيشال وان»، لكنه يرفض ذلك. ويقول: «أمرٌ غير منطقيّ وليس لديّ أوهامٌ حول هذه المسألة. لا توجد مقارنة بين العظيم مورينيو ومدرب لشبونة».

وفي ليفربول، سيغادر كلوب بعد نهاية الموسم، وسيكون الـ«ريدز» بحاجةٍ إلى مدربٍ قادرٍ على إكمال ما صنعه الألماني، ويبدو أن أموريم هو أحد المرشّحين لفعل ذلك. ويرفض البرتغالي التعليق على الأمر «أريد الفوز بالألقاب مع سبورتينغ. اللاعبون يعرفون كم يريدون الفوز. الجميع يُركّز على الفوز بالألقاب». وردّاً على التقارير التي أشارت إلى أن إدارة النادي اتفقت مع الإنكليزي أنتوني باري، المدرب المساعد في بايرن ميونيخ والمنتخب البرتغالي، قال ساخراً: «الأمر الوحيد الذي يُزعجني أن لديهم بديلي»، مضيفاً: «قلت لـ(هوغو) فيانا (مدير النادي) أن يهدأ لأن الأمر ليس بهذا الشكل».

شخصية قيادية

يُشتهر أموريم باعتماده على خطة 3-4-3 في مبارياته، لكن ليس الرسم وطريقة اللعب هي التي تفوز بالمباريات وفقاً لباولو مينيزيز، رئيس قسم التوظيف في براغا، بل «التواصل». ويقول إن «شخصية أموريم، الطريقة التي يعمل فيها، جعلتنا نفكّر بأننا قد نكون في حضرة مدربٍ كبير». ويضيف: «يمتلك روبن شخصية قوية وقيادية، لكنها لا تكسر المجموعة. بقيادته القوية، يتمكّن من جمع وتوحيد الجميع. هو شخص ذكي جداً في العلاقات الاجتماعية والتواصل. هذه هي نقاط قوّته كمدرب».

ويؤكّد فاسكو سيابرا، مدرب إستوروتيل أحد أندية لشبونة كلام مينيزيز. برأيه، «يفوز (أموريم) بالكثير بسبب طريقة تواصله. رسالته واضحة وسهلة الفهم. اللاعبون يفهمون عليه بسهولة. الأمر عينه ينسحب على الجمهور والصحافة أيضاً». تأثير أموريم يبدو في الغالب على اللاعبين الشباب الذين يعتمد عليهم. في لشبونة، أعطى الفرصة للعديد منهم لخوض أولى مبارياتهم الاحترافية، أمثال داريو إسوغو (16 عاماً)، رودريغو ريبيرو (16) وغونزالو إستيفيز (17) وأربعة لاعبين آخرين لم يكونوا قد وصلوا إلى العشرين من عمرهم. ويمتلك لشبونة أحد أفضل الأكاديميات في عالم اللعبة، وقد استفاد أموريم من ذلك. ويقول جواو نونو فونسيكا الذي درّب رديف لشبونة لدى وصول أموريم إن «العمل الذي قاد به ومستمر فيه بتطوير المواهب الشابة هو السبب الأكبر في نجاحه». ويتابع: «سبورتينغ يمتلك أكاديمية رائعة ويضم العديد من المواهب، وروبن لديه القدرة على تطويرها وتنميتها».