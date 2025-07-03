الفاشر السودانية: الجيش يتهم «الدعم» باستهداف فارّين والاعتداء على النساء

الخرطوم ـ «القدس العربي»: في وقت يقترب فيه الجيش السوداني من استعادة مدينة الخوي، غرب كردفان، اتهم، أمس الخميس، قوات «الدعم السريع» باستهداف أسر فارة من الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والاعتداء على النساء ونهب الممتلكات، فيما أبدت منظمة «أطباء بلا حدود» مخاوف من تكرار المجازر ذات الدوافع العرقية في المدينة التي تشهد معارك عنيفة.

قصف مدفعي

وقالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش إن قوات «الدعم السريع» نفذت عملية قصف مدفعي، استهدفت المدينة، مشيرة إلى تصعيد عمليات القصف بالمدفعية الثقيلة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وبينت أن الهجمات استهدفت الأحياء السكنية ومناطق تجمع المدنيين، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشيرة إلى نقل الضحايا إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي العلاج.

واتهمت قوات «الدعم» باستهداف الأسر الفارة من المدينة باتجاه منطقة «قرني» وأنها اعتدت على النساء ونهبت ممتلكاتهم، وحرمت الأطفال من الحصول على مياه الشرب.

وحذرت لجان مقاومة مدينة الفاشر من خطورة الأوضاع، وتداعيات تأخر وصول الإمداد العسكري للمدينة المنهكة بالحصار.

وقالت إن «فك الحصار عن مدينة الفاشر لم يعد مطلباً إنسانيا فحسب بل تحوّل إلى ضرورة سياسية وأمنية ووطنية عاجلة، وإن كل المؤشرات على الأرض تقول لا هدنة ولا ممرات إنسانية ولا نوايا حقيقية لإنهاء المعاناة».

وأشارت إلى أن «الدعم السريع أوصدت كل أبواب التفاوض ورفضت حتى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحجج واهية لا تصمد أمام الواقع، أبرزها أن المدينة لم تعد مأهولة بالمدنيين»، محذرة من أن هذه الادعاءات غير حقيقية.

ولفتت إلى أن عشرات الآلاف من الأبرياء عالقون تحت الحصار، ويعانون من نقص في الغذاء والدواء وسط صمت رسمي لا يليق بدولة يُفترض أن تحمي شعبها.

وشددت على أن رد الحكومة يجب أن يكون حاسماً، مؤكدة أن الوضع في المدينة لا يحتمل المراوغة بعد أن فشلت كل الحلول السلمية.

وحذرت من أن الوقت لم يعد في صالح أحد، مضيفة: «آن الأوان لأن تتحرك الدولة بما تبقى لها من قوة وشرعية وتخوض معركتها الحقيقية، معركة استعادة السيادة وحماية المدنيين بتدخل عسكري منظم».

واعتبرت أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد المتبقي ليس فقط لإنقاذ الفاشر بل لإنقاذ ما تبقى من الدولة السودانية.

وتواجه الفاشر حصارا محكما من قوات الدعم السريع، التي تسعى لإسقاط المدينة التي تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، وإعلان حكومة موازية من هناك، وسط تحذيرات من أن الخطوة تمهد إلى تقسيم البلاد.

وعدت لجان المقاومة تأخر فك الحصار عن المدينة «عجزا من السلطة عن حماية مدينة كبرى بحجم الفاشر»، مضيفة « عندما تتركها للميليشيا، فإنها بذلك تتخلى طوعاً عن أحد أعمدة بقاء الدولة السودانية».

وتابعت: أن السودان بكل هشاشته لا يحتمل سقوطاً آخر ولا يحتمل مزيداً من الانهيارات الرمزية ولا الجغرافية»، لافتة إلى أن الفاشر ليست مجرد محطة استنزاف عسكري وإنما هي خط الدفاع الأخير عن وحدة البلاد وعن فكرة الدولة وعن ما تبقى من الأمل في مشروع وطني جامع.

«أطباء بلا حدود» تتخوف من مجازر … والقوات المسلحة تقترب من استعادة مدينة غرب كردفان

وطالبت القيادة السياسية والعسكرية بـ «أن تعي جيداً ان الانتظار خيانة والتباطؤ تواطؤ، والتردد شراكة في الجريمة»، مضيفة: « أن أبناء الفاشر سيواصلون المقاومة والدفاع عن البلاد حتى الرمق الأخير ولن نغادر ارضنا».

