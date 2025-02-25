الفاتيكان يقول إن البابا فرنسيس “حصل على قسط جيد من الراحة” خلال الليل

الفاتيكان: قال الفاتيكان الثلاثاء إن البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، “حصل على قسط كبير من الراحة” خلال الليل بعدما كان قد أفاد مساء الاثنين بأن حالته أظهرت “تحسنا طفيفا”.

وقال الكرسي الرسولي في بيان مقتضب في اليوم الثاني عشر من دخوله المستشفى “لقد حصل البابا على قسط كبير من الراحة خلال الليل”.

وكان الفاتيكان أفاد الاثنين في نشرته المسائية عن صحة البابا البالغ 88 عاما “إن الحالة السريرية الحرجة للبابا تشير إلى تحسن طفيف. اليوم أيضا لم تحدث أي نوبات ربو تنفسية، كما تحسنت نتائج بعض الفحوص المخبرية”.

وأضاف أن “الفشل الكلوي الطفيف” الذي يعانيه منذ الأحد “لا يدعو إلى القلق”، وإن كان مستمرا في تلقي الأكسجين فهو “بنسبة منخفضة”.

وأكد مصدر في الفاتيكان الاثنين أن البابا تمكن من النهوض وتناول الطعام بشكل طبيعي، وأنه لا يعاني ألما وهو في حالة معنوية جيدة.

وأُدخل رأس الكنيسة الكاثوليكية مستشفى جيميلي في روما في 14 شباط/فبراير بسبب صعوبات في التنفس، ومذاك تدهورت حالته.

وقد أثارت أطول فترة إقامة للبابا في مستشفى خلال بابويته منذ قرابة 12 عاما موجة من الدعم الكبير له، حيث أقيمت الصلوات على نية شفائه في كل أنحاء العالم.

(أ ف ب)