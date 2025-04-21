الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

مدينة الفاتيكان: أعلن الفاتيكان، في بيان مصور، اليوم الإثنين، وفاة البابا فرنسيس، أول زعيم من أمريكا اللاتينية للكنيسة الكاثوليكية، لينقضي عهد مضطرب اتسم بشكل عام بالانقسام والتوتر في سبيل سعيه لإصلاح المؤسسة العريقة.
وتوفي عن 88 عاماً، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته، التي استمرت 12 عاماً.
(رويترز)
لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا
إلى ابد الابدين.
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ}
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا}.
بسم الله الرحمن الرحيم
{ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ}.
لم يقل الحق صراحة وإنما كان ينتقد إسرائيل على استحياء، هل كان يخشى الصهاينة وهو بهذا العمر وهذه المكانة؟