ويتخوف المراقبون من وقوع أحداث دامية، في حال اجتياح «الدعم السريع» الفاشر، حيث يتمسك أهالي المدينة بالبقاء، بينما تهدد قوات «حميدتي» باجتياحها. ولا تزال متحركات الجيش مشغولة بالمعارك في ولايات كردفان، في محاولة لفتح الطريق نحو الفاشر.

وتتسارع الأحداث في مدينة الفاشر، وسط مخاوف وتحذيرات من فظائع جماعية وشيكة في الفاشر ودعوات لوقف العنف والحصار، في ظل المعاناة المتفاقمة لعشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين.

وفي السياق، أعربت منظمة «أطباء بلا حدود» عن قلقها العميق إزاء التهديدات بشن هجوم شامل على الفاشر، من قبل قوات «الدعم السريع»، محذرة من تكرار الفظائع الجماعية التي شهدتها مناطق أخرى في السودان.

وأشارت المستشارة الإنسانية في المنظمة، ماتيلد سيمون، إلى مخاوف من تكرار المجازر ذات الدوافع العرقية التي شهدها إقليم غرب دارفور في عام 2023، مطالبة بوضع حد فوري لهذا العنف.

وفي تقرير بعنوان: «محاصَرون وجوعى تحت وطأة الهجمات: فظائع جماعية في الفاشر وزمزم في السودان»، أكدت المنظمة أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر منذ بداية حصار الفاشر في مايو/ أيار 2024، مشيرة إلى نمط ممنهج من العنف يشمل القتل الجماعي، العنف الجنسي، التجويع، والنهب، إلى جانب الهجمات على الأسواق والمرافق الصحية.

وكشف التقرير أن قوات الدعم السريع وحلفاءها شنوا في أبريل/ نيسان الماضي هجومًا بريًا واسعًا على معسكر زمزم للنازحين، مما أدى إلى نزوح نحو 400 ألف شخص خلال أقل من ثلاثة أسابيع، وتفاقم الأزمة الإنسانية داخل الفاشر المحاصرة. وأفاد شهود بأن عناصر من الدعم السريع تحدثوا عن نواياهم بـ»تطهير الفاشر من غير العرب»، في ظل استمرار الحصار الذي تسبب في شلل كامل للأنشطة الإنسانية، وانقطاع الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

وأضافت المنظمة أنها أُجبرت على تعليق أنشطتها الطبية في الفاشر منذ أغسطس/ آب 2024، وفي زمزم منذ فبراير/ شباط 2025، بسبب الهجمات المتكررة على المرافق الصحية، التي تعرضت لأكثر من سبع هجمات خلال مايو/ أيار الماضي وحده.

ودعت جميع أطراف النزاع لاحترام القانون الدولي الإنساني، وتسهيل مرور آمن للمدنيين، ووقف جميع أشكال العنف العرقي فورًا.

كمين «ناجح»

في الأثناء، قالت مصادر عسكرية لـ» القدس العربي» إن الجيش يقترب من استعادة مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان.

وأفادت بتنفيذ القوات المسلحة كمينا، وصفته بـ»الناجح» في محيط المدينة، كبدت خلاله قوات «الدعم» خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي 3 مايو/ أيار الماضي، اجتاحت قوات «الدعم» مدينة الخوي، مما أسفر مقتل واستهداف العشرات من الأهالي العزل. وبعدها بأسبوع استعاد الجيش المدينة، التي سرعان ما سقطت مرة أخرى في يد قوات «الدعم»، فيما لا تزال المعارك تحتدم حولها.

وتبعد الخوي نحو 100 كيلومتر عن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، والتي ظلت محاصرة لأشهر، وتمثل امتدادا لممر إمداد «الدعم السريع» من إقليم دارفور عبر ولايات كردفان وولايات الوسط الأخرى، وصولا إلى العاصمة الخرطوم.

في ظل المعارك المتصاعدة في مدينة الخوي، تواصل عشرات الأسر النزوح إلى مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان.

وفي ظل احتدام المعارك في ولايات كردفان ودارفور، شددت قوات «الدعم» السريع قبضتها الأمنية، في مناطق نفوذها، ومناطق التماس، فيما وجهت اتهامات لمواطنين بالتعاون مع الجيش أو الانتماء لحزب المؤتمر الوطني- الحزب الحاكم في عهد الرئيس السابق عمر البشير.