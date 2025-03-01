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الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى بعد انتكاسة

1 - مارس - 2025

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مدينة الفاتيكان: قال الفاتيكان اليوم السبت إن البابا فرنسيس، الذي يعالج في مستشفى منذ أسبوعين جراء إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، أمضى ليلة هادئة ويخلد الآن للراحة بعد تعرضه لانتكاسة أمس.

وعانى البابا فرنسيس (88 عاما) من أزمة تنفسية أمس الجمعة، مما جدد المخاوف بشأن سلامته.

وقال مسؤول في الفاتيكان طلب عدم ذكر اسمه إن البابا فرنسيس لم يتعرض لأي أزمة تنفسية أخرى منذ ذلك الحين.

وذكر الفاتيكان في بيان أن الليلة مرت بسلام. بينما قال المسؤول إن فرنسيس تناول الإفطار واحتسى فنجانا من القهوة.

ومن المتوقع صدور النشرة الطبية التفصيلية في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش).

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 1, 2025 الساعة 1:23 م

    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 👁️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 1, 2025 الساعة 1:27 م

    لم يبق في العمر أكثر مما مضى و انقضى فكلنا يوما عن هذه الأرض راحلون 🤔

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  3. يقول Palestine is a 🔥 🔥 🔥 never be divided with any colonizer:
    مارس 1, 2025 الساعة 7:30 م

    نأمل الشفاء العاجل لكل إنسان يعاني من سوء الصحه…
    كلمه حق واجب إنساني وأخلاقي وديني.
    غزه والضفة الغربية تعاني الإحتلال الصهيوني الوحشي الهمجي النازي العنصري البربري الإجرامي..يجب توقيفه..عن هذه الماساه المؤلمه لنا جميعاً

    رد

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