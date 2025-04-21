الفاتيكان يكشف وصية البابا فرنسيس وسبب وفاته

الفاتيكان: أعلن الفاتيكان أن سبب وفاة البابا فرنسيس هو إصابته بجلطة دماغية تلتها غيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، فيما قال إن وصيته تضمّنت مكان دفنه.

وأعلن الفاتيكان الإثنين وفاة البابا فرنسيس، بعد تدهور حالته الصحية منذ 18 فبراير/ شباط الماضي.

وبحسب تقرير الوفاة الصادر عن مدير وحدة الصحة والنظافة في الفاتيكان، أندريا أركانجيلي، فإن البابا كان يعاني من مشاكل صحية سابقة أسهمت في تدهور حالته، من بينها فشل تنفسي حاد، والتهاب رئوي مزدوج متعدد الميكروبات، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري.

وأضاف التقرير أن سبب وفاة البابا فرنسيس هو إصابته بجلطة دماغية، تلتها غيبوبة، ثم فشل في الدورة الدموية للقلب.

وصية البابا فرنسيس

وفي بيان آخر، أفاد الفاتيكان أن البابا فرنسيس طلب في وصيته أن يُدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى في العاصمة الإيطالية روما، وهي الكنيسة التي اعتاد زيارتها للدعاء بشكل خاص قبل وبعد كل رحلة خارجية.

كما أوصى بأن يكون قبره “متواضعا دون أي زخرفة خاصة”، وأن يُكتفى بكتابة كلمة “فرنسيس” فقط عليه.

جنازة البابا

ووفقًا لقوانين الكنيسة الكاثوليكية، يجب أن تُقام جنازة البابا فرنسيس ما بين اليوم الرابع واليوم السادس بعد وفاته.

وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُقام مراسم التشييع ما بين يوم الجمعة 25 أبريل/ نيسان الجاري ويوم الأحد 27 من الشهر ذاته.

كما تنصّ قواعد الكنيسة على أن يعقد مجلس الكرادلة أول جلسة له لانتخاب البابا الجديد بين اليوم الـ 15 واليوم الـ 20 بعد وفاة البابا، ما يعني أن ذلك سيتم ما بين 6 و10 مايو/ أيار المقبل.

(الأناضول)