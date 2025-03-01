الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى بعد انتكاسة

مدينة الفاتيكان: قال الفاتيكان اليوم السبت إن البابا فرنسيس، الذي يعالج في مستشفى منذ أسبوعين جراء إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، أمضى ليلة هادئة ويخلد الآن للراحة بعد تعرضه لانتكاسة أمس.

وعانى البابا فرنسيس (88 عاما) من أزمة تنفسية أمس الجمعة، مما جدد المخاوف بشأن سلامته.

وقال مسؤول في الفاتيكان طلب عدم ذكر اسمه إن البابا فرنسيس لم يتعرض لأي أزمة تنفسية أخرى منذ ذلك الحين.

وذكر الفاتيكان في بيان أن الليلة مرت بسلام. بينما قال المسؤول إن فرنسيس تناول الإفطار واحتسى فنجانا من القهوة.

ومن المتوقع صدور النشرة الطبية التفصيلية في حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش).

(رويترز)