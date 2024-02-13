الفاتيكان: الرأي العام يطالب إسرائيل بوقف هجماتها على غزة

الفاتيكان: صرح وزير دولة الفاتيكان (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية، وأن هناك رأيًا عامًا يطالب تل أبيب بوقف هجماتها على غزة.

وفي تصريحات صحافية، الثلاثاء، قال بارولين: “هناك رأي عام يطالب إسرائيل بالتوقف، وبأنه لا يمكنها أن تستمر على هذا النحو، وأن علينا إيجاد طرق أخرى لحل مشكلة غزة”.

وأشار أن الفاتيكان أكد ذلك منذ البداية، وأنهم يدينون معاداة السامية رفقة ذلك.

وأضاف: “في الوقت نفسه هناك مطلب بأن يكون حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها متناسبا، وواضح أنه ليس كذلك مع مقتل 30 ألف شخص”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” لأول مرة منذ تأسيسها.

(الأناضول)