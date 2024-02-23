“الفابت” المالكة لغوغل تعتذر عن صور غير دقيقة أنتجها الذكاء الاصطناعي

سان فرانسيسكو: أصدرت شركة الفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، اعتذارا لأن “جيمني”، صندوق الدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي التابع لها، أنتج صورا لشخصيات تاريخية مع تصويرات عنصرية أو عرقية غير دقيقة.

و أرجعت الشركة الأخطاء إلى جهودها لتقديم نتائج متنوعة.

وجاء هذا البيان ردا على النقد الخاص بتصور شخصيات تاريخية بيضاء مثل الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وجنود ألمان من العصر النازي كأشخاص ملونيين.

واعترف جاك كراوزيك رئيس قسم منتجات الذكاء الاصطناعي في غوغل بأن جيمني قدم صورا تظهر شخصيات تاريخية بيضاء كأمريكيين سود من أصول إفريقية أو آسيوية، ومن بينهم الأباء المؤسسون والبابا.

وأكد كراوزيك أن جهودا تبذل من أجل علاج وإصلاح الصور غير الدقيقة على الفور. ولم تحدد غوغل الصور التي اعتبرت غير صحيحة لكنها أكدت مجددا التزامها بحل هذه القضية، قائلة إن تلك الأخطاء سلطت الضوء على الحاجة لتحسين تقديم التنوع في الذكاء الاصطناعي التوليدي نتيجة لوجود تحيزات وقوالب نمطية.

(د ب أ)