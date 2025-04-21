الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

البابا فرنسيس يلوح بيده في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015. رويترز

مدينة الفاتيكان: أعلن الفاتيكان، في بيان مصور، اليوم الإثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم بشكل عام بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.

وتوفي عن 88 عاماً، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته، التي استمرت 12 عاماً.

(رويترز